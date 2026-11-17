Alfredo Estirado, Presidente de TRC. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El presidente de TRC analiza la modernización del sector de defensa y seguridad mediante soluciones digitales de comunicaciones críticas e inteligencia táctica.

Alfredo Estirado (TRC): "La guerra electrónica y la inteligencia artificial son ya el núcleo indispensable de la seguridad estratégica"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Alfredo Estirado, CEO de TRC, sostiene que la guerra electrónica y la inteligencia artificial son esenciales para la seguridad estratégica actual. TRC desarrolla en España soluciones avanzadas combinando sensores de radiofrecuencia, detección automatizada de intrusiones y procesamiento de datos en tiempo real. El directivo advierte que la confluencia entre ciberseguridad y sistemas autónomos ha transformado radicalmente la defensa militar y corporativa. Durante su participación en DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Estirado reclamó una mayor implicación del capital privado en tecnologías de uso dual. Preguntas ¿Por qué dice Alfredo Estirado que “la guerra electrónica y la inteligencia artificial son ya el núcleo indispensable de la seguridad estratégica”? Porque, según Estirado, el dominio del espectro electromagnético y la anticipación algorítmica son imprescindibles para detectar y responder amenazas en tiempo real; sin esos recursos las plataformas operativas quedan “ciegas”. ¿Qué soluciones desarrolla TRC para proteger infraestructuras estratégicas frente a amenazas híbridas? TRC combina sensores de radiofrecuencia, detección automatizada de intrusiones y procesamiento de datos en tiempo real para identificar señales hostiles y automatizar respuestas sobre redes y sistemas críticos. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas tecnológicas españolas el llamado de Estirado a mayor implicación de fondos privados en defensa? Ya ocurrido: algunos fondos de capital riesgo europeos están destinando capital a proyectos de defensa, lo que facilita la escalabilidad de empresas duales; podría ocurrir: más financiación privada aceleraría la industrialización de soluciones nacionales. ¿Quién puede financiar y comprar tecnología como la que propone TRC en España? Inversores privados y fondos especializados en defensa están activos en Europa y España, además de compradores institucionales como administraciones y grandes operadores de telecomunicaciones que requieren soluciones de ciberseguridad y guerra electrónica. ¿Cómo hemos llegado hasta una defensa centrada en IA y espectro electromagnético? El aumento de amenazas híbridas y la necesidad de detección automatizada de señales empujaron la convergencia entre ciberseguridad, sensores RF y sistemas autónomos, y la inversión pública y privada en capacidades duales ha acelerado esa transición.

La confluencia entre ciberseguridad, señales electromagnéticas y sistemas autónomos ha transformado por completo el concepto clásico de la defensa militar y corporativa. Alfredo Estirado, presidente y CEO de TRC, desgranó los retos a los que se enfrentan las infraestructuras estratégicas en un entorno de amenazas híbridas.

"La guerra electrónica y la inteligencia artificial son ya el núcleo indispensable de la seguridad estratégica; quien no domine el espectro y la capacidad de anticipación algorítmica queda completamente ciego en el campo operativo", advirtió Estirado.

El directivo explicó las soluciones que TRC desarrolla en España para fuerzas armadas y grandes operadores de telecomunicaciones, combinando sensores de radiofrecuencia, detección automatizada de intrusiones y procesamiento de datos en tiempo real.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Alfredo Estirado reclamó una mayor implicación de los fondos de inversión privados en empresas tecnológicas con aplicaciones de defensa y seguridad dual.