José Manuel Nieto (Techedge): "Casi el 20% de nuestro negocio viene ya de la nube"

Un mercado en crecimiento, "no desmesurado, pero sí muy acelerado". Así ve el momento actual de la industria digital José Manuel Nieto, Managing Director de Techedge para Iberia y Latam, una de las piezas claves en el aterrizaje de los avances tecnológicos en el ecosistema productivo.

En entrevista con D+I, el ejecutivo reconoce que la covid-19 "ha cambiado la forma de digitalizar y está produciendo una demanda altísima que se une a la evolución de la tecnología 'cloud' y el empuje de la Unión Europea". Múltiples factores que, pese a la incertidumbre económica que rodea al próximo año, permiten a Nieto confiar en que la buena marcha de la digitalización continúe su curso.

Un camino para el que Techedge se viene preparando a base de adquisiciones que refuercen su papel en el canal de integradores y distribución tecnológico. Esta firma, tradicionalmente ligada a los entornos SAP en nuestro país, ha seguido el recorrido de su matriz italiana al diversificarse hacia el mundo Microsoft y, en concreto, de la nube de Azure.

"Se trata de una evolución natural, según vas creciendo los clientes van pidiendo que tengamos mayor presencia en todas sus necesidades digitales. Y muchos de ellos nos demandaban soluciones de Microsoft, o de Salesforce... Son ellos quienes nos obligan a ir en este camino", indica José Manuel Nieto.

Además, Techedge mantiene un plan de crecimiento muy ambicioso de cara a 2030, año en el que espera facturar más de 1.000 millones de dólares. En estos momentos, la compañía ronda los 300 millones en ingresos anuales. "Parte de ese crecimiento viene de los márgenes en el negocio Microsoft, que son mayores de lo que nos esperábamos. Es la oportunidad perfecta para diversificarnos, tener un negocio más saneado y menos dependiente. Estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado y seguiremos creciendo orgánica e inorgánicamente", añade el ejecutivo.

Así se entienden las compras de Axazure en otoño de 2021 o la más reciente adquisición de Innovar Tecnologías.

"Axazure va como un tiro, con un margen de más del 40%, con una integración muy suave y natural dentro del grupo. Tenemos una capacidad finita para afrontar proyectos, pero tenemos mucha más demanda de la que podemos absorber en estos momentos", explica, antes de anunciar: "Desde 2024, toda nuestra estrategia de Microsoft a nivel mundial formará parte de una entidad que la gestione, aunque aún no hemos definido su nombre".

Una entidad de la que también formará parte Innovar Tecnologías, un paso más en este proceso al ampliar la huella geográfica y sectorial que ya les venía prestando Axazure. "Hacen una buena mezcla en cobertura geográfica, portfolio y sectores", concluye Nieto.

El acompañamiento hacia la nube

La migración a la nube hubo un tiempo que se consideró una amenaza para los integradores tecnológicos, al eliminar la necesidad de intermediarios, pero nada más lejos de la realidad.

"Casi el 20% de nuestro negocio viene ya por la nube, que los clientes nos demandan por los beneficios que trae en costes, flexibilidad, disponibilidad, seguridad y paso por uso. Todo eso era inimaginable antes y casi todos los fabricantes cuentan con estrategias muy orientadas al 'cloud' en estos momentos", explica el Managing Director de Techedge para Iberia y Latam.

José Manuel Nieto, Managing Director de Techedge para Iberia y Latam.

Un camino en el que el acompañamiento de firmas expertas resulta esencial, especialmente según se van migrando cargas más críticas a la nube, como los propios ERP. En todos los sectores, porque el camino al 'cloud' ya no entiende de verticales ni de segmentos de negocio.

"Vemos crecimiento en todos los sectores, aunque estamos muy especializados por mandato de nuestros clientes. Tenemos grandes clientes en energía, en finanzas, industria y automoción. Pero la actividad en digitalización no distingue por tipologías o sectores", detalla Nieto. "Los clientes demandan un conocimiento muy profundo de sus mercados. La nube permite estandarizar muchos procesos, como los contables o administrativos, pero al final hemos de identificar qué procesos de negocio son diferenciales, cuáles les hacen competir mejor. Y esos son los que deben desarrollar a medida e invertir mucho dinero en ellos".

"Leí hace unos años un estudio que pronosticaba que el gasto en TI acabaría superando al de recursos humanos. Y lo creo firmemente, es algo que va a producirse en breve al menos en Estados Unidos o algunos países europeos como Alemania", añade el directivo.

Desarrollar talento

José Manuel Nieto reconoce que el mayor desafío en estos momentos no responde a nada de lo anterior, sino a la escasez de "recursos", 'aka' talento: "Nosotros tomamos una decisión drástica en España que fue la de no entrar en una guerra de salarios que considero no lleva a ningún lugar. Hemos decidido contratar sólo recién titulados y proporcionarles un plan de carrera claro en el que pueden llegar a un nivel de 'management' en diez años, sin barreras ni nadie que se meta en medio".

"Sólo contratamos gente en puestos intermedios si es absolutamente necesario porque lo pide el cliente", puntualiza.

Una elección que "garantiza cierta lealtad" de los escasos profesionales tecnológicos hacia la firma, con el inconveniente reconocido de "convertirnos en una factoría de formación para otras empresas". El ejecutivo de Techedge admite que en Italia sufren de una alta rotación, no tan elevada en España "debido a que el mercado está tranquilizado por la crisis".

Sigue los temas que te interesan