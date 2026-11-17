Carmen González Gens (Huawei España): "Reclamamos el 'In Spain, for Spain' para consolidar un liderazgo industrial sin dependencia tecnológica"
La vicepresidenta de Huawei España alerta sobre la escasez de vocaciones STEM y defiende la necesidad de desarrollar soluciones locales con inversión continuada.
Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, defiende la filosofía 'In Spain, for Spain' para consolidar la soberanía industrial y digital invirtiendo en el país.
La directiva alerta sobre la grave falta de talento en áreas STEM e ingenierías, haciendo un llamamiento a pasar del consumo tecnológico pasivo a la cocreación de valor local.
Huawei destaca el papel del 5G avanzado, las redes fotovoltaicas inteligentes y los centros de datos verdes para la descarbonización de la industria y la optimización productiva.
Durante su intervención en DISRUPTORES Américas Showcase 2026, la directiva instó a fortalecer puentes de colaboración global para evitar la fragmentación del ecosistema tecnológico.
Porque propone reinvertir en España para crear infraestructura, centros de I+D y talento local que reduzcan la dependencia tecnológica y consoliden un liderazgo industrial.
Ya ocurrido: impulsa inversión en infraestructuras y tecnologías que pueden descarbonizar industria y optimizar sectores productivos; posible: puede atraer proyectos y talento si se acompaña de políticas y escala empresarial.
Limita la capacidad para montar I+D y proyectos locales porque reduce contratación cualificada; para solventarlo hacen falta más formación técnica y alianzas público-privadas.
Busca estándares y colaboración internacionales para que la tecnología sea interoperable y competitiva, frente a una regulación dispersa que encarece despliegues y frena escala.
Facilitar incentivos para I+D, simplificar regulación para favorecer inversiones a escala y reforzar formación STEM mediante convenios público-privados.
La soberanía industrial y digital de Europa no se construye con discursos teóricos, sino con infraestructuras robustas, centros de I+D sobre el terreno y una apuesta decidida por el talento doméstico. Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, reivindicó con vehemencia la filosofía 'In Spain, for Spain', basada en reinvertir en el país y contribuir al crecimiento socioeconómico directo.
"Tenemos que pasar del consumo tecnológico pasivo a la cocreación de valor local; España tiene la infraestructura y los mimbres para ser una potencia digital de primer orden, pero nos enfrentamos a una falta de talento impresionante en ingenierías y áreas STEM que debemos atajar unidos", aseveró la directiva.
González Gens repasó el papel clave que desempeña la conectividad 5G avanzada, las redes fotovoltaicas inteligentes y los centros de datos verdes en la descarbonización de la industria pesada y la optimización de los sectores productivos estratégicos.
Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, la vicepresidenta de Huawei España instó a fortalecer puentes de colaboración global abiertos y basados en estándares universales que eviten la fragmentación del ecosistema tecnológico internacional.
Disruptores Showcase Americas
DISRUPTORES celebra estos 17 y 18 de noviembre una nueva iniciativa editorial, DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un formato audiovisual que conecta durante dos jornadas Madrid y Miami para poner el foco en las tecnologías que están transformando empresas, sectores y sociedades y en los vínculos que unen a España, Estados Unidos y Latinoamérica.
SHOWCASE AMERICAS está convirtiendo, durante dos días, la actualidad tecnológica en una programación audiovisual especial, con entrevistas y mesas redondas protagonizadas por empresas, expertos, instituciones y referentes del ecosistema de innovación a ambos lados del Atlántico.