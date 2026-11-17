Alfredo Estirado (TRC): "La guerra electrónica y la inteligencia artificial son ya el núcleo indispensable de la seguridad estratégica"
El presidente de TRC analiza la modernización del sector de defensa y seguridad mediante soluciones digitales de comunicaciones críticas e inteligencia táctica.
Alfredo Estirado, CEO de TRC, sostiene que la guerra electrónica y la inteligencia artificial son esenciales para la seguridad estratégica actual.
TRC desarrolla en España soluciones avanzadas combinando sensores de radiofrecuencia, detección automatizada de intrusiones y procesamiento de datos en tiempo real.
El directivo advierte que la confluencia entre ciberseguridad y sistemas autónomos ha transformado radicalmente la defensa militar y corporativa.
Durante su participación en DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Estirado reclamó una mayor implicación del capital privado en tecnologías de uso dual.
Porque, según Estirado, el dominio del espectro electromagnético y la anticipación algorítmica son imprescindibles para detectar y responder amenazas en tiempo real; sin esos recursos las plataformas operativas quedan “ciegas”.
TRC combina sensores de radiofrecuencia, detección automatizada de intrusiones y procesamiento de datos en tiempo real para identificar señales hostiles y automatizar respuestas sobre redes y sistemas críticos.
Ya ocurrido: algunos fondos de capital riesgo europeos están destinando capital a proyectos de defensa, lo que facilita la escalabilidad de empresas duales; podría ocurrir: más financiación privada aceleraría la industrialización de soluciones nacionales.
Inversores privados y fondos especializados en defensa están activos en Europa y España, además de compradores institucionales como administraciones y grandes operadores de telecomunicaciones que requieren soluciones de ciberseguridad y guerra electrónica.
El aumento de amenazas híbridas y la necesidad de detección automatizada de señales empujaron la convergencia entre ciberseguridad, sensores RF y sistemas autónomos, y la inversión pública y privada en capacidades duales ha acelerado esa transición.
La confluencia entre ciberseguridad, señales electromagnéticas y sistemas autónomos ha transformado por completo el concepto clásico de la defensa militar y corporativa. Alfredo Estirado, presidente y CEO de TRC, desgranó los retos a los que se enfrentan las infraestructuras estratégicas en un entorno de amenazas híbridas.
"La guerra electrónica y la inteligencia artificial son ya el núcleo indispensable de la seguridad estratégica; quien no domine el espectro y la capacidad de anticipación algorítmica queda completamente ciego en el campo operativo", advirtió Estirado.
El directivo explicó las soluciones que TRC desarrolla en España para fuerzas armadas y grandes operadores de telecomunicaciones, combinando sensores de radiofrecuencia, detección automatizada de intrusiones y procesamiento de datos en tiempo real.
Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Alfredo Estirado reclamó una mayor implicación de los fondos de inversión privados en empresas tecnológicas con aplicaciones de defensa y seguridad dual.
Disruptores Showcase Americas
DISRUPTORES celebra estos 17 y 18 de noviembre una nueva iniciativa editorial, DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un formato audiovisual que conecta durante dos jornadas Madrid y Miami para poner el foco en las tecnologías que están transformando empresas, sectores y sociedades y en los vínculos que unen a España, Estados Unidos y Latinoamérica.
SHOWCASE AMERICAS está convirtiendo, durante dos días, la actualidad tecnológica en una programación audiovisual especial, con entrevistas y mesas redondas protagonizadas por empresas, expertos, instituciones y referentes del ecosistema de innovación a ambos lados del Atlántico.