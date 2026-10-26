Madrid reúne a los líderes de las ciudades iberoamericanas para impulsar una agenda común ante los grandes desafíos urbanos. UCCI

La IA llega a las ciudades iberoamericanas: más datos, mejores servicios y el reto de no dejar a nadie atrás

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LO ESENCIAL Las claves Representantes de 30 ciudades se reunieron en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas para abordar el impacto de la inteligencia artificial y la innovación en los servicios públicos. Alcaldes y líderes regionales destacaron la necesidad de contar con datos fiables, capacitar a los ciudadanos y retener el talento tecnológico en sus territorios. La jornada enfatizó que la adopción de la IA debe situar al ciudadano en el centro, reduciendo la brecha digital y evitando aumentar las desigualdades existentes. El encuentro culminó con la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un acuerdo firmado por 28 ciudades para promover la digitalización responsable y la cooperación municipal. Preguntas ¿Por qué la UCCI y la SEGIB promueven la IA en las ciudades iberoamericanas? La UCCI y la SEGIB impulsan la IA para mejorar servicios públicos, anticipar problemas y gestionar flujos urbanos, porque la tecnología puede aumentar la eficiencia administrativa y la capacidad de anticipación de gobiernos locales. Esta idea se explicó en el panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”. ¿Qué consecuencias tiene la firma de la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas para la gestión municipal? La Declaración compromete 28 ciudades a avanzar en digitalización, tratar los datos urbanos como recurso público seguro y aplicar IA de forma transparente; esto ya obliga a integrar políticas comunes y formación para reducir la brecha digital. En lo posible, esos acuerdos pueden fomentar cooperación y capacitación entre administraciones locales. ¿Quiénes están liderando iniciativas concretas de IA en ciudades como Buenos Aires y qué hacen? Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, lidera convenios con instituciones como el MIT y la Clínica Mayo para aplicar IA en salud y ha impulsado la formación de docentes en IA, buscando trasladar innovación a servicios públicos y detectar enfermedades tempranas. ¿Cómo afectan a los ciudadanos los proyectos de Iberia sobre datos de reservas y flujos turísticos? Iberia propone compartir datos de reservas con administraciones para anticipar llegadas de turistas, lo que permitiría planificar mejor la gestión de visitantes, distribuir flujos y reducir masificación en destinos concretos. ¿Qué retos identifican ciudades pequeñas como Andorra la Vella para aprovechar la IA sin perder autonomía? Andorra la Vella señala que su tamaño facilita la proximidad administrativa y agilizar trámites, pero el reto es retener talento y convertir la llegada de empresas tecnológicas en actividad económica estable, además de avanzar paso a paso para no generar dependencia de proveedores externos.

La inteligencia artificial puede ayudar a detectar enfermedades, anticipar problemas de seguridad, reducir la burocracia o gestionar mejor los flujos turísticos. Pero, para que estas aplicaciones se traduzcan en mejoras reales en las ciudades, hacen falta algo más que algoritmos: datos fiables, talento, instituciones preparadas y una estrategia que sitúe a las personas en el centro.

Esta es una de las principales conclusiones del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, celebrado en el marco del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Bajo el lema “Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica”, el encuentro ha reunido a representantes de 30 ciudades de la región para abordar cinco grandes desafíos urbanos, entre ellos la innovación y la inteligencia artificial.

Un debate especialmente relevante en América Latina y el Caribe, donde más del 80% de la población reside en zonas urbanas y los gobiernos locales tienen un papel determinante en la prestación de servicios públicos.

“Lo peor que uno puede hacer con este fenómeno es negarlo”. Con esta afirmación, Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires y copresidente de la UCCI, defendía que las administraciones deben afrontar la transformación que supone la inteligencia artificial y prepararse para aprovechar sus oportunidades.

El responsable de Buenos Aires ha destacado el potencial de estas tecnologías para simplificar trámites, agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la capacidad de anticipación de los gobiernos. En ámbitos como la sanidad, por ejemplo, la combinación de datos y herramientas de inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para detectar enfermedades y mejorar la atención a los pacientes.

Buenos Aires cuenta con 43 universidades y está impulsando colaboraciones con instituciones internacionales para trasladar la innovación a los servicios públicos. Así, entre las iniciativas mencionadas por Jorge Macri figuran un convenio con el MIT en el ámbito de la salud, con aplicaciones relacionadas con la detección del cáncer de mama, y la colaboración con la Clínica Mayo para la detección de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico plantea también un desafío relacionado con el talento, un aspecto en el que Buenos Aires “ha capacitado a 28.800 docentes en la aplicación de inteligencia artificial en el aula” compartía Jorge Macri que aprovechaba para defender “que la formación debe extenderse al conjunto de la sociedad, independientemente de la edad” y que “no basta con la formación adquirida durante los primeros años de vida laboral: el aprendizaje permanente será fundamental para afrontar los cambios que introduzca la inteligencia artificial”.

Si Buenos Aires ha puesto el foco en las oportunidades de la inteligencia artificial, en el debate el representante de Andorra la Vella planteaba otra de las cuestiones fundamentales para las ciudades que quieren aprovechar esta tecnología: contar con una base sólida de datos y con las condiciones necesarias para atraer y retener talento.

Retener el talento

Sergi González, cónsul mayor del país, ha destacado que la dimensión de una ciudad como Andorra, “más pequeña que otras, puede facilitar la proximidad con el ciudadano, acortar distancias y agilizar los procedimientos administrativos”.

La seguridad, la conectividad y la calidad de vida son algunos de los factores que también ofrece Andorra para a atraer empresas tecnológicas, aunque el verdadero reto consiste en conseguir que estas generen actividad económica estable y oportunidades profesionales en el territorio. “Tenemos que retenerlos”, expresaba Sergi González en referencia al talento y a las empresas que llegan atraídos por las condiciones del país. El objetivo es consolidar una industria que permita a las nuevas generaciones desarrollar su carrera profesional sin tener que marcharse.

A la hora de compartir cómo están adoptando la inteligencia artificial en la Administración andorrana, el cónsul mayor defiende “avanzar sin precipitaciones, paso a paso, acompañando a los trabajadores públicos en el proceso y reforzando la colaboración con el sector privado”.

En la ciudad de Asunción, en Paraguay, la innovación está vinculada al desarrollo de un distrito digital y a la modernización de los procedimientos administrativos, según compartía su intendente, Luis Bello.

Bajo el lema «Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica», el Encuentro ha puesto de manifiesto el papel fundamental de las ciudades en el desarrollo de la región. ECCI

Una más rápida y mejor toma de decisiones o la simplificación del sistema tributario, con el objetivo de conseguir una gestión más ágil y transparente, son algunos de los objetivos que se marcan en la ciudad a la hora de innovar e introducir tecnologías como puede ser la inteligencia artificial.

Sin embargo, insistía Luis Bello, “la tecnología no puede convertirse en el objetivo último de la modernización. El ciudadano debe seguir ocupando el centro de las decisiones y ser el principal beneficiario de las mejoras introducidas”.

Además, en su opinión, precisamente la digitalización mejora el control sobre la actividad de las administraciones. “A medida que los gobiernos incorporan herramientas digitales, sus procedimientos pueden ser más trazables y estar sometidos a un mayor escrutinio público”, afirmaba.

En esa misma línea se posicionaba Mario Bergara, intendente de la capital de Uruguay, Montevideo, al defender una concepción de la innovación que va más allá de la incorporación de nuevas herramientas. Así aseguraba que “la cuestión no es únicamente qué tecnología se utiliza, sino cómo cambia la forma de tomar decisiones y a quién beneficia ese cambio”.

Con organismos como la Gerencia de Innovación Pública, la estrategia de Montevideo es convertir la innovación en una práctica permanente dentro de la Administración algo para lo que estos procesos necesitan “continuidad, participación y acuerdos entre instituciones, empresas, empleados públicos y ciudadanía”.

Mario Bergara no dejaba pasar la oportunidad también de recordar el riesgo de que la tecnología amplíe las desigualdades existentes si no se incorpora con criterios éticos así como la importancia de “preservar la soberanía sobre los datos y los programas informáticos, evitando que las administraciones pierdan autonomía por una dependencia excesiva de proveedores tecnológicos”.

Mesa de debate sobre cómo la innovación debe poner al ciudadano en el centro. UCCI

Y precisamente para ejemplificar esa necesaria colaboración público-privada en el debate no faltó la voz de Iberia, a través de su director corporativo Juan Cierco Jiménez de Parga. El reto de Iberia en el uso de la IA está en saber transformar grandes volúmenes de información en decisiones que mejoren tanto la actividad empresarial como la experiencia de los clientes y los empleados.

Con más de 32 millones de pasajeros al año, este volumen de datos encierra una información especialmente útil para las administraciones públicas para la gestión de los flujos turísticos. “La información sobre las reservas permite anticipar cuántos visitantes llegarán a determinados destinos en un momento concreto. Compartir estos datos con las administraciones puede ayudar a planificar mejor la llegada de turistas, distribuir los flujos y reducir los problemas de masificación que afectan a algunos destinos y a sus residentes”, explicaba Juan Cierco Jiménez de Parga.

Y una última reflexión, para el portavoz de Iberia, “la eficiencia y la agilidad que aporta la tecnología deben ir acompañadas de sensibilidad y de una dimensión humana que permita encontrar el equilibrio entre los objetivos empresariales y las necesidades de la ciudadanía”.

Lograr mejores ciudades

Las experiencias compartidas son el reflejo de cómo las ciudades iberoamericanas afrontan la incorporación de la inteligencia artificial desde ámbitos diferentes, pero con desafíos comunes. La tecnología puede ayudar a mejorar la sanidad, simplificar trámites, impulsar la actividad económica, anticipar necesidades o gestionar mejor el turismo. Para conseguirlo, sin embargo, necesita apoyarse en datos fiables, profesionales preparados y administraciones capaces de integrar estas herramientas en sus políticas públicas.

Un debate que se daba como parte de la agenda del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que en esta edición, culminaba con la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento firmado por 28 ciudades de la región y que recoge 18 acuerdos, aprobados por consenso, para reforzar la cooperación entre los gobiernos locales y trasladar sus prioridades a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el próximo noviembre.

En dicha declaración se establece, entre otros, el compromiso avanzar en la digitalización de la gestión municipal, tratar los datos urbanos como un recurso público y seguro y aplicar la inteligencia artificial de forma transparente y responsable.

El documento también contempla el intercambio de experiencias y formación para reducir la brecha digital, en línea con uno de los principales retos abordados durante el panel: conseguir que la tecnología se traduzca en mejores servicios sin dejar a nadie atrás. Las medidas acordadas abarcan, además, la gobernanza urbana, el desarrollo económico y el empleo, la cultura y el patrimonio, y la seguridad y la cohesión social.