Naturgy quiere que el 90% de sus sistemas corran en la nube en 2025: así es cómo lo está consiguiendo

El camino a la nube pública se ha convertido en una meta para muchas compañías, deseosas de que sus promesas de agilidad, escalabilidad y flexibilidad a la hora de innovar se conviertan en realidad. Una de ellas es Naturgy, la multinacional energética española, con presencia en una veintena de países y un beneficio de 1.649 millones de euros en 2022.

Naturgy no es nueva en estas lides, sino que lleva haciendo sus pinitos en la nube desde 2014. Sin embargo, no sería hasta 2020 cuando la compañía plantó las bases de un movimiento estratégico que ha de llevarles a tener "el grueso de las aplicaciones que dan servicio a los negocios" en estos entornos.

En entrevista con D+I - EL ESPAÑOL, Alberto González León, Cloud Program Transformation Manager de Naturgy explica que "estamos en pleno proceso de ejecución, moviendo todos los sistemas, no sólo los nuevos que ya vienen nativas en la nube, sino también modernizando todo lo que está en nuestros centros de datos. Tenemos muchos centros de datos con un gran volumen de aplicaciones que estamos moviendo en estos momentos".

Cuando González León se refiere al "grueso" de esos sistemas, podemos hablar de un porcentaje que rondará el 90%. "Tan sólo dejaremos en nuestros 'data center' aquellas cargas que, principalmente por motivos de latencia, regulatorios y porque son muy críticas para la actividad industrial, no puedan ser llevadas a un hiperescalar, en torno al 10%", admite el directivo.

El Cloud Program Transformation Manager destaca que han estado trabajando con diferentes proveedores, y uno de los más avanzados en cuanto a tecnología basada en Oracle es el movimiento de sus sistemas a la nube de Oracle. En este sentido, González León asegura que "estamos orgullosos de nuestras aplicaciones directas. Queremos que en 2025 estén todas en la nube".

En cuanto a la complejidad que supone para Naturgy, como compañía energética, el proceso de migración a la nube, González León reconoce que "tenemos muchas particularidades del sector energético, con muchas aplicaciones de negocio muy complejas y diseñadas para conectarse a Internet. En muchos casos tenemos otros temas de ciberseguridad".

Por último, González León habla sobre los beneficios que la nube aportará a Naturgy y destaca que "la nube pública es lo que nos va a permitir tener una elasticidad mucho mayor, una mayor escalabilidad, mayor rapidez en la entrega de los proyectos y una mayor eficiencia en costes". Además, destaca que "nos permite tener una mayor seguridad, un mayor control y una mayor capacidad de adaptación a los cambios del mercado".

No es por el dinero, es por la innovación

González León destaca que el principal motivo para adoptar soluciones en la nube no deben ser solo los costes, ya que ese enfoque ha demostrado ser un error en el pasado. Según él, las empresas deben centrarse en la necesidad de transformarse y evolucionar a la velocidad que exige el mercado, y la nube es una herramienta que facilita y acelera esa transformación.

La digitalización de la empresa es una de las palancas principales que están utilizando en Naturgy, y la nube es un catalizador que les ayuda y les obliga a transformarse. Además, trasladar los sistemas a la nube les obliga a tenerlos completamente actualizados tecnológicamente y a aumentar su resiliencia, algo que resulta fundamental en un mundo en el que la ciberseguridad es cada vez más importante.

González León señaló que tradicionalmente se ha considerado que los sistemas que eran seguros estaban dentro del perímetro de la empresa, pero esa realidad ha cambiado. La única forma de competir con la seguridad de sentirse seguro es tener los medios para protegerse de todo el ámbito que representa estar en Internet y en la nube. Los hackers no hacen distinciones entre los sistemas que están dentro del perímetro y los que están en la nube, por lo que es fundamental contar con las herramientas adecuadas para protegerse.

Además de mejorar la seguridad, la nube también facilita la escalabilidad de los sistemas y permite aumentar su capacidad de manera exponencial. Esto es especialmente importante para empresas como Naturgy, que dan servicios esenciales y están expuestas a amenazas y ataques externos.

En cuanto a la adopción de soluciones en la nube por parte de Naturgy, González León destacó que ya han migrado alrededor del 50% de sus aplicaciones a la nube. Han comenzado por sistemas que tienen ciclos de vida medio o largo y que requerían una actualización importante para poder correr en la nube. En este proceso, han apostado por soluciones basadas en Oracle, que les permiten diseñar sistemas que puedan correr en la nube y que sustituyan a sistemas tradicionales que ya no cumplen con las necesidades de la empresa.

González León destaca la necesidad de tener herramientas y procesos de cambio para abordar el modelo de negocio en la nube. La gestión operativa es fundamental en este sentido, y debe estar centralizada a través de una infraestructura de contactos y un modelo único que permita centralizar y normalizar la gestión de costes. Esto es necesario para controlar el uso de la nube y evitar gastos innecesarios.

Para lograr una gestión eficiente de costes, es importante disponer de una oficina afinada que cuente con procesos del Gobierno técnico y económico que aseguren que todas las actividades desplegadas en la nube consumen lo que tienen que consumir y no consumen lo que no tienen que consumir. Es decir, es necesario industrializar los costes para que todas las actividades estén bajo control y se puedan identificar aquellos tiempos de desperdicio que no se están utilizando.

González León destaca que la gestión de costes en la nube es un concepto crítico, ya que todo en la nube está etiquetado y estabulado, lo que permite identificar lo que se está consumiendo, su evolución y los planes de optimización que se podrían hacer. Todo esto es importante para presentar al negocio y que puedan tomar decisiones que afecten a los costes que están recibiendo y los negocios.

El Cloud Program Transformation Manager de Naturgy destaca que el concepto del Gobierno del dato es otra parte crítica del éxito empresarial en la nube. En el momento en que se tiene un relato compartido en muchos entornos distintos, es necesario crear un data Leica, en muchos casos común para poder explotarlo de una manera eficiente.

Para lograr una gestión eficiente del dato, es necesario que los costes de la nube estén etiquetados y estabulados, y que cada uno sea responsable de los costes de lo que consume, de sus crecimientos y descubrir los usos de las aplicaciones que ha centrado en claro. Todo esto es capital y el claro clarísimamente te lo facilita.

Alberto González León, Cloud Program Transformation Manager en Naturgy

