Scheider Electric pilotará desde la ciudad de Barcelona la ‘cloudificación’ de la compañía a escala global

“Queremos expertos en ciberseguridad, analítica avanzada, inteligencia artificial, cloud e integración de plataformas”, anuncia Laura Sancho, responsable de IT Iberia y Project Management Officer Leader de Schneider Electric, compañía líder en transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, desde el nuevo centro de expertise tecnológico que ha estrenado la firma en Barcelona y que D+I ha podido visitar.

Schneider Electric quiere situarse al frente del sector a escala mundial y para ello se ha propuesto contar con los mejores para liderar las transformaciones digitales de la compañía en todo el mundo, y que también proporcionen soluciones escalables para implantarlas a sus partners y clientes. Para ello, el nuevo hub digital de la compañía en la península ya ha incorporado recientemente 45 profesionales y contratará hasta 200 este mismo año.

Desde Barcelona, el centro tecnológico liderará proyectos como el impulso del ecommerce, los procesos cloud de la compañía, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) y la gestión, análisis e integración de los datos. “Queremos que nuestros desarrollos IT se conviertan en referente para todo el ecosistema”, afirma Sancho.

Se busca talento digital

La ubicación de este centro digital en la sede de Schneider Electric en Barcelona, situado en el distrito tecnológico 22@, no es casual. “Barcelona ya se había convertido de forma natural en uno de los centros neurálgicos de nuestros equipos digitales. Es una ciudad que atrae talento, muchísimas personas de nuestros equipos digitales estaban ya fijando aquí su residencia, y nosotros también estábamos reclutando talento tanto local como internacional. Ahora hemos oficializado el hub, pero ya hace tiempo que le estábamos dando forma”, explica.

Valoran “mucho” las soft skill en el perfil de los profesionales tecnólogos, sin distinciones entre géneros. La empresa está comprometida con impulsar a la mujer a posiciones de liderazgo, y la responsable de IT Iberia es un ejemplo.

Y porque “el trabajo en remoto ya estaba implantado en la compañía antes de la pandemia, ésta no nos afectó a nivel organizativo. Ya trabajábamos por objetivos, tres días en casa y dos en la oficina, con un horario de entrada flexible, entre las 7 y las 10. No solo las mujeres necesitan flexibilidad, por eso aquí hablamos de personas”, apunta Sancho.

La compañía ha duplicado en los últimos cinco años los perfiles digitales hasta superar los 300 ubicados en su sede de Barcelona. “Tenemos 3.100 profesionales IT en todo el mundo, distribuidos en 64 países. De estos, 1.640 están en la península. Siempre tenemos un equipo de IT en la franja horaria de cada zona para dar asistencia a nuestros clientes”, asegura la responsable de IT de Schneider Electric Iberia.

De Barcelona a la 'nube'

El hub digital barcelonés pilotará la 'cloudificación' de la compañía para aumentar la resilencia y la agilidad operacional. “Este proyecto es clave tanto para nosotros como para nuestros partners y clientes que estén abordando procesos de transformación digital y necesitan disponer de una infraestructura que les aporte flexibilidad, agilidad y escalabilidad necesarias para crecer, al mismo tiempo que el control de costes”.

El centro funcionará también como área de experimentación e innovación en ciberseguridad. “Estamos comprometidos con la protección de nuestros clientes y de nosotros mismos, y también de los sistemas y los datos que éstos contienen. Aplicar constantemente herramientas de gestión de riesgos es vital para la supervivencia de cualquier empresa”, afirma Sancho.

Los equipos de la compañía trabajan como uno solo en todo el mundo. Sancho explica que una de las técnicas que utilizan estos grupos para analizar nuevas formas de ataque a las redes empresariales es la simulación del enemigo. “Imaginamos que puede hacer el hacker con las tecnologías que existen para atacar nuestros sistemas, así descubrimos debilidades de los programas y los construimos más fuertes para hacerlos impenetrables”.

Estos grupos digitales trabajan continuamente y a escala global para encontrar el gap de entrada externa indeseada porque “lo que tenemos hoy, mañana ya es viejo”.

Datos accesibles y bien gobernados

Otro de los objetivos del hub digital barcelonés es el de mejorar la madurez de los datos en Europa para que sean accesibles, fiables, documentados y bien gobernados, dirigidos a que Schneider Electric sea una empresa completamente data-driven. Para Sancho, “el hecho de que más de 50.000 usuarios internos de más de 110 países utilicen las herramientas de análisis de datos nos proporciona un enorme volumen de información del negocio a nivel empresarial”.

El entorno IoT también preocupa a Schneider Electric “por lo complicado que es de proteger”. Concienciar a los clientes de la importancia de los datos que se extraen desde este entorno es una de las misiones de los grupos IT de la compañía.

“Extraer el valor de los datos es lo que realmente hace diferente a una empresa. En España, las compañías más digitales, las más modernas, toman sus decisiones en función de los datos pero las más tradicionales todavía no lo hacen, y las que intentan gestionarlos porque son conscientes de su valor, no los tienen bien estructurados. Y esto es básico para su propia subsistencia”, alerta Sancho.

Los datos, según la responsable de IT de Schneider Electric, “tienen que poder moverse de una plataforma a otra, estar bien contextualizadas y ser en tiempo real. En definitiva, tiene que haber una continuidad digital y este aspecto todavía está muy lejos de las empresas”, concluye. Y en esta concienciación trabajan también los equipos digitales.

Los profesionales IT del nuevo hub de Barcelona participaran además en programas ya instaurados en la compañía, como el 'We mean tech', para visibilizar la comunidad de mujeres en el entorno STEM, y 'Let’s Go Engineering', que tiene como objetivo fomentar y despertar el interés por las carreras STEM desde las escuelas.

Sigue los temas que te interesan