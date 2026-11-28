La Junta prepara cuatro fondos públicos que sumarían 90 millones de euros y promueve un centro de escalado en Sevilla llamado Tandem, además de colaborar con la asociación Founders para activar el ecosistema.

¿Qué medidas públicas está impulsando la Junta de Andalucía para crear su primer unicornio?

El ecosistema andaluz es pequeño en tamaño: concentra cerca del 18% de la población pero solo el 5% de la facturación tech y poco más del 1% de la inversión de capital riesgo, factores que limitan la capacidad de escalar compañías hasta valoraciones de 1.000 millones.

¿Qué frena que Andalucía ya tenga un unicornio pese a su crecimiento en startups?

Kimitec pasó de preparar una salida a bolsa a un preconcurso en 2025 y fue rescatada por DVC Partners tras problemas de deuda; Scoobic acumuló pedidos fallidos y debilidad financiera y acabó en concurso de acreedores con su fábrica de Utrera en venta.

¿Cómo llegaron Kimitec y Scoobic a salir de la carrera por el unicornio andaluz?

Si la FDA aprueba Signal-C, Universal DX podría acceder al mercado estadounidense, multiplicar ingresos y justificar valoraciones muy superiores a su tamaño actual; eso reforzaría la percepción de Andalucía como origen de deep tech. Lo que aún no ha ocurrido: la aprobación sigue pendiente y depende de los resultados del ensayo que termina en diciembre de 2026.

¿Qué implicaciones tiene para Andalucía que Universal DX obtenga la aprobación de la FDA?

Magnific ha superado los 300 millones de dólares en ingresos recurrentes y no depende de rondas externas; su objetivo es llegar a 1.000 millones antes de 2027, lo que la sitúa como la candidata más cercana al umbral de valoración de 1.000 millones.

¿Por qué Magnific (antes Freepik) es la favorita para ser el primer unicornio andaluz?

La Junta de Andalucía busca impulsar el ecosistema emprendedor movilizando 90 millones de euros en fondos públicos y creando el centro de escalado Tandem.

CoverManager salió de la carrera tras fusionarse con la francesa Zenchef y pasar a ser controlada por el fondo estadounidense PSG Equity.

Compañías prometedoras como Kimitec y Scoobic han sufrido severas crisis financieras, cayendo en preconcurso y concurso de acreedores respectivamente.

Magnific (Málaga) y Universal DX (Sevilla) son las únicas empresas andaluzas con opciones reales de alcanzar una valoración de 1.000 millones de dólares.

¿Cuántos unicornios hay en España? Hay quien dice quince, otros ocho, e incluso quien lo deja en cinco. Sean los que sean, ninguno de los listados incluye a una sola empresa andaluza.

De las cinco compañías que hace apenas tres años apuntaban a unicornio, solo la malagueña Magnific, antes Freepik, y la sevillana Universal DX siguen en la brecha.

Las otras tres han salido de la carrera por distintos caminos. La almeriense Kimitec fue rescatada tras un preconcurso. La sevillana CoverManager se fusionó con una rival francesa en un holding bajo el control de un fondo estadounidense.

Y Scoobic, empresa de movilidad eléctrica, está en concurso de acreedores con su fábrica de Utrera en venta.

Tras Magnific y Universal DX, el banquillo es corto. La cordobesa Genially, la sevillana Kampaoh o la linarense Meltio son las scaleups andaluzas más citadas por los expertos. Por su potencial. Pero las tres están todavía muy lejos de los 1.000 millones.

La paradoja es que sí hay unicornios con ADN andaluz. Jobandtalent, con raíces malagueñas, superó los 1.000 millones en 2021. Pero tiene su sede en Madrid. La fintech Ebury emplea a cientos de personas en Málaga, aunque su cuartel general está en Londres.

Pero Andalucía sigue buscando a su primer unicornio, un hito que ponga foco en su jerarquía en el ecosistema nacional de startups.

Andalucía tiene 475 startups y 885 empresas tecnológicas e innovadoras, que facturan en conjunto más de 1.009 millones de euros y emplean a 8.941 personas.

Es el quinto ecosistema de España por número de empresas, tras Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, según el Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras de Andalucía 2026, de Scoutyn, publicado en mayo.

Es el ecosistema que más crece: en un año, el número de empresas aumentó un 23,9%, el empleo un 39,9% y la facturación un 35,1%.

Además, es la única comunidad del top 5 en la que aumenta la creación de startups.

Su punto débil es el tamaño. Andalucía tiene cerca del 18% de la población española, pero solo el 5% de la facturación tecnológica y poco más del 1% de la inversión de capital riesgo. Y ningún unicornio.

Magnific

Magnific es la candidata mejor situada para ese título honorífico de primer unicornio de Andalucía. La empresa fundada en Málaga por Joaquín Cuenca ha superado los 300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, y ha iniciado un proceso de expansión en Asia.

Es ya la cuarta compañía europea de IA por ingresos recurrentes, y su tecnología está siendo adoptada por la industria audiovisual y del entretenimiento, con más de un millón de suscriptores de pago y 400 clientes corporativos.

Crece con recursos propios. No acude a rondas de financiación. Su objetivo es facturar 1.000 millones de dólares antes de que acabe 2027. No se descarta abrir el capital. Puede que en 2027. De salir a bolsa, de momento, no se habla.

Si no es ya un unicornio tal vez es porque nadie ha puesto precio a la compañía. Un unicornio se certifica con una ronda o una venta a una valoración de más de 1.000 millones. Y Magnific no ha hecho ninguna de las dos cosas en años.

La última referencia es de 2020. Aquel año, el fondo sueco EQT compró la mayoría del capital a los fundadores por más de 250 millones de euros. Magnific mantiene su sede, su marca y su equipo directivo en Málaga. Aunque su accionista mayoritario es un fondo extranjero.

En algún artículo publicado en la prensa económica, como la revista Forbes, ya se le considera unicornio. Aunque sin cifra que lo respalde.

En el mercado se espera el momento en el que el fondo EQT decida una salida y venda su participación. Los ciclos de los fondos rara vez pasan de siete años.

Esa operación, o una ronda externa, fijaría por fin un precio. Con 300 millones de dólares de ingresos recurrentes y beneficios, superar los 1.000 millones parece al alcance.

Universal DX

Universal DX, fundada por Juan Martínez Barea y con sede en Sevilla, ha desarrollado Signal-C, un análisis de sangre para detectar el cáncer colorrectal. Su valor depende en gran medida de que la agencia estadounidense del medicamento, FDA, lo apruebe.

El ensayo clínico que debe convencer al regulador está en su recta final. Arrancó en 2024 con más de 15.000 pacientes en un centenar de centros de Estados Unidos. La previsión es que termine en diciembre de 2026.

El socio para los análisis es Quest Diagnostics, uno de los grandes laboratorios estadounidenses. Quest es también inversor de la compañía, junto a la japonesa Olympus.

Juan Martínez Barea es el fundador de Universal DX, la empresa andaluza que ha captado más inversión en deep tech. El Español

La empresa ha acelerado su financiación en el último año. En enero cerró una ampliación de capital de 62 millones de euros. Casi la mitad, 29,9 millones, la puso la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la ‘SEPI digital’.

Fue la mayor operación del trimestre en Andalucía. Se sumó a los 20 millones que el Banco Europeo de Inversiones le prestó en 2025 y a una serie B de 70 millones de dólares en 2023.

La compañía tiene unos 110 empleados y prevé crear otro centenar de empleos. No ha publicado la valoración de su última ronda.

Pero juega a la grande, como diría un jugador de mus. El cribado de cáncer de colon es uno de los mercados más codiciados del diagnóstico.

Un ejemplo: Abbott acordó comprar Exact Sciences, líder del sector, por unos 18.000 millones de euros.

Duras caídas

Kimitec protagonizó la caída más dura. En 2024, la biotecnológica almeriense de Félix García anunciaba una ronda con inversores internacionales, y coqueteaba con una salida a bolsa a medio plazo.

Un año después estaba en preconcurso. En abril de 2025 sus dos sociedades principales pidieron protección frente a los acreedores. Los sindicatos cifraron el pasivo en unos 140 millones de euros.

El Santander, que había entrado en 2022, salió del capital. El rescate llegó de la mano de DVC Partners, un fondo especializado en empresas en dificultades

Primero compró con descuento la deuda bancaria. En octubre de 2025 acordó inyectar 10 millones y tomar el control.

Con patentes valiosas y el planteamiento de una agricultura sin químicos de síntesis, basada en soluciones bio, el fondo trabaja para reflotar y poner de nuevo en primera línea la empresa.

Las últimas noticias publicadas por la empresa en su web indican que intenta relanzar su proyecto en mercados como Brasil, India, Japón, Egipto o Hungría, además de en su Almería natal.

Scoobic también ha quebrado cuando tenía el objetivo cerca. La firma fundada por José María Gómez sorprendió por su innovadora propuesta de movilidad eléctrica para el reparto de última milla.

Fabricaba sus vehículos en China, pero su planteamiento fue llevar el centro de producción a Utrera (Sevilla) con una gran fábrica. Contratos que se cayeron y pedidos que no llegaron en la cantidad requerida comprometieron la situación financiera.

En la cresta de la ola, en 2024 llegó a plantearse salir al Nasdaq con una valoración de 1.000 millones de euros. Después rebajó la ambición a BME Growth, con 250 millones. Ninguna de las dos salidas se produjo.

El accionista mayoritario es el fundador, José María Gómez. Entre los demás accionistas están Álea, Nortia e InnoEnergy. El Santander era su principal financiador.

Recientemente pidió el concurso de acreedores, tras fracasar la renegociación de su deuda. La firma Strong Capital ha hecho una oferta por la fábrica de Utrera.

Tanto a Scoobic como a Magnific se les atragantó el mismo momento del proceso: el salto de escala, cuando se embarcaron en importantes inversiones para construir sendas fábricas.

CoverManager

CoverManager ha tenido un desarrollo más amable, a pesar de que ya no será un unicornio. En julio de 2025, el fondo estadounidense PSG Equity compró la mayoría y la fusionó con la francesa Zenchef.

Las cifras de la operación no se publicaron. Algunos medios hablaron de más de 300 millones, lo que la convertiría en la mayor venta de una startup andaluza.

Pero el grupo resultante lo dirige el consejero delegado de Zenchef. Si algún día vale 1.000 millones, será un unicornio franco-español, no andaluz.

Jose Antonio Pérez, General Manager y cofundador de Covermanager. El Español

El software sevillano de reservas para restaurantes levantó 52 millones de euros en 2022. Antes de su fusión con Zenchef, su software era usado por más de 17.000 restaurantes de todo el mundo, con fuerte implantación en España, Portugal, Chile, Colombia y México

Apoyo institucional

La Junta de Andalucía quiere acelerar el proceso para que haya un unicornio en la comunidad cuanto antes.

Hay una relación muy fluida de la administración con la asociación Founders, que reúne a emprendedores tecnológicos que han levantado o facturan más de un millón de euros. Su presidente es Martínez Barea (Universal DX).

La administración andaluza pretende agitar el ecosistema con 90 millones de euros en cuatro fondos públicos de capital riesgo.

Y prepara en Sevilla un gran centro para escalar startups, Tandem, con el objetivo declarado de crear el primer unicornio de la comunidad.