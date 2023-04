Josu Jon Imaz (Repsol): "La gobernanza económica y social han de adaptarse a la evolución de la IA"

“El big data y la inteligencia artificial están impactando ya en nuestras formas de trabajar y es importante que la gobernanza social y tecnológica se adapten a esta evolución, y reflexionar sobre la interoperabilidad de los datos”, ha afirmado Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol este lunes duran el II Foro IndesIA que ha tenido lugar este lunes en la sede de esta compañía en Madrid.

Un encuentro en el que se ha hecho un repaso al estado y uso de los datos y de la inteligencia artificial en el ámbito industrial de nuestro país un año y medio después de la creación de IndesIA, asociación nacida con el fin de contribuir al “buen uso de la IA para generar un impacto positivo en la sociedad” a la vez que “contribuye a una nueva revolución industrial, para que la industria sea motor de la economía, España sea una referencia en inteligencia del dato y que nuestro país sea un país moderno y competitivo”, ha defendido Imaz.

El consejero delegado de Repsol ha apelado a la colaboración público-privada para conseguirlo potenciando una “iniciativa mixta”. Un enfoque que también ha refrendado Carme Artigas, secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, calificándolo de "reto como país". "La inteligencia artificial está más presente de lo que creemos. Su impacto es irreversible y está marcando el paso en un cambio del modelo productivo, económico y social", ha afirmado.

[La inteligencia artificial y la analítica de datos, motores del talento que necesita ya la industria del futuro]

Durante su intervención, Artigas ha hecho un repaso a los programas e iniciativas que en estos últimos tres años ha puesto en marcha el Ejecutivo para impulsar y regular el uso y la implantación de esta tecnología, y ha querido recordar que "ahora es cuando Estados Unidos y China están regulando la IA", mientras que en España y Europa ya se está legislando al respecto.

"España está siendo un referente europeo en la gestión del espacio de datos. El reto tecnológico que tenemos ahora por delante es poder intercambiar datos entre empresas para poder encontrar casos de uso", ha aseverado. También ha querido destacar que "España ya no es sólo un país para la especulación inmobiliaria. Hay empresas que están invirtiendo en computación cuántica, centros de datos, ciberseguridad, hidrógeno… Y no únicamente en ciudades como Madrid o Barcelona, también en otras localizaciones".

IA: palanca del desarrollo económico

Precisamente, entre los asistentes al II Foro IndesIA, estaba Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, quien ha resaltado el reconocido "potencial industrial de Euskadi" matizando que no sólo son una referencia en la industria manufacturera, también lo son en gestión de datos, automatización de procesos e IoT, entre otras tecnologías,

"Por eso cuando hablamos de aportación de la industria al PIB hay que hacerlo teniendo en cuenta otras características que no considerábamos hasta ahora. Hay que añadir esos datos a esa nueva industria avanzada", ha defendido. "Hoy en día los productos terminados llevan muchos procesos digitalizados, siendo la I+D+I una palanca de competitividad que no podemos olvidar para no quedarnos atrás".

Qué es IndesIA IndesIA es una asociación creada para impulsar el uso de los datos y la inteligencia artificial en la industria española, promovida por Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica, Microsoft, Airbus, Ferrovial e Inditex. Cuenta con el apoyo del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), Accenture y FIGroup y la colaboración de instituciones académicas y proveedores tecnológicos.



Ha destacado, dirigiéndose a la audiencia, entre la que estaban presentes representantes de compañías del Ibex 35, que "en la incorporación de esa I+D+I las grandes empresas lo tienen más fácil, pero no tanto las pequeñas. De ahí, la necesidad de generar nuevas empresas de base tecnológica y acelerarlas".

Tapia ha puesto como ejemplo la creación del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), del centro vasco de inteligencia artificial creado en 2021 para "la adopción rápida de la IA con casos de uso en el ámbito industrial que generen impacto económico y social" y colaborador de IndesIA.

Por su parte, Carlos Izquierdo, el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha sido el encargado de clausurar el acto, destacando el importante papel que desempeña la inteligencia artificial porque "está cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos, y cuyas ventajas serán clave en un futuro inminente”.

Izquierdo ha hecho hincapié en el hecho de que la inteligencia artificial se ha convertido “en una de las principales palancas de desarrollo económico, que permite al tejido empresarial, a los ciudadanos y a las Administraciones públicas ser más eficientes y tomar decisiones más inteligentes en menos tiempo”.

Cómo combatir la falta de talento y la regulación

La jornada también ha contado don la intervención de la directora de Talent Hackers-Catenon, Cristina Villanova, quien ha asegurado que “contratar a profesionales tecnológicos es y seguirá siendo cada vez más costoso, pero no hacerlo, puede implicar la supervivencia de una compañía”. La prueba es que en España aproximadamente un 20% de las ofertas relacionadas con los datos y la inteligencia no podrán cubrirse por la falta de profesionales, según recoge el informe Diagnóstico de Talento en Data e Inteligencia Artificial en España, elaborado junto a IndesIA.

El documento también apunta que sólo en datos e IA la industria española va a demandar más de 90.000 profesionales hasta 2025. En este sentido, la globalización y la intensificación del trabajo en remoto, sobre todo en los perfiles tecnológicos, están jugando en contra de las empresas españolas "al hacerlas competir con compañías internacionales que ofrecen empleo 100% remoto, mejores condiciones salariales, proyectos más atractivos e innovadores".

La cuestión regulatoria también ha centrado parte de las intervenciones que se han sucedido en este foro. En este sentido, Mojca Cargo, senior manager de AI4I en GSMA, ha advertido en su ponencia de que “tanto las empresas que están creando las herramientas de IA como las que la están usando tienen la responsabilidad de actuar de manera ética y respetando la privacidad de los datos de los ciudadanos”.



Una cuestión que también han abordado David Carmona, responsable de Inteligencia Artificial e Innovación de Microsoft; y Daniel Innerarity, filósofo y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia, durante una charla moderada por el periodista Carlos Franganillo. Ambos han coincido en que estamos ante un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero que en ningún caso será una tecnología que sustituirá a las personas.



"Estamos en un momento 'histérico' en el que pasamos del entusiasmo a la decepción. Hay grandes expectativas sobre los problemas que va a resolver la IA, pero también reticencias porque vaya a deshumanizarnos", ha afirmado Innerarity. "Pero humanos y máquinas tenemos capacidades diferentes, son dos inteligencias distintas que se complementan". Carmona ha destacado que estamos viviendo un momento de transformación con "problemas a solucionar, como los sesos, la privacidad y la transparencia". Todos ellos desafíos que "hay que abordar", desde la industria tecnológica.

Sigue los temas que te interesan