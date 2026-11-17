Ana Gobernado, Directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

La directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel aborda la adopción de la IA empresarial con modelos abiertos y gobernanza estricta.

Ana Gobernado (IBM Consulting): "La regulación europea en IA no es un freno, sino la mayor garantía de confianza y soberanía de los datos"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Ana Gobernado (IBM Consulting) defiende que el marco regulatorio europeo de IA es una ventaja competitiva que garantiza la confianza y la soberanía de los datos empresariales. IBM apuesta por democratizar modelos de lenguaje de código abierto adaptados a empresas (watsonx) para evitar filtraciones y dependencias propietarias. La directiva destaca que la inteligencia artificial genera valor sostenible solo si se basa en principios de explicabilidad, seguridad y gobernanza. La modernización de los sectores financiero y público en España y Portugal sirve de guía para la digitalización en Latinoamérica y Estados Unidos. Preguntas ¿Por qué dice Ana Gobernado (IBM Consulting) que la regulación europea en IA no es un freno sino una garantía de soberanía y confianza? Gobernado sostiene que el marco europeo obliga a las empresas a mantener control sobre modelos, algoritmos y datos, lo que reduce dependencias propietarias y riesgos de filtración. Esa posición enlaza con el argumento recurrente en El Español de que la regulación europea prioriza la confianza y la gobernanza frente a la velocidad de adopción. ¿Cómo utiliza IBM Consulting watsonx y modelos de código abierto para proteger los datos de los clientes? IBM propone democratizar modelos de lenguaje de código abierto (watsonx) para que cada organización entrene y despliegue arquitecturas con sus datos internos, evitando cajas negras y dependencias de plataformas externas. Esa estrategia conecta con la visión de IBM de impulsar modelos pequeños y sectoriales para despliegues seguros. ¿Qué consecuencias tiene para la banca y las administraciones públicas la apuesta de Gobernado por modelos explicables y gobernados? Ya ocurrido: las instituciones que adoptan IA gobernada mejoran trazabilidad y reducción de riesgos en procesos críticos; posible: pueden acelerar modernización con menor exposición legal y reputacional si cumplen las normas europeas. ¿Quién es Ana Gobernado y qué responsabilidad tiene en IBM para sustentar esta estrategia de IA? Ana Gobernado es la directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel y lidera la estrategia de consultoría que promueve gobernanza, explicabilidad y soberanía de datos en soluciones empresariales. Su papel es coordinar oferta y adaptación sectorial de tecnologías como watsonx. ¿Qué hay detrás del argumento de que la regulación europea puede ser una ventaja competitiva frente a EEUU? Detrás está la idea de que la regulación impone transparencia y control de datos, lo que genera confianza del cliente y reduce dependencia tecnológica; El Español ha recogido análisis que vinculan esa soberanía con la capacidad de crear plataformas paneuropeas competitivas.

En el universo corporativo, la inteligencia artificial sólo genera valor sostenible cuando está anclada en principios innegociables de explicabilidad, seguridad y gobernanza. Ana Gobernado, directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel, defendió que las empresas maduras no pueden permitirse 'cajas negras' al automatizar procesos de misión crítica.

"El marco regulatorio europeo en materia de inteligencia artificial nos otorga una ventaja competitiva fundamental: asegura que los clientes mantengan el control total sobre sus modelos, sus algoritmos y, sobre todo, sobre sus propios datos", subrayó Gobernado durante su intervención.

La ejecutiva detalló que la estrategia de IBM pasa por democratizar el uso de modelos de lenguaje de código abierto adaptados al sector empresarial (watsonx), permitiendo que cada organización entrene arquitecturas con sus conocimientos internos sin riesgo de filtraciones ni dependencias propietarias ciegas.

Igualmente, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Gobernado puso de manifiesto que la modernización del sector financiero y las administraciones públicas ibéricas sirve de guía metodológica para los procesos de digitalización que se están acelerando al otro lado del Atlántico.