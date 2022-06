González-Blanco (Banco Santander), ante la aplicación de la IA: "Me preocupa no ir tan rápido como el mercado"

Elena González-Blanco, Global Head of Digital for Wealth Management and Insurance y Global Executive Vice President de Banco Santander, ha afirmado que la tecnología se encuentra, actualmente, ante el reto de la simplificación con el objetivo de conseguir una mayor "velocidad, inmediatez y calidad".

Durante una rueda de prensa, ha explicado que la teoría subyacente a la inteligencia artificial (IA) se inventó en el siglo veinte, pero hace una década comenzó a crecer de forma exponencial. Aún así, ha precisado que "aún queda mucho por delante", ya que "estamos al inicio" y los casos de uso "son muy pocos".

La directiva ha apuntado que en su compañía están aplicando esta herramienta para emitir una oferta más precisa, automatizada y personalizada, definiendo las preferencias de clientes e inversores para darles un "producto más adecuado".

Aún así, ha señalado que "la potencia de la IA" es una oportunidad cuya ayuda en la vida cotidiana "es indiscutible", pero que "no sustituye a la capacidad humana".

González-Blanco ha destacado la importancia de la combinación de canales, ofreciendo asistencia tecnológica y la posibilidad de contactar con un trabajador, algo que se antoja esencial en el caso de las generaciones de mayor edad. "Tenemos una parte importante de las sociedad a la que hay que atender, formar y que tiene una realidad distinta a los jóvenes", ha recordado.

Según ha precisado, la tendencia de la inteligencia artificial camina hacia intentar que las personas sean incapaces de distinguir quién habla, si un humano o una máquina, algo para lo que aún queda mucho tiempo y que supone "un gran reto".

Además, a ello "se une el problema de los idiomas", ya que la tecnología ha sido entrenada históricamente en inglés.

"No ir tan rápido como el mercado"

Entre las dificultades derivadas de la aplicación de la IA, la directiva de Santander ha señalado que la que más le preocupa es "no ir tan rápido" como el mercado. "Hay una gran cantidad de startups que se mueven en este campo, algo que me motiva y me preocupa a partes iguales", ha señalado.

A la par, González-Blanco ha destacado la ciberseguridad como otro de los temas a tener en cuenta, redoblando el cuidado en la aplicación de nuevas tendencias, que, ha admitido, "ralentiza la innovación". "Estamos siendo absolutamente cuidadosos porque conlleva un riesgo reputacional que no merece la pena correr", ha afirmado.

"Conforme va creciendo la tecnología, también lo hace el fraude", ha recordado.

"En boca de todos"

Preguntada por el metaverso, González-Blanco ha señalado que esta tendencia "es la pregunta en las copas después de la cena, de lo que se habla cuando se acaban las conversaciones".

La directiva de Banco Santander ha explicado que es un fenómeno que "apareció hace años", pero que ahora "está en boca de todos" debido a que, actualmente, existe la potencia necesaria en los ordenadores para garantizar que la inmersión no sea aburrida.

Así, ha señalado que se trata de una tecnología emergente en la que aún hay que "definir los casos de uso".

González-Blanco ha apuntado que, desde Santander, están recopilando información en este sentido para entenderlo y ver qué quieren sus clientes, pero que abordan el tema con prudencia debido a la inseguridad y poca regulación que existe en este mercado. "No sabemos dónde nos estamos moviendo", ha afirmado.

Sigue los temas que te interesan