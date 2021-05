Mejor cobertura interior y más innovación, las demandas de los primeros usuarios de 5G

Los análisis en torno a las experiencias que ofrece el 5G realizados hasta ahora se han enfocado en cuestiones relacionadas con la disponibilidad y la velocidad de esta tecnología y han sido realizados por firmas independientes de medición. Sin embargo, tan importante como esto es entender cómo los primeros usuarios de la nueva tecnología móvil perciben su experiencia con estas redes.

Esta es el objetivo del estudio 'Five Ways to a Better 5G' que acaba de lanzar el fabricante sueco de telecomunicaciones Ericsson y que explora las tendencias claves que están detrás de la adopción, el uso y la percepción que tiene los consumidores de la nueva tecnología móvil.

Un estudio que, según afirma la compañía, es el mayor realizado hasta la fecha sobre el 5G entre consumidores. Para su elaboración, Ericsson ha realizado más de 30.730 entrevistas a personas de entre 15 y 69 años de 26 países, que incluyen 20 economías en las que ya hay redes comerciales 5G activas y seis en las que no.

De esta encuesta se extraen varias conclusiones. Y la primera de ellas es que la pandemia de la covid-19 no solo no ha frenado las intenciones de los consumidores de dar el salto al 5G, sino que lo ha acelerado. Así, afirma que al menos 300 millones de usuarios de smartphones de los 20 países analizados con redes activas podrían pasar a la nueva tecnología 5G este mismo año.

Ericsson explica que un 39% de los participantes en la encuesta muestra su voluntad de dar el salto al 5G, pero el análisis realizado por Ericsson refleja que solo un 21% de los encuestados lo harán este año, mientras que el resto lo dejarán para más adelante.

En este sentido, recalca que cada vez más consumidores son conscientes de que esta tecnología ya es una realidad, pero añade que existe disparidad entre países en cuanto al conocimiento y la intención de pasarse al 5G. Por ejemplo, hay una mayor voluntad de cambiar de tecnología móvil en economías como Estados Unidos y Corea del Sur.

Por el contrario, en países como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido o Finlandia esta intención es "más moderada" debido al impacto que han tenido los retrasos en los despliegues y los lanzamientos comerciales, la incertidumbre financiera creada por la pandemia, las campañas de desinformación o la falta de servicios competitivos digitales habilitados por 5G.

Asimismo, el informe apunta que, aunque un 22% de los consumidores tiene un smartphone 5G, solo un 4% tiene contratado un plan de datos para esta tecnología. Sin embargo, también se da el caso contrario: un 4% de los usuarios de teléfonos 4G cuenta con una plan 5G. Esto sugiere, según Ericsson, cierta confusión y falta de conocimiento entre los consumidores.

Además, el informe agrega que la retórica de marketing está cargada de jerga tecnológica, lo que está limitando la comprensión del valor, las capacidades y las ofertas del dispositivo. En este contexto, Ericsson asegura que incrementar la percepción de los consumidores sobre la disponibilidad del 5G podría aumentar en hasta cinco veces la probabilidad de su adopción.

El 5G empieza a desplazar al Wifi

Otra de las conclusiones del informe es que las mejoras en el desempeño del 5G y los planes de datos ilimitados que suelen acompañar a su comercialización están haciendo que se comiencen a ver cambios en el comportamiento de uso de la banda ancha móvil, que está empezando a desplazar al wifi tanto en el hogar como en otras localizaciones.

En concreto, un 20% de los usuarios que se ha pasado al 5G ha reducido el uso de la red wifi e incluso en los países donde se ofrecen más planes ilimitados de datos móviles, un 10% afirma haber dejado completamente de usarla en sus smartphones.

En esta línea, el estudio también releva que los usuarios 5G hacen un mayor uso de ciertos servicios digitales que los del 4G. Por ejemplo, pasan dos horas más por semana jugando en la nube; una hora y 11 minutos más viendo vídeos HD en streaming y usando contenidos de realidad virtual; y una hora más utilizando aplicaciones de realidad aumentada o viendo vídeos HD de 360º.

Pero este mayor uso de los servicios digitales, también lleva a nuevas demandas de los usuarios del 5G. Por ejemplo, para ellos la cobertura en interiores, tanto en casa como en lugares públicos, es dos veces más importante que la velocidad o la hora de la batería. Un aspecto que ha sido especialmente relevante durante la pandemia.

Los usuarios demandan más innovación

Por otro lado, el informe apunta que los primeros usuarios de la tecnología 5G están más satisfechos que los que siguen conectados a las redes 4G. Sin embargo, agrega que existen diferencias entre países. Esto depende muchos factores, como la cobertura, la velocidad, la fiabilidad, el espectro disponible, los smartphones que existen en el mercado o las expectativas de los consumidores.

Así, en Suiza un 59% de los encuestados está muy satisfecho con el desempeño de la red 5G, mientras que en el caso de 4G ese porcentaje se reduce al 30%. Por el contrario, Corea del Sur es el único país en el que el porcentaje de usuarios muy satisfechos es mayor en 4G (31%) que en 5G (27%), lo que puede deberse a las altas expectativas que se crearon en este mercado en torno a la nueva tecnología móvil.

Esta mayor satisfacción con el desempeño de las redes 5G también conlleva, según el estudio, que los usuarios sean más proclives a recomendar su operador de servicios de telefonía móvil a otras personas. Sin embargo, y aunque están satisfechos con las velocidades ofrecidas, un 70% de los encuestados muestra su insatisfacción con la falta de los nuevos e innovadores servicios y aplicaciones que se prometieron cuando se empezó a hablar del 5G.

Ericsson apunta que actualmente el 5G apenas ofrece servicios que no estén ya disponibles con el 4G, de ahí la importancia de que los operadores empiecen a dar a sus clientes contenidos y servicios que diferencien ambas experiencias y promuevan un sentimiento de novedad y exclusividad.

Por otro lado, el informe apunta que, a pesar de la pandemia, los consumidores están dispuestos a pagar un 10% más de medio por planes 5G que ofrezcan un mejor acceso a la banda. Sin embargo, están dispuestos a pagar entre un 20% y un 30% más si incluyen además servicios digitales innovadores.

El informe también analiza 27 posibles casos de uso alineados con las necesidades de los consumidores, de los que dos tercios se encuentran aún en fase de muestra e investigación y no han sido aún comercializados.

Formas de mejorar la experiencia

Tras estos resultados, el informe publicado por Ericsson sugiere cinco maneras de que los proveedores de servicio puedan satisfacer las expectativas de los consumidores y mejorar su experiencia en las redes 5G, "ahora y en el futuro".

En concreto, propone abordar la brecha de conocimiento para educar y vender mejor el valor de 5G, así como que hacer que las expectativas de los clientes en torno a la calidad de la cobertura, tanto en interior como en exterior, sean "consistente".

Asimismo, también recomienda adaptarse a los requisitos que demandan los nuevos servicios habilitados por el 5G; enfocarse en los trabajos que los consumidores quieren que desempeñe la nueva tecnología móvil, para detectar así nuevos casos de usos; e ir más allá de las demostraciones y acelerar la comercialización de actuales y futuros casos de usos.