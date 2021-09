Carme Artigas, sobre Radar Covid: "No van a lograr que diga que ha sido un fracaso"

Con el inicio del mes de septiembre, la actividad parlamentaria comienza a retomar su actividad tras el parón veraniego. Por los pasillos y salas de las Cortes Generales comienzan a pasar los miembros del Gobierno para explicar los planes y proyectos que marcarán los próximos meses y a dar cuenta del trabajo realizado.

Uno de los primeros miembros del Gobierno en comparecer ante las Cortes en el inicio del nuevo curso ha sido la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Carme Artigas, que se ha estrenado este miércoles en el Senado para explicar los planes y las iniciativas puestas en marcha en el último año y medio en su área de actuación.

Durante algo más de tres horas, Artigas ha presentado a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado los grandes planes del Gobierno en materia de transformación digital y los primeros pasos dados para ejecutarlos. Una presentación que se ha desarrollado en un ambiente cordial y en el que ha quedado plasmada la voluntad de encuentro y colaboración para hacer de la digitalización "una cuestión de Estado".

Sin embargo, en el orden del día de la comparecencia uno de los puntos a tratar, a petición del Partido Popular, ha sido Radar Covid, la aplicación de rastreo de contagios del coronavirus. Un asunto en el que Gobierno y oposición discrepan sobre su éxito y los motivos que han llevado a que su funcionamiento quizás no haya sido el esperado.

Durante su intervención inicial, Artigas ha defendido que Radar Covid, aplicación desarrollada de forma conjunta entre 20 países europeos, interoperable y con la privacidad por diseño, funciona adecuadamente desde el 1 de septiembre de 2020. "Es extremadamente eficaz en contactos de proximidad", ha asegurado.

Una valiosa herramienta

"Radar covid es una valiosa herramienta que ha contribuido, de forma automática, a aumentar la detección de caso", ha defendido Artigas, quien ha remarcado que "sólo con que hubiéramos salvado una vida con Radar Covid" se hubiera dado por satisfecha.

Asimismo, ha apuntado que el 19% de la población se ha descargado la aplicación, cerca del objetivo del 20% fijado, cifra similar, por ejemplo, a la de Reino Unido. Además, se han añadido unos 55.000 códigos y se han metido 150.000 alertas, un trabajo para el que estima hubieran sido necesarios unos 60.000 rastreadores.

Por todo esto, ha rechazado las críticas realizadas por la mayoría de los partidos políticos del Senado en torno al funcionamiento de la aplicación. "No van a conseguir que yo diga que ha sido un proyecto fracasado, no lo es. Y no voy a aceptar que digan que esta Secretaría no ha hecho su trabajo", ha afirmado,

Artigas ha remarcado que Radar Covid es una aplicación complementaria a los sistemas de rastreo tradicionales con la que pueden contar las comunidades autónomas para ayudar a luchar contra la propagación de la pandemia y ha insistido en que de ellas dependía el uso de la misma.

"Solo el 50% de las comunidades autónomas ha hecho uso de la aplicación y es una lástima porque la tecnología estaba ahí, la hemos pagado entre todos", ha incidido Artigas, quien ha comparado la aplicación con una tarjeta de crédito que no te funciona porque no te han dado el PIN.

En concreto, ha detallado que el proyecto ofrece a las autonomías la posibilidad de que sean los médicos, los laboratorios o los rastreadores los que dieran los códigos y, cuando se ha optado por este último caso, el sistema ya estaba saturado. En cambio, ha puesto de ejemplo los buenos resultados obtenidos en Galicia o País Vasco.

Artigas ha destacado que de todo este proceso han sacado la conclusión de que no solo es necesario poner la tecnología en manos de quienes toman las decisiones, sino que también hace falta un cambio cultural. "España está al primer nivel de tecnología. Estamos en la dirección correcta", ha afirmado.

Tras todo este debate, la secretaria de Estado ha lamentado que se dedique tanta atención a Radar Covid cuando representa solo un 1% de todo el trabajo que realizó su departamento el pasado año para luchar contra la pandemia y avanzar en el proceso de transformación digital de España.

El camino de España hacia la digitalización

De hecho, durante su intervención en el Senado, Artigas ha sacado pecho de todo el trabajo realizado en el último año y medio, periodo en el que se ha diseñado "una hoja de ruta totalmente definida" y en el que ya se ha empezado a trabajar para poner en marcha las medidas que derivan de ella.

"Prueba de ello es que, tan solo año y medio después del inicio de nuestra legislatura ya no hablamos de planes, sino de actuaciones muy concretas", ha afirmado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

En este sentido, ha recordado que la irrupción de la pandemia de la covid-19, que ha conllevado "un salto sin precedentes" en digitalización, obligó al Gobierno a cambiar su estrategia digital apenas unas semanas después de tomar posesión. Y es que lo que ya era prioritario a principios de legislatura "se convirtió en urgente".

Así, ha defendido que la recuperación de España debe ser, está siendo ya y será digital. Pero ha incidido en que este proceso debe realizarse de manera que se produzca una "redistribución justa" de los beneficios de la digitalización. "Solo así esta transformación digital nos permitirá ser un país más fuerte, moderno e inclusivo", ha asegurado.

Sin embargo, la secretaria de Estado ha apuntado que la transformación digital no sólo es un factor clave en la recuperación de la crisis de la covid-19, sino que debe servir para sentar las bases para una nueva economía y lograr el país más moderno que España "quiere y debe ser".

"España tiene todo a favor para convertirse en una referencia mundial de una transformación digital exitosa y con impacto en la realidad social del país", ha asegurado Artigas, quien ha repasado en su intervención la agenda España Digital 2025 y algunos de los planes presentados como con el de competencias digitales, la digitalización de las pymes y las Administraciones públicas o la Ley de startups.

Consenso político

En todo lo relativo a la agenda digital de España, Artigas ha recibido el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios. En casi todas las intervenciones se ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para el futuro de España y de la colaboración entre administraciones y sector público y privado para que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos de todas las autonomías.

De hecho, tanto Artigas como el senador y portavoz del Partido Popular en Transformación Digital, Javier Puente, han incidido en que este proceso debe ser una "política de Estado" y han apelado al consenso y el trabajo realizado en la última década, que ha permitido que España sea líder en despliegue de redes de telecomunicaciones.

Por ello, Artigas ha pedido que haya consenso en estos temas "de calado". Así, ha resaltado que la pandemia ha llevado por primera vez la tecnología y la ciencia a las portadas de los periódicos y ha pedido que no decaiga esta apuesta en los próximos debates electorales y se hable en ellos de tecnología, de innovación y derecho digital.

Así, ha remarcado que las medidas adoptadas en digitalización no están pensadas en el rédito electoral a corto plazo, sino en un plan a medio y largo plazo. Artigas ha subrayado que en su mayoría serán planes transformadores para una generación posterior y que darán sus frutos en diez o quince años.

