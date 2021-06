Una plataforma de inteligencia y un gran espacio de datos para seguir líderes en turismo

El sector turístico ha sido sin duda uno de los más golpeados en España por la crisis generada por la covid-19. Una vez están comenzando a disiparse los efectos de la pandemia a medida que se avanza con la vacunación, el sector se enfrenta ahora al reto de abordar su recuperación, un proceso que debe ir acompañado además de una apuesta por su transformación y su modernización.

Los actores públicos y privados tienen claro que el futuro del sector pasa por un turismo más sostenible, más seguro y más inteligente que permita a España seguir siendo líder en este ámbito a nivel internacional. Y para ello cuenta con un aliado en la tecnología, que le permitirá avanzar en ese proceso de transformación digital que ya era una necesidad antes de la pandemia.

Esta necesidad de transformación fue precisamente uno de los mensajes más repetidos en la primera jornada del congreso Digital Tourist 2021 organizado por Ametic, en la que el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, presentó durante Plan de modernización y competitividad del sector turístico puesto en marcha por el Gobierno para lograr este objetivo.

Durante su intervención, Valdés detalló que ese plan contará con una financiación de 3.400 millones de euros para los próximos tres años, pero añadió que el sector se beneficiará de hasta 44.000 millones de euros de forma directa o indirecta de todo el conjunto del plan 'España Puede' lanzado por el Ejecutivo para invertir los fondos europeos Next Generation.

El plan tiene dos grandes metas: convertir la crisis de la covid en una oportunidad y acelerar la transformación pendiente de la economía y el sector. En este último aspecto, Valdés remarcó que muchos de los retos actuales ya eran conocidos antes de la pandemia, por lo que este plan pretende incorporar este diagnóstico que habla de un turista cada vez más hiperconectado y de la importancia de la diversificación y de la búsqueda de la competitividad para que España siga siendo líder.

"Estamos en un momento de reset. Tras catorce meses de parón tenemos que arrancar motores y tenemos que hacerlo sabiendo que el turismo del futuro tiene que ser un mejor turismo, más sostenible y más inteligente", incidió el secretario de Estado de Turismo.

A este respecto, advirtió de que no se debe pensar que lo que se ha hecho en los últimos años y lo que ha ocurrido durante los meses de la pandemia ha restado "un ápice" a la capacidad de España de competir a nivel internacional en materia de turismo y defendió que este plan pretende reforzar esas cualidades y que el país "siga siendo un referente en materia turística como hasta ahora".

Un plan centrado en el destino

Todo este plan de transformación está basado en el "destino", que Valdés calificó como el gran Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector. "Nuestra gran apuesta de valor en la transformación del sector turístico es el destino, que es donde ocurre todo el proceso de transformación y esa apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la calidad", agregó.

El plan de modernización y competitividad del sector contempla cuatro ámbitos de actuación: transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, un programa de digitalización e inteligencia turística, la resiliencia turística de territorios extrapeninsulares dada su vulnerabilidad y actuaciones especiales en materia de competitividad abordando elementos que permitan posicionar a España en un lugar privilegiado.

En materia de digitalización e inteligencia turística, el plan contempla una inversión de 337 millones de euros para incrementar los niveles de productividad, rentabilidad, empleo y competitividad del sector a través del impulso de la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y nuevas tecnologías habilitadoras en empresas y destinos turísticos.

En el caso de los destinos, el plan contempla el desarrollo de una plataforma de inteligencia turística, que no existe en ningún otro país y busca integrar toda la oferta que existe en el destino y ofrecérsela a un turista para que tenga una experiencia única. Además, Valdés añadió que los datos obtenidos pueden ayudar a empresas y destinos a mejorar su actividad.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en Digital Tourist 2021 organizado por Ametic Ametic

En esta línea, el plan también el impulso y la consolidación de los destinos turísticos inteligentes (DTI), que pasa no solo por incorporar nuevos miembros, sino por ofrecerles mejores soluciones y recursos. Además, se quiere desarrollar un sistema de inteligencia turística para integrar toda la capa de información del conjunto del sector que permita generar un ecosistema que en constante movimiento responda a las necesidades del turista.

Otro de los pilares es la transformación digital de la empresa turística, para lo cual el plan establece tres iniciativas distintas. En primer lugar, Valdés anunció que en "muy breve" la secretaría de Estado va a hacer en breve una carta de llamamiento a todo el sector para una gran apuesta de país como la creación de un gran espacio de datos turísticos.

Gran espacio de datos

Así, defendió que este Industrial Data Space (IDS) va a permitir a todo el sector compartir sus datos con todas las garantías de seguridad y de manera anonimizada y luego procesarlos y aplicarles tecnologías como la IA, el Big Data o el machine learning para generar toda la información que cada actor pueda necesitar.

Otras iniciativas previstas en el plan para la digitalización de las empresas son la puesta en marcha de un programa para el impulso de ecosistemas de apoyo a la innovación para la digitalización de un sector en el que el 98,2% de las empresas son pymes, así como la convocatoria de programas de fomento a la innovación e implantación de soluciones digitales de última milla en el sector.

Además de digitalizar destinos y empresas, el secretario de Estado de Turismo incidió en que esta transformación también pasa por dotar de competencias digitales a los trabajadores del sector, porque de lo contrario todo el esfuerzo anterior no habrá servicio de nada.

Antes de la intervención de Valdés, el presidente de Ametic, Pedro Mier, recordó que en la primera edición de Digital Tourist la preocupación era cómo usar las tecnologías digitales para mejorar la experiencia del turista y gestionar mejor los flujos en entornos masificados. En cambio, ahora, tras la pandemia, el objetivo es maximizar esos flujos con garantías de seguridad.

Mier subrayó que esto demuestra que las tecnologías son "herramientas muy potentes bien utilizadas para objetivos bien definidos". Unas herramientas que, en su opinión, ayudarán a que el turismo siga siendo la primera industria del país, pero "diferente, ajustada a la sociedad en la que vivimos".

A este respecto, agregó que estamos en un entorno "especialmente interesante de cambio, "y los cambios son grandes oportunidades". Además, el presidente de Ametic subrayó que el sector turístico no ha estado esperando a ver que pasaba, sino que se ha estado preparando para lo que iba a venir.

Benidorm, destino inteligente

Benidorm vuelve a ser el escenario de la cuarta edición del congreso anual sobre turismo organizado Ametic, lo que constata la apuesta de la localidad por ser un referente dentro de los destinos inteligentes en España. Una apuesta que se refleja en la palabras de su alcalde, Antonio Pérez, en el acto de inauguración, en el que afirmó que la inteligencia turística es un "elemento clave" para dinamizar el turismo en el contexto actual.

Pérez remarcó que el turismo del futuro será "inteligente, digital y sostenible, o no será". Por ello, defendió que o se apuesta por la digitalización y la inteligencia turística, o no sabremos ni podremos afrontar los retos futuros, que a corto plazo pasan por la recuperación de la crisis causada por la covid-19.

En este contexto, aseguró que el sector tiene muchas ganas de salir adelante y no ha perdido su capacidad. Así, añadió que los destinos turísticos inteligentes siguen siendo un baluarte y están siempre "ávidos de conocimiento" que van a implementar para salir cuanto antes de esta crisis y, además, "más fuertes". "Gracias a la inteligencia turística y al análisis y a la interpretación eficaz del dato estamos transitando mejor esto situación", apostilló.

En esta línea, el secretario de Turismo de la Comunidad Valencia, Francesc Colomer, remarcó que en un momento excepcional como el actual, que encadena el final de una etapa de sufrimiento con el inicio de una de esperanza, la inteligencia turística "no es una opción". "No hay plan B para esto", aseguró Colomer, quien resaltó que hay que subir el voltaje de esta apuesta y convertir lo que antes era una evolución en una "revolución digital y verde".

Asimismo, el secretario resaltó que el Next Generation es ahora y subrayó que, aunque Steve Jobs defendía que la innovación no tiene que ver con la cantidad de inversión, estos son importantes. "Ahora el tren pasa lleno de recursos y en la comunidad valencia están puestas las vías y las catenarias", agregó.

Y en un congreso sobre la digitalización del turismo también se reivindicó la importancia de la presencialidad. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, remarcó que todo este trabajo con las herramientas digital no puede dejar de servir para recuperar la presencialidad y que los trabajadores de todo el ecosistema turístico recuperen sus puestos de trabajo.

"Benidorm no vende felicidad, ofrece felicidad. Y la felicidad está en vernos, en la experiencia, en tocar la arena de playa", incidió Mazón, quien remarcó que el mundo analógico y digital no son dos realidades distintas y no es necesario elegir entre soluciones tecnológicas de vanguardia y lo presencial.