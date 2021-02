DosSantos (Qlik): “Sin consenso no es posible un análisis certero de los datos”

Son muchas las organizaciones que ya usan los datos como materia prima para definir sus estrategias y gestionar procesos. Sin embargo, contar con cantidades ingentes de datos no es sinónimo de realizar un uso correcto y adecuado de los mismos. Joe DosSantos, Chief Data Office (CDO) de Qlik, es el responsable de darles significado en este compañía con sede en Pensilvania (Estados Unidos), aunque sus orígenes se sitúan en Lund (Suecia), donde se fundó en 1993.

En Qlick, empresa dedicada al diseño y desarrollo de tecnologías de análisis y gestión de grandes volúmenes de datos, sostienen que con el enfoque tradicional de Business Intelligence (BI) no es posible responder a las exigencias actuales de las organizaciones, que precisan agilidad y una rápida toma de decisiones. “Por eso nos gusta hablar de inteligencia activa, más que de inteligencia artificial”, puntualiza DosSantos a D+I.

“Con la IA las máquinas pueden explicar lo que va a ocurrir, como predecir el tiempo basándose en modelos algorítmicos. Pero nuestro objetivo es ser capaces de utilizar datos únicos para proporcionar experiencias y recomendaciones únicas, para una toma de decisiones más inmediata”, expone DosSantos.

Con esta información las fábricas, por ejemplo, pueden organizar su producción jornada a jornada o un hospital saber cuántas camas tiene disponibles en tiempo real. “Saberlo al día siguiente no les solucionaría el problema en una situación de emergencia”, afirma el CDO en clara alusión a la crisis sanitaria que llevamos arrastrando desde hace un año.

Con la IA las máquinas pueden explicar lo que va a ocurrir, pero con la inteligencia activa es posible una toma decisiones inmediata

Las aplicaciones en el uso e interpretación de grandes volúmenes de datos empiezan a ganar relevancia. En España, ya confían en Qlik empresas como Freixenet, ayudándoles a tener una visión global de todas las áreas de la compañía en los países en los que está presente; Haya Inmobiliaria, facilitándoles un control total de los activos que gestionan; o Grupo Bodegas Gallegas, proporcionándoles las herramientas necesarias para analizar, filtrar y visualizar el gran volumen de datos que ellos mismos generan.

DosSantos apunta a que para sacar todo el partido a esos datos es necesario ejercer una labor de “alfabetización de datos”. Esto no solo quiere decir que los profesionales adquieran habilidades en este campo, también que han de estar alineados entre ellos y con la forma en la que la tecnología los interpreta. “Solo así se podrán tomar decisiones que impliquen medidas que transformen un negocio”.

“Los conceptos, el lenguaje que se utiliza y su interpretación han de consensuarse desde el principio. Es decir, cuando hablamos de ‘camas libres’ –volviendo al ejemplo del hospital– todos han de entender a qué se refieren con ello. En una entidad financiera, esto es fundamental. Si no hay acuerdo en el lenguaje que se utiliza y su significado no es posible realizar un análisis certero de los datos”. [Antes de trabajar en Qlik, DosSantos ocupó el cargo de vicepresidente en TD Bank. Su función era gestionar la tecnología corporativa necesaria para la dirección, la transformación y el análisis de datos en todo el banco].

Durante la entrevista, es inevitable hablar del buen uso y agregración de datos. “Las compañías tienen que tener muy claro que han seguir un método ético. Todas las organizaciones deben establecer una política de adquisición, uso, visualización y análisis de datos”, advierte DosSantos. Y lo resume en una frase, estableciendo un símil con la publicación de una información en un medio de comunicación: “Si no te enorgulleces de lo que vas a imprimir en la primera página de un periódico, no lo imprimas”, concluye.