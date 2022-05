La 'proptech' Veltis certifica su inteligencia artificial con el sello ético de We The Humans

Ante la irrupción de la inteligencia artificial en el seno de los procesos operativos de muchas empresas urge establecer estándares que garanticen su diseño y uso de forma ética. Y una de las maneras de aterrizar esos criterios en algo tangible es mediante certificaciones, como la que acaba de recibir la 'proptech' Veltis de mano del 'think tank' We The Humans.

Veltis, nacida en 2018 y primera empresa de rating inmobiliario basado en inteligencia artificial, ha obtenido la Certificación para una IA Confiable de We The Humans. Se trata de un sello que garantiza el cumplimiento de los sistemas basados en inteligencia artificial con las directrices que enuncia la Comisión Europea.

Ricardo Antuña, CEO y fundador de Veltis, ha destacado cómo la visión ética de una inteligencia artificial siempre ha inspirado la labor de Veltis, siendo ésta una de las razones “que nos han impulsado a desarrollar una herramienta de rating inmobiliario con visión responsable y transparente”. En ese sentido, continúa, “esta certificación de We The Humans es un importante hito para nosotros que nos indica que vamos por un buen camino y que da tranquilidad a nuestros clientes”.

Por su parte, Juan Ignacio Rouyet, presidente de We The Humans, considera que esta nueva certificación supone un nuevo paso hacia una inteligencia artificial responsable y ética. "Cada vez más la sociedad va a demandar este tipo de controles independientes que garanticen una inteligencia artificial que no vulnere los derechos de los ciudadanos y les permita mantener su autonomía", explica.

Veltis es la segunda empresa en certificarse con este sello. La primera fue Inspide, nacida en 2013 y especializada en el desarrollo de tecnologías de analítica y geointeligencia de datos, que ha certificado de esta manera su herramienta Portall: una solución que permite comprender las pautas del comportamiento del consumidor híbrido.

Los siete criterios del sello

La evaluación realizada examina siete ejes clave basados en las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fijadas por la Comisión Europea y que tienen como objetivo promover una inteligencia artificial fiable. A saber: Supervisión Humana, Solidez técnica y seguridad, Gestión de la Privacidad y de los datos, Transparencia, Diversidad no discriminación y equidad, Bienestar social y ambiental o Rendición de cuentas.

Entre los principales aspectos que le han valido a Veltis este reconocimiento, We The Humans destaca la existencia de un Comité de Calificación que supervisa los resultados de la herramienta basada en inteligencia artificial, la disposición de un Código de Conducta Profesional con protocolos claros para la transparencia, y la disposición del Comité de Dirección a proveer un rating inmobiliario con visión ética, transparente e independiente.

