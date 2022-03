Las líderes españolas del sector tecnológico critican la falta de referentes y la desigualdad formativa

Apenas un 23% de los profesionales en el sector digital es mujer, según un estudio del ONTSI y el Instituto de la Mujer. Y únicamente tres de cada diez estudiantes de carreras científico-tecnológicas son mujer, según la UNESCO.

Son cifras que reflejan una realidad, la de la desigualdad de género en esta industria, que si bien ha ido mejorando en los últimos años, sigue siendo un lastre para la paridad y la diversidad.

La falta de referentes ha sido uno de los motivos alegados en más ocasiones para explicar las causas de que las mujeres no se adentren en el que quizás sea el sector más dinámico y con más futuro del panorama empresarial. También las disparidades en la etapa educativa se antojan fundamentales para explicar los diferentes caminos que emprenden ellos y ellas a lo largo de su carrera profesional.

Para profundizar en estos aspectos y otros muchos, en D+I hemos trasladado dos simples y al mismo tiempo complejas preguntas a once mujeres directivas del sector tecnológico: ¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico? y ¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Estas son las respuestas de estas líderes y referentes de la industria, desde el sector público hasta grandes corporaciones tecnológicas, pasando por emprendedoras y profesionales de la comunicación y divulgación TIC.

Rosa Díaz Moles, directora general de INCIBE

Rosa Díaz Moles, directora general de INCIBE

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Son muchos los desafíos que encontramos, y en mi caso, por experiencia propia al comenzar mi carrera en este sector quiero resaltar tres: hacemos muy bien las cosas, y esperamos a que se den cuenta los demás, no solemos mostrar nuestro interés por ascender y, dejamos a un lado el netwoking de forma que perdemos muchas oportunidades de hacernos hueco en este sector. Por ello, es tan importante que nos atrevamos y confiemos en nuestro talento y capacidad profesional para avanzar.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

El rol es decisivo. Es fundamental dar visibilidad a las mujeres líderes para que muestren la creatividad, flexibilidad y versatilidad de las carreras TIC, motivando a las jóvenes para que hagan estudios STEM desde edades muy tempranas porque hay muchas personas que aún desconocen la profesión y esta falta de conocimiento hace que sea más fácil encaminar a las niñas hacia otras profesiones más tradicionales, cuya finalidad está más claramente definida y divulgada. Es necesario dar a conocer el sector TIC y animar a las niñas a estudiar carreras científicas que para avanzar hacia un mundo más igualitario, diverso, inclusivo y justo.

Suzana Curic, Head of Enterprise en Amazon Web Services

Suzana Curic, Head of Enterprise en Amazon Web Services

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Creo que el mayor reto al que se enfrenta una mujer es el factor cultural. Tradicionalmente han existido unos estereotipos muy arraigados que influyen en los niños y niñas desde pequeños y que afectan a diferentes aspectos de su vida, desde los juguetes que tienen a los estudios que eligen, y que pueden repercutir en su forma de actuar en su futuro laboral. Al mismo tiempo, ha habido una escasez de modelos femeninos en el ámbito STEM que sirvan de guía e inspiración a las generaciones más jóvenes. Incluso, hasta hace unos años, para las mujeres que comenzaban su carrera en el sector tecnológico era difícil encontrar un referente en puestos de alta dirección.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Para que la presencia femenina en campos como la tecnología aumente es muy importante que se incremente la visibilidad pública de mujeres referentes en el sector. Las mujeres en puestos de liderazgo en tecnología tenemos la responsabilidad de mostrar de manera pública, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales… nuestro trabajo para ofrecer modelos, crear referentes e inspirar a otras mujeres. También es indispensable romper con los estereotipos, tanto en el ámbito escolar como familiar y cultural. Impulsar la realización de actividades y experiencias reales que fomenten conocimientos STEM, así como introducir contenido en el currículo escolar, son también necesarios para animar a estas niñas a pensar en un futuro laboral en tecnología.

Mónica Villas Olmeda, consultora y docente

Mónica Villas Olmeda, consultora y docente

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

En mi carrera profesional los dos mayores desafíos que he vivido son compatibilizar mi vida profesional con mi vida personal y tener que demostrar continuamente que estás en ese puesto por mérito propio, no por ser mujer. Creo que estos retos son comunes a muchas mujeres se dediquen o no a la tecnología. La tecnología añade un desafío adicional por la rapidez de su evolución, la necesidad de aprendizaje constante y los retos para la implantación en las empresas que sin duda implica dedicar más tiempo a la profesión.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Desde mi punto de vista creo que el ejemplo es la clave. No hay mejor manera que compartir la experiencia, y transmitir la pasión por la tecnología. He participado a lo largo de mi carrera profesional en numerosos programas de mentorización, iniciativas tecnológicas en universidades y colegios, charlas, etc… y aún continúo haciéndolo, y disfrutando de ello. Precisamente un artículo de este periódico confirma que se pierden las vocaciones tecnológicas a los 15 años. Por tanto, la formación tecnológica tiene que entrar antes en los colegios y enfocarse a proyectos y a desarrollar un pensamiento computacional.

María José Talavera, directora general de VMware Iberia

María José Talavera, directora general de VMware Iberia

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Son ya conocidas las desigualdades salariales, el techo de cristal o quizás deberíamos llamarlo de cemento, así como la conciliación familiar, pero, en mi opinión, es en la niñez, donde se empiezan a “cultivar” los motivos por los que años más tarde, el papel de estas niñas, ya mujeres, en el sector TIC no estará debidamente reconocido. La segregación académica provoca como resultado la menor visibilidad de la mujer, problema que viene arrastrando el sector tecnológico desde hace décadas, aunque cada vez somos más mujeres en puestos directivos. Es importante seguir por este camino, para concienciar tanto a jóvenes como a adultos de que la mujer puede ejercer un papel de gran valor dentro del sector.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Esta situación debería ser objeto de reflexión por parte de todos los componentes del sector (hombres y mujeres). Sin lugar a duda, lo más importante para romper prejuicios es demostrar y comunicar todo lo que las mujeres aportamos al sector. En este sentido, soy una fiel defensora y participante de campañas para fomentar la inclusión de las niñas en carreras STEM, haciendo ver que no se trata de un mundo de hombres, y que el talento no tiene género. Trabajar codo con codo el sector educativo es fundamental, y las iniciativas de mentoring y formación son definitivamente enriquecedoras, para ambas partes.

Epifanía Pascual, country manager de LetMeShip España

Epifanía Pascual, country manager de LetMeShip España

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Desafíos muy parecidos a aquellos que se encuentra cualquier mujer en sectores donde está subrepresentada, añadiendo aquellos relacionados con la ocupación de las posiciones de poder en las organizaciones. Hablamos de la falta de comunicación y exposición de referentes femeninos (porque haberlos, si los hay, pero han estado ocultos) que aporten solvencia y credibilidad a las mujeres en el sector tecnológico, lo que da lugar a prejuicios y discriminaciones a la hora de contratar estos perfiles. A la hora de ascender en las organizaciones, la falta de conciliación o el famoso techo de cristal son los principales retos en los sectores relacionados con la tecnología.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Sobre todo, dar visibilidad a lo que hacen ellas mismas y a lo que hagan otras compañeras, ya que no solo sirven para mejorar el posicionamiento de las mujeres que hayan desarrollado esos proyectos, sino que inspiran a otras mujeres, además de aportar la solvencia necesaria para que los prejuicios se caigan por su propio peso. Muchas mujeres optan por posiciones con menos visibilidad o no le dan importancia a no aparecer en primera fila de la comunicación, cuando sí lo han estado en las fases de ejecución de los proyectos, quizá porque se sienten más observadas o juzgadas. Es importante que se reduzcan esas barreras y se evalúen a los profesionales con igualdad de criterios, no dependiendo de su género.



Patricia Núñez Sanz, directora de SMB y Canal en Lenovo

Patricia Núñez Sanz, directora de SMB y Canal en Lenovo

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Desde mi punto de vista el mayor desafío o reto que encuentra la mujer en el sector tecnológico es que llega más tarde que el hombre y por lo tanto le cuesta encontrar un hueco porque hay muchos más hombres que mujeres históricamente en el sector. Sin embargo, esto no debería ser ser un problema ya que las empresas tecnológicas se han dado cuenta de la gran ventaja que es tener equipos diversos. La diversidad es un tema que está en auge y es algo que favorece y facilita que las mujeres puedan progresar dentro de las empresas, obviamente siempre que se tengan las capacidades necesarias para desempeñar el puesto. Por último, no olvidemos la importancia tener aliados dentro de las organizaciones, tanto hombres como mujeres que ayuden a promocionar la progresión de la mujer dentro de la empresa.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Partimos de la base de que las mujeres pueden desempeñar el mismo tipo de trabajo que los hombres. Por eso es importante dar visibilidad a los más pequeños de que la mujer es capaz de ocupar puestos directivos dentro de las tecnológicas, ser un referente en el mundo de la investigación o del emprendimiento. Si normalizamos estas profesiones tanto para hombres como mujeres desde el colegio, habremos dado un gran paso.



Pilar Torres, directora general en Atos Iberia

Pilar Torres, directora general en Atos Iberia

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

A pesar de los esfuerzos que realizan las organizaciones tanto públicas como privadas para conseguir la paridad en el sector tecnológico, los datos nos indican que la presencia de la mujer sigue sin aumentar significativamente y que el problema comienza con la falta de participación en las carreras tecnológicas y falta de referentes. Por ello, tenemos todos que trabajar en cambiar estereotipos que atraigan a las jóvenes hacia la tecnología y evitar los sesgos inconscientes. Es necesario mostrar a las niñas y adolescentes el atractivo y el impacto positivo que tiene la tecnología en la innovación y el progreso de nuestra sociedad y compartir el testimonio de mujeres que hayan desarrollado su carrera profesional en las STEM dándoles visibilidad como referentes.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Las profesionales de la tecnología y la empresa en general pueden romper los sesgos inconscientes que afectan a las jóvenes dando visibilidad a su trabajo, participando de manera activa en formaciones, mentorización, foros de debate y otras actividades de divulgación. Si no existen ya suficientes foros desde los que la mujer pueda compartir su experiencia y conocimiento, es necesario crear más. Estas acciones permitirán compartir experiencias y crear referentes en el que se puedan mirar las futuras profesionales visibilizando y dando ejemplo que animará a otras mujeres a optar a puestos de mayor responsabilidad, y así evitar el “Síndrome del Impostor”.

María Luisa Melo, directora de Asuntos Públicos y Regulación en DHL Express Europa

María Luisa Melo, directora de Asuntos Públicos y Regulación en DHL Express Europa

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

En primer lugar, hay una razón de origen que es la formación. El porcentaje de mujeres que se matricula en carreras científicas es de apenas un 30%, según la UNESCO, lo que provoca un índice muy bajo de probabilidades de su acceso al sector tecnológico y, por tanto, de su progresivo desarrollo a posiciones directivas dentro del mismo. Esto está provocado por una tendencia hacia carreras de letras o humanidades por parte de la mujer, por lo que es fundamental estimular vocaciones científicas y tecnológicas entre las más jóvenes. No podemos desaprovechar el 50% del talento que tenemos en nuestro país.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Se trata de un rol model que sirve de inspiración para las nuevas generaciones. Es fundamental que las niñas sean conscientes que no hay carreras de hombres o mujeres, sino que con esfuerzo, trabajo y constancia es posible acceder a cualquier ámbito profesional y desarrollar una carrera. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, porque es muy minoritaria la presencia de las mujeres en la alta dirección, en los consejos de Administración o en los Comités de Administración de muchas compañías.

Silvia Varela, CPO de Gibobs

Silvia Varela, CPO de Gibobs

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

En general creo que el sector tecnológico es también un sector de los más avanzados en cuanto a diversidad. Sin embargo, es verdad, que a medida que creces en grado de responsabilidad, decrece el porcentaje de mujeres. En este sentido, creo que las mujeres tenemos un gran reto en cómo acceder a esos puestos de responsabilidad. Creo que debemos mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestra manera de hacer y de trabajar, sin tratar de imitar el modelo tradicional masculino, porque de lo contrario no enriquecemos el sistema con diversidad, que tanto valor aportamos con nuestra manera de hacer las cosas y nuestras buenas prácticas, sino a base de imitar un modelo ajeno al nuestro. Si para tener puestos de responsabilidad tenemos que asumir el modelo tradicional masculino, no lo estaremos haciendo bien.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Por un lado, debemos ser facilitadoras del cambio. Tenemos un papel muy importante demostrando que no solo es posible, sino que es muy favorable que hombres y mujeres colaboren. También, como divulgadoras. Creo que la tecnología todavía es una gran desconocida en algunos contextos, y aún no es identificada por muchas mujeres como una posibilidad real para ellas. Y, por último, debemos ayudar a romper el estereotipo de directivo, serio y sin vida personal, y ser el ejemplo de grandes profesionales, eficaces, muy orientadas a objetivos, pero también preocupado por las personas y por obtener lo mejor de cada una de ellas, todo ello sin necesidad de renunciar a nuestra vida personal. Las mujeres directivas nos han servido de inspiración a las que ahora tratamos de abrirnos un hueco y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo con las nuevas generaciones.

Miriam Ballesteros, Head of MKT de HeyTrade

Miriam Ballesteros, Head of MKT de HeyTrade

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Como en cualquier sector, podemos centrarnos en los desafíos archiconocidos (accesibilidad, visibilidad, desigualdad, etc.) o poner foco en las oportunidades. Y no hay mejor sector para generar oportunidades que el tecnológico. Las cifras de incorporación de las mujeres en el ámbito tech, especialmente en fintech, van en aumento, tanto en España como internacionalmente. Creo que es difícil no mirar con optimismo la etapa donde nos encontramos hoy en día.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Principalmente, convirtiéndonos en sponsor. Muchas mujeres buscan tener mentoras en la empresa, esa figura que puede servir de guía, acompañamiento o asesoramiento en momentos particulares. Sin embargo, una sponsor cumple ese rol de abogar por otra persona cuando no está presente, de recomendarla para una promoción, de apostar por ella en un nuevo proyecto, etc. Actuar como sponsor de otras mujeres contribuye a una mayor igualdad en el ámbito profesional e incluso puede generar un efecto dominó —de una sponsor, nace otra.



Adriana Díaz Covaleda, #SomosMujeresTech y Hill+Knowlton Strategies España

Adriana Díaz Covaleda, cofundadora de #SomosMujeresTech y consultora en Hill+Knowlton Strategies España

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra una mujer para hacerse hueco en el sector tecnológico?

Mi opinión, trabajando en una agencia de PR, en el área de tecnología, es romper con los estereotipos. Se da ya por hecho que este sector tiene que ser liderado por hombres. Ha sido así en el pasado y nos dicen que tiene que ser el futuro. Pero es una tendencia que se lleva años revirtiendo en España y de la que las mujeres que lideran las principales empresas tecnológicas se han convertido no solo en un ejemplo a seguir, sino que buscan dentro de sus mismas empresas y en el sector ser un referente. Necesitamos talento digital, y si es femenino, bienvenido sea.

¿Qué rol pueden desempeñar o desempeñan las mujeres directivas, emprendedoras o investigadoras a la hora de romper prejuicios y servir de referentes a las nuevas generaciones?

Nuestro rol es creernos y visibilizar que estamos a la altura de cualquier reto. A menudo, infravaloramos nuestros logros y nuestras capacidades, lo que nos ha llevado a decir que no cuando nos ofrecen espacios de representación. Muchas veces nos autoexcluimos y dejamos de ocupar espacios que nos corresponde por falta de confianza. Hay que romper esta barrera como han hecho ya muchas mujeres en nuestro país que ocupan puestos relevantes en el mundo de la tecnología, la investigación y emprendimiento, entre otros. Por eso, el segundo paso es la visibilidad. Es fundamental visibilizar nuestro trabajo en cualquier espacio y en cualquier momento. Nosotros lo valemos por lo que el mundo lo tiene que saber, en especial, nuestro relevo generacional.

Sigue los temas que te interesan