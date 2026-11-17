Carmen González Gens, Vicepresidenta de Huawei España. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

La vicepresidenta de Huawei España alerta sobre la escasez de vocaciones STEM y defiende la necesidad de desarrollar soluciones locales con inversión continuada.

Carmen González Gens (Huawei España): "Reclamamos el 'In Spain, for Spain' para consolidar un liderazgo industrial sin dependencia tecnológica"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, defiende la filosofía 'In Spain, for Spain' para consolidar la soberanía industrial y digital invirtiendo en el país. La directiva alerta sobre la grave falta de talento en áreas STEM e ingenierías, haciendo un llamamiento a pasar del consumo tecnológico pasivo a la cocreación de valor local. Huawei destaca el papel del 5G avanzado, las redes fotovoltaicas inteligentes y los centros de datos verdes para la descarbonización de la industria y la optimización productiva. Durante su intervención en DISRUPTORES Américas Showcase 2026, la directiva instó a fortalecer puentes de colaboración global para evitar la fragmentación del ecosistema tecnológico. Preguntas ¿Por qué Carmen González Gens reclama el lema "In Spain, for Spain" para Huawei España? Porque propone reinvertir en España para crear infraestructura, centros de I+D y talento local que reduzcan la dependencia tecnológica y consoliden un liderazgo industrial. ¿Qué consecuencias tiene para la industria española la apuesta de Huawei por centros de datos verdes y 5G avanzada? Ya ocurrido: impulsa inversión en infraestructuras y tecnologías que pueden descarbonizar industria y optimizar sectores productivos; posible: puede atraer proyectos y talento si se acompaña de políticas y escala empresarial. ¿Cómo afecta la falta de talento STEM que menciona González Gens al plan de Huawei para "cocrear valor local"? Limita la capacidad para montar I+D y proyectos locales porque reduce contratación cualificada; para solventarlo hacen falta más formación técnica y alianzas público-privadas. ¿Qué hay detrás de la petición de González Gens de evitar la "fragmentación del ecosistema tecnológico"? Busca estándares y colaboración internacionales para que la tecnología sea interoperable y competitiva, frente a una regulación dispersa que encarece despliegues y frena escala. ¿Qué puede hacer el Gobierno y las empresas españolas para acompañar la propuesta "In Spain, for Spain" de Huawei? Facilitar incentivos para I+D, simplificar regulación para favorecer inversiones a escala y reforzar formación STEM mediante convenios público-privados.

La soberanía industrial y digital de Europa no se construye con discursos teóricos, sino con infraestructuras robustas, centros de I+D sobre el terreno y una apuesta decidida por el talento doméstico. Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, reivindicó con vehemencia la filosofía 'In Spain, for Spain', basada en reinvertir en el país y contribuir al crecimiento socioeconómico directo.

"Tenemos que pasar del consumo tecnológico pasivo a la cocreación de valor local; España tiene la infraestructura y los mimbres para ser una potencia digital de primer orden, pero nos enfrentamos a una falta de talento impresionante en ingenierías y áreas STEM que debemos atajar unidos", aseveró la directiva.

González Gens repasó el papel clave que desempeña la conectividad 5G avanzada, las redes fotovoltaicas inteligentes y los centros de datos verdes en la descarbonización de la industria pesada y la optimización de los sectores productivos estratégicos.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, la vicepresidenta de Huawei España instó a fortalecer puentes de colaboración global abiertos y basados en estándares universales que eviten la fragmentación del ecosistema tecnológico internacional.