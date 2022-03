MWC 2022: ¿Dónde están las mujeres?

Hace tan sólo unos días ha cerrado sus puertas la última edición del Mobile World Congress, una cita clave para el sector tecnológico que se ha celebrado contra todo pronóstico, y que ha supuesto la mejor señal del regreso a la normalidad perdida con el estallido de la pandemia, hace ya dos años. Aunque algo lejos de las cifras registradas en 2019, la presente edición ha logrado reunir a unas 60.000 personas, más de 1.500 exhibidores procedentes de más de 150 países con un impacto económico valorado en unos 240 millones de euros, según John Hoffman, CEO de la GSMA.

Pero más allá de los datos, esta edición ha sido sin duda el gran rencuentro del sector tecnológico. Cuatro días para reconectar líderes de la industria y de las marcas, con sus clientes, sus partners, con los medios de comunicación venidos de todo el mundo. Ha sido el MWC de las mascarillas, pero también de los abrazos y de los apretones de manos. Teníamos ganas de vernos, para qué nos vamos a engañar. Y yo misma, que no tenía mucha fe en que se celebrara, finalmente me he dejado llevar por el frenesí de las luces, el ruido, las carreras entre pabellón y pabellón, y los empujones para coger un taxi a la salida. Eso es también el MWC.

Lamentablemente, esta edición ha venido marcada por la actualidad internacional, y la invasión rusa a Ucrania ha estado presente en todas las conversaciones y discursos con mensajes rotundos de condena y de apoyo a Ucrania. Los ojos de millones de personas de todo el mundo han estado puestos en esta edición tan esperada, donde hemos visto los dispositivos que compraremos este año, con mejores pantallas, más sostenibles y con potentes procesadores.

5G, hiperconectividad, robótica doméstica, han sido también grandes protagonistas, pero la gran novedad, recibida con entusiasmo y recelo a partes iguales, ha sido sin duda el metaverso. Una propuesta tecnológica futurista que se ha colado por todos los rincones de la feria y que Gartner afirma estará muy presente en nuestras vidas. Según la consultora, en 2026 un 25% de la población pasará al menos una hora al día en el metaverso.

Una feria y una industria que va por delante en desarrollo, en innovación, en emprendimiento, y que sin embargo tiene todavía una cuenta pendiente, la de la paridad y la visibilidad de la mujer. Si bien es cierto que se ha percibido un aumento de presencia femenina en la feria en general, y la propia organización pronosticaba que un 35% de los ponentes del congreso serían mujeres, la realidad es que de las 25 keynotes con grandes líderes mundiales de la industria, sólo cuatro han sido protagonizadas por mujeres. Anne Chow, CEO de AT&T Business, Jessica Rosenworcel, Chairwoman de FCC, Cher Wang, Chairperson y CEO de HTC Corporation, y Allison Kirkby, presidente y CEO de Telia Company, han sido las únicas directivas que han compartido su visión dentro de este grupo de élite mundial.

Esta sigue siendo una industria muy masculinizada, y ferias como MWC, que son el escaparate en el que todos los ojos se posan buscando innovación e inspiración, deberían contribuir con más entusiasmo a que las mujeres tengan un mayor protagonismo a todos los niveles. Porque esto permitirá inspirar a otras mujeres a lograr sus éxitos, y sobre todo a las futuras generaciones a encontrar unos referentes poderosos que guíen su camino formativo y laboral.

La propia Anne Chow, que ocupa el puesto 44 en el ranking de las 'Mujeres Poderosas de Fortune', afirma que “ahora más que nunca, podemos moldear el futuro de formas verdaderamente transformadoras. Es el momento de unir la tecnología y el ingenio humano para reinventar la forma en la que hacemos negocios y plantemos el futuro.” Y el 50% de la población no puede estar excluida.

Ahora que José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, es también el nuevo presidente de la GSMA, tiene en sus manos la posibilidad de cambiar esta tendencia y proyectar un MWC 2023 donde las mujeres tengan un papel relevante. Ni más ni menos, sólo el que merecen.

En España, tenemos grandes referentes femeninos al frente de compañías tecnológicas, Rosa Díaz de INCIBE, Pilar Torres de Atos, María José Talavera de VMWare, Helena Herrero de HP, Fuencisla Clemares de Google… y así una lista interminable de directivas exitosas y aclamadas.

Álvarez-Pallete afirmó al asumir su nuevo cargo que “el progreso de la digitalización debe incluir un liderazgo responsable para impulsar el crecimiento, la creación de empleo, la sostenibilidad y acelerar la inclusión digital”. Espero sinceramente que así sea y que veamos un MWC 2023 más justo y paritario.

*** Palmira Muñoz es directora de Tecnología y coordinadora de #SomosMujeresTech en Hill+Knowlton Strategies España.

