Carlos Rico, CEO y fundador de Gestión Tributaria Territorial (GTT). / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El CEO de Gestión Tributaria Territorial explica la expansión en más de 4.000 municipios españoles y su salto a Honduras, República Dominicana, Costa Rica y Colombia de la mano del BID.

Carlos Rico (GTT): "España y Latinoamérica comparten idioma, talento y el reto inaplazable de modernizar sus administraciones tributarias"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves GTT gestiona la recaudación tributaria de más de la mitad de los ayuntamientos de España, 23 diputaciones provinciales y tres gobiernos autonómicos. La compañía se consolida en Latinoamérica administrando el 40% de los municipios en República Dominicana y operando en Honduras, Costa Rica y Colombia. La expansión internacional de GTT cuenta con el respaldo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Carlos Rico destaca que la experiencia ibérica en gestión tributaria sirve como modelo de referencia para una recaudación justa, transparente y digital en las Américas. Preguntas ¿Por qué Carlos Rico dice que España y Latinoamérica comparten el reto de modernizar las administraciones tributarias? Rico argumenta que comparten idioma, talento y necesidades operativas similares, lo que facilita transferir soluciones tecnológicas y procesos de recaudación. Señala además que la experiencia española ofrece un modelo aplicable para digitalizar y transparentar la gestión tributaria. ¿Qué alcance tiene hoy la presencia de GTT en España y en Latinoamérica? GTT gestiona la recaudación de más de la mitad de los ayuntamientos españoles, más de veinte diputaciones provinciales y tres gobiernos autonómicos; en Latinoamérica gestiona el 40% de los ayuntamientos de República Dominicana y tiene contratos en Honduras, Costa Rica y Colombia. Cómo ha llegado GTT a tener contratos con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial? GTT creció desde 1998 con un software robusto y foco en seguridad del dato, lo que le permitió ofrecer soluciones escalables; esa trayectoria facilitó alianzas en consorcio para proyectos financiados o respaldados por el BID y el Banco Mundial. Qué implicaciones tiene para los ciudadanos que GTT gestione la recaudación en miles de administraciones? La gestión centralizada con software y seguridad de datos busca una recaudación más justa, digital y transparente, lo que puede traducirse en trámites más ágiles y menor margen de error en el cobro de impuestos para los contribuyentes.

La modernización de la gestión tributaria en las administraciones locales y autonómicas es el pilar silencioso pero indispensable sobre el que descansa la viabilidad de los servicios públicos esenciales. Carlos Rico, CEO y fundador de Gestión Tributaria Territorial (GTT), repasó la trayectoria de una compañía nacida en 1998 que hoy gestiona la recaudación de más de la mitad de los ayuntamientos de España, más de 23 diputaciones provinciales y tres gobiernos autonómicos.

"Hace treinta años nuestro horizonte era colaborar con unos pocos ayuntamientos; hoy gestionamos miles de administraciones a ambos lados del Atlántico gracias a un software robusto, seguridad del dato y una cercanía absoluta al contribuyente", rememoró Rico durante la conversación.

El directivo desveló las claves de su exitosa implantación en Latinoamérica, donde GTT gestiona ya el 40% de los ayuntamientos de República Dominicana y contratos estratégicos en Honduras, Costa Rica y Colombia en consorcio con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial: "Nos encontramos un talento extraordinario y unas necesidades culturales y operativas muy parecidas a las nuestras", explicó.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Rico puso de relieve que el puente tecnológico y de gestión entre España, Estados Unidos y América Latina demuestra que la experiencia acumulada en el sector público ibérico es un modelo de referencia internacional para garantizar una recaudación justa, transparente y digitalizada.