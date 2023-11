La agilidad regulatoria marca un futuro que se presenta realmente competitivo para las 'fintech' españolas

Poco a poco, el sector de las fintech ha ido consolidándose en nuestro país, no sólo incrementándose el número de empresas que lo conforman, sino también el abanico de servicios que ofrecen.

Estas empresas, con la tecnología como base, irrumpían en el escenario financiero desafiando a los bancos tradicionales al ofrecer nuevos servicios, como préstamos peer-to-peer, pagos móviles, inversiones automatizadas o criptomonedas, sin las limitaciones geográficas ni las complejidades burocráticas asociadas con los bancos convencionales.

Mucho más ágiles y tecnológicas, la digitalización que compone su propio ADN hace que las fintech tengan una capacidad inherente para utilizar análisis de datos y aprendizaje automático y, con ello, ofrecer una experiencia de usuario más personalizada y satisfactoria.

Tecnología y finanzas

Así, a medida que estas empresas maduran y crecen, también se incrementa la adopción de soluciones financieras digitales en todo el mundo. Concretamente, la plataforma Finnovating afirma que actualmente, en nuestro país, hay 977 fintech activas, lo que nos sitúa en la tercera posición en Europa, tras Alemania (978) y el Reino Unido (2.439).

Pero, ¿qué es realmente una fintech? Aunque parece que cada vez es menos desconocido este concepto, de forma sencilla, merece la pena recordar qué caracteriza a estas compañías y, por tanto, lo que las diferencia de una entidad financiera tradicional.

El futuro de las Fintech Laura Mateo EL ESPAÑOL

“Actualmente, el término está ya bastante establecido. Es la combinación de tecnologías y finanzas y generalmente se asocia a empresas de nueva creación. Hay fintech, como Paypal, que cuentan ya con 20 años de vida en el mercado, pero hay un común denominador para todas, las más antiguas y las de reciente creación: todas ponen el foco en la tecnología para resolver problemas existentes o para mejorar los servicios financieros que prestan otros”, explicaba Carles Marcos i Guàrdia, director general de Qonto en España.

Una definición en la que coincidían todos los participantes en el encuentro, pero a la que, además, Arturo González, presidente de la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI) añadía un calificativo: disruptivas. “Estoy de acuerdo. Básicamente, las fintech surgen o para prestar servicios que no existían previamente, como Paypal, o para ofrecer servicios que sí existían, pero el grado de eficiencia que aportan las tecnologías que la fintech utiliza es tal que se convierte en una disrupción”.

Carles Marcos i Guàrdia, director general de Qonto en España. Laura Mateo

Y esa base tecnológica que es la principal tarjeta de presentación de estas empresas ha supuesto, de algún modo, también una palanca para la digitalización de las entidades bancarias más tradicionales. Un hecho muy positivo en opinión de Juan Rosas, director de Negocio y Laboratorio de Clientes en EVO Banco, que, en ese sentido, apuntaba que las fintech para muchos bancos son una ayuda; los bancos somos sus clientes y en el caso de los bancos digitales como el mío, más todavía”.

Pero, además, para Juan Rosas, desde el punto de vista del cliente final, estamos asistiendo a una convergencia clara entre entidades financieras tradicionales, digitales y fintech. “Estas últimas, las fintech B2C nacieron para solventar puntos de dolor. Es decir, para mejorar servicios que no se estaban ofreciendo bien o directamente necesidades para las que no había un servicio.

Marc Sabadí, Identity Innovation Lead en Mitek. Laura Mateo

En lo que sí convergen todas estas compañías, sin duda, es en la cada vez mayor necesidad de securizar sus operaciones, negocio e información, no solo por el riesgo de fraude al que se exponen, sino por los cada día más frecuentes y sofisticados ciberataques.

Biometría multimodal

La ciberseguridad es una preocupación creciente a medida que las fintech almacenan y gestionan grandes cantidades de datos sensibles, como explicó en el encuentro Marc Sabadí, Identity Innovation Lead en Mitek.

“El sector bancario es el target número uno de los delincuentes, es un caramelo. El fraude es real, los ciberataques y cada vez más numerosos y sofisticados. Por ello, la gestión correcta de la identidad de los usuarios es fundamental para evitar gran parte de los fraudes que están sufriendo. Pero es un enfoque que tiene que ir más allá de gestionar correctamente la identidad de la persona en el on boarding es decir, en el alta como cliente, verificar que la persona sea quien dice ser para evitar muchos fraudes.

Arturo González, presidente de la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI). Laura Mateo

Así, el portavoz de Mitek defendía tecnologías como la biometría multimodal, que combina varios factores y que “a nivel usabilidad muy buena a nivel de experiencia de usuario”.

Porque esa necesidad de securizar cualquier actividad e información debe poder convivir con la sencillez y agilidad que el cliente demanda a la hora de operar con las entidades financieras, un desafío nada fácil, como señalaba el director de Negocio y Laboratorio de Clientes en EVO Banco.

“Es verdad que siempre puedes poner más puertas al campo, pero esto no hace sino complicar más las cosas para el cliente. Por ello, por ejemplo, se está adoptando de forma notable la llamada seguridad adaptativa. Esta consiste básicamente en que, en función del contexto, de la información que tienes del cliente, le puedes poner más trabas y pruebas de seguridad o no. Por ejemplo, si un cliente hace una transferencia, desde su casa, a las horas que suele hacerlas siempre, es más fácil que no le ponga tantas trabas como si ves que esa misma transferencia la está haciendo desde un país lejano, diez minutos más tarde de haberse conectado desde su casa”, apuntó.

Juan Rosas, director de Negocio y Laboratorio de Clientes en EVO Banco Laura Mateo

La tecnología, coincidían los participantes en el encuentro de D+I, existe y al igual que las amenazas, esta también es cada día más sofisticada y puede luchar mejor contra ataques e intentos de fraude. Por ello, muchas veces, el problema realmente radica “en la concienciación de la sociedad”, como aseguró Marc Sabadí, Identity Innovation Lead en Mitek y en la “educación y formación”, añadía Juan Rosas.

Sin embargo, en el futuro de las fintech también aparecen otros riesgos, más allá de la seguridad con la regulación como piedra angular.

Una regulación más ágil

“La regulación es positiva en términos generales, pero se puede hacer de muchas maneras y, en el caso de la Unión Europea, el proceso es extremadamente lento”, denunció en este punto Arturo González, presidente de la Asociación Española Fintech e Insurtech AEFI.

“En ocasiones, incluso, cuando por fin se implementa una ley o se traspasa una directiva, ésta simplemente ya está desfasada porque todo se mueve cada vez más rápido. Esa trasposición, por ejemplo, en el caso español es alarmantemente tardía y eso tiene unos costes, sobre todo para los que más innovan. Nos hemos visto en situaciones en las que un proveedor de servicios español no podía prestar servicios en España porque la directiva europea todavía no se había transpuesto, en tanto que un competidor de otro estado miembro sí podía prestar ese servicio en nuestro país porque su país había hecho los deberes”, sumaba el presidente de la AEFI.

Así, pedía más agilidad y, con la mirada puesta en el momento actual, menos inestabilidad política, con mirada por parte del Gobierno más a largo plazo y enfocada a la creación de riqueza.

A la misma creación de riqueza apelaba el director general de Qonto en España, Carles Marcos, quien afirmó que “las fintech, al final, lo que aportan es más competencia y la competencia siempre es sana porque el usuario se beneficia de ello. Como país tenemos muchísimas bondades y creo que somos la envidia de muchos otros en muchísimos aspectos, pero es necesario contar con seguridad jurídica, innovación regulatoria y el ambiente adecuado para crear esa competencia no solo entre empresas, sino también a nivel regulatorio entre estados para atraer talento e inversión”.

En su opinión y como conclusión al evento, Carles Marcos aseguró que “es muy importante que, como país, repensemos nuestro posicionamiento y nos situemos realmente en la vanguardia de poder tener un marco regulatorio competitivo y, con él, unas fintech también competitivas de verdad”.

