Las empresas españolas mantienen su apuesta por el blockchain pese a la covid-19

La crisis de la covid-19 ha aplazado las inversiones de las empresas en algunas de las nuevas tecnologías que marcarán el futuro de los negocios, centrándose más en medidas relacionadas con la continuidad del negocio. Sin embargo, ese no ha sido el caso del blockchain, cuya adopción por parte de las compañías no solo no se ha frenado durante la pandemia, sino que incluso se ha incrementado.

Así, lo confirma la segunda edición del informe 'Estado del arte de Blockchain en la empresa española', elaborado por IDC Research España en colaboración con Realsec, que subraya que la penetración de esta tecnología en el tejido empresarial español alcanza ya el 11%, tras aumentar un punto porcentual en solo un año.

Además, una de cada cuatro empresas españolas con más de 50 empleados ya es usuaria de esta innovadora tecnología o tienen planes de serlo. Esto datos reafirman las conclusiones del informe de IDC y Realsec: el blockchain empieza a ser "una necesidad digital real" en 2021.

"Las inversiones en tecnologías con menor foco en la optimización de costes o la continuidad de negocio están sufriendo cierto aplazamiento por la pandemia. No obstante, la curva de crecimiento de blockchain sigue siendo muy relevante, especialmente en el desarrollo de servicios asociados con esta tecnología", explica el analista senior de IDC Research España, Ignacio Cobisa.

Por su parte, el consejero delegado de Realsec, Jesús Rodríguez, incide en que en el año 2020 en el blockchain ha empezado a percibirse como una tecnología "eficiente que contribuye a reducir costes y riesgos" y se ha convertido en una de las principales estrategias tecnológicas que desean incorporar un gran número de empresas.

Los beneficios que aporta esta tecnología a los negocios son evidentes y entre ellos las empresas españolas mencionan una mayor agilidad, simplicidad y, sobre todo, seguridad, tanto en la gestión de la identidad digital como en las transacciones. De hecho, la importancia de la seguridad es especialmente relevante en sectores como el financiero y el comercio minorista.

Por el contrario, las organizaciones también detectan varios retos a la hora de poder aplicar blockchain en sus procesos. En concreto, el principal es la falta de conocimiento (67%), a la que le siguen la falta de estandarización o certificación oficial (52%), la madurez tecnológica (41%) y la dificultad para encontrar empresas que ayuden al diseño y la integración (33%).

Impacto del blockchain en los negocios

En este contexto, un 45% del tejido empresarial español considera que el impacto de blockchain en su negocio ya es medio-alto, es decir, que ayuda a su organización a integrarse con otros proveedores para mejorar la eficiencia de sus procesos o para conseguir operaciones y procesos más seguros.

En cuanto a los factores que están inhibiendo la utilización de esta tecnología, un 39,5% de los encuestados que no usa blockchain afirma que no tiene suficiente información para valorarlo y un 36,8% que o encuentra casos de uso para su organización. Por su parte, un 15,8% dice no tener presupuesto y recursos formados para invertir y solo un 7,9% cree que no es suficientemente seguro.

Respecto a los casos de uso actuales o potenciales del blockchain entre las empresas españolas, su variedad y numero han aumentado respecto al estudio del pasado año y cada vez afectan a más áreas de negocio o departamentos. Así, hoy en día se incluyen desde los relacionados con aspectos regulatorios o financieros hasta los comerciales, pasando por los operativos.

En concreto, las compañías encuestadas destacan especialmente las transacciones comerciales y la validación de la identidad digital, con un 38% y 39%, respectivamente. Otros relevantes para las empresas son el cumplimiento regulatorio (34%); el procesamiento, la gestión y el registro de datos personales (32%), y el registro de contratos y las relaciones mercantiles (30%).

Asimismo, también es relevante su uso para la gestión de garantías, la logística de activos, la auditoría financiera, el transporte y la cadena de suministro, el registro de contratos y relaciones mercantiles, el procesamiento de datos personales o el cumplimiento normativo.

Preguntados por qué aspectos consideran que podrían facilitar el sector y las Administraciones Públicas el desarrollo de blockchain en las organizaciones, los encuestados apuntaron tanto a planes de formación, como a la definición de un marco regulatorio y certificador. Otros aspectos son la estandarización de proceso y facilitar la integración del blockchain de forma transparente, así como ayudas o ventajas fiscales para su implantación.

Más de 4.000 millones en 2025

La apuesta que van a hacer en los próximos años tanto las empresas españolas como las europeas se ve reflejada en las previsiones de inversión para Europa Occidental publicadas por IDC. Así, espera que este mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesto del 47%, hasta alcanzar los 4.000 millones de euros en 2024.

Aún, la consultora tecnológica admite que se puede apreciar una cierta ralentización del crecimiento respecto a predicciones anteriores, vinculada a los efectos que la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 en las expectativas de inversión en las tecnologías más punteras.

"Las inversiones en tecnologías con una menor implantación real actual en el conjunto de tejido productivo están sufriendo en algunos caso aplazamientos por parte de las organizaciones, que están priorizando inversiones más maduras y comprometidas con anterioridad que estén más relacionadas con optimización de costes o continuidad de negocio", explica.

Sin embargo, el informe incide en que las cifras previstas para el mercado del blockhain siguen siendo "muy relevantes" y pone de relieve que su uso ya no se limita solo al ámbito financiero, que está experimentando crecimientos superiores al 40% a pesar de la covid-19, sino que avanza decididamente en sectores como distribución, servicios e industria.

En este contexto, Rodríguez apunta que, aunque se trata de una tecnología bastante segura en su diseño, su incorporación en mercados y entornos regulados, como el sector financiero y Gobierno o Defensa, precisa incorporar cambios que mejoren las capas de criptografía "para que éstas sean más robustas y resistentes a los actuales ciberataques y a los que vendrán como consecuencia de la computación cuántica".

En el caso concreto del sector de la logística, el estudio pronostica que en 2025 el 17% de las organizaciones de este sector se asociará con una empresa de servicios para integrar blockchain en plataformas de Internet de las cosas (IoT) con el objetivo de registrar los datos intercambiados en comunicaciones máquina a máquina (M2M).

A este respecto, advierte de que las cadenas de suministro modernas se están volviendo "más globales y complejas", y las tecnologías de escáneres de códigos de barras inteligentes, sistemas RFID y rastreo o telemática por GPS, ayudan a mantenerlas conectadas y hacerlas eficientes.

"Estas tecnologías desempeñan un papel crucial al permitir impulsar operaciones más inteligentes y mejorar los procesos, ya sea la gestión de inventario, el seguimiento del estado de los activos, el seguimiento de mercancías y envíos, o el seguimiento del estado de los equipos", explica Cobisa.