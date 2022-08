Beatriz Crespo (Freedom & Flow): "La mujer es parte de la salida de la crisis y será clave para el avance social"

Globant acaba de lanzar una nueva convocatoria de los Women That Build, galardones que buscan reconocer y visibilizar el desarrollo de las mujeres talentosas en tecnología, ayudarlas a recuperar sus espacios en el trabajo y retomar sus caminos hacia el liderazgo femenino.

Cuando una nueva crisis económica toca a la puerta, D+I conversa con Beatriz Crespo Muñoz, fundadora de Freedom & Flow, una mujer emprendedora que se ha convertido en un referente para muchas otras dentro y fuera del sector tecnológico.

¿Qué retos planteará la nueva coyuntura a la lucha por la igualdad? ¿Está preparada la sociedad para no ceder en los avances logrados hasta la fecha? Crespo es categórica: "La mujer profesional del año 2022 está preparada para superar cualquier obstáculo que se ponga por delante".

[Sonia Pacheco, liderazgo femenino en el metaverso: "Fusionaremos el espacio físico con el digital"]

Pero aún queda camino por recorrer para visibilizar el papel y el liderazgo de la mujer en el ámbito tecnológico. Un año más, Globant aporta su granito de arena con una nueva edición de unos galardones que se han convertido ya en un referente dentro de la industria tecnológica mundial.

La brecha salarial continúa siendo una realidad entre hombres y mujeres; también en el sector tecnológico. Ante la nueva crisis, ¿volverá a ser la mujer la que tenga que soportar las peores consecuencias?

Si hablamos del sector tecnológico, la posición de la mujer profesional en los próximos años debe ser clara en mi opinión: visibilizarse más y participar de forma proactiva en foros de diversa índole (científicos, técnicos, divulgativos, empresariales, etc).

"¿Volverá la mujer a…?" Tal y como se realiza la cuestión, directamente se nos sitúa en el puesto de 'víctimas'. Posiblemente, si seguimos pensando desde ese punto de vista y abordando las cuestiones desde esa perspectiva, seguiremos encontrando las mismas respuestas.

¿Qué tal reformular la pregunta?: ¿Formará el talento de la mujer parte indispensable de la fuerza laboral que el país necesita para solventar con éxito la coyuntura económica adversa a la que todos nos enfrentaremos? Yo contestaría un rotundo "sí". Formaremos parte y, además, seremos un pilar fundamental en el avance de la sociedad hacia nuevas perspectivas, visiones y negocios.

¿Pueden ser la tecnología y las nuevas herramientas digitales una baza para que la mujer defienda su posición en el sector tecnológico y no tenga que retroceder el camino andado?

La mujer profesional del año 2022 está preparada para superar cualquier obstáculo que se ponga por delante, incluso el de tener la opinión pública y familiar totalmente en contra poniendo constantemente en duda cuestiones como su capacidad para liderar dificultades, su desempeño laboral frente a economías adversas, su conciliación o su gestión de las emociones. Lo estaba la del año 1922 y lo estará la del 2122.

La tecnología es un facilitador para todos, hombres y mujeres, pero no creo que sea lo determinante para que yo, como mujer, defienda mi posición en un sector que se lidera con creatividad, resolución y liderazgo.

La mujer profesional del año 2022 está preparada para superar cualquier obstáculo, incluso tener a la opinión pública y familiar totalmente en contra

Lo que sí será determinante será mi convicción y seguridad sobre lo que puedo y no puedo hacer con esas nuevas herramientas digitales.

Si pienso que con ellas podré crear productos que resuelvan necesidades claras en la sociedad, ofrezcan una rentabilidad y capacidad de solvencia adecuada a negocio, a política… y además, éticamente sean responsables con el planeta y la humanidad, ¡olé! Podré hacer con ellas lo que quiera y seré referente en el sector.

La educación, divulgación de la ciencia y construcción de referentes son pilares clave para que las niñas se acerquen a la ciencia y la tecnología. ¿Estamos realmente avanzando como sociedad en esta línea? El uso de las redes sociales, ¿está ayudando o poniendo palos en las ruedas con la visión que se proyecta de las jóvenes?

Mi opinión es que cada día se avanza un poquito más, pero debemos seguir visibilizando a la mujer del pasado que fue referente y nunca se supo, a la mujer del presente que queda silenciada y se infravalora pensando que no aporta nada a la sociedad actual.

Y a la del futuro, que espero haya aprendido de todas nosotras y de la historia para formar así parte relevante e indispensable de los libros digitales que se enseñen a las nuevas generaciones, en los colegios virtuales.

Debemos seguir visibilizando a la mujer del pasado que fue referente y nunca se supo, a la del presente que queda silenciada y a la del futuro, que espero haya aprendido de nosotras

En su carrera profesional, ¿se ha sentido discriminada alguna vez por su condición de mujer? ¿Le ha tocado demostrar más que a los hombres su valía?

Te mentiría si te dijera que no, pero también lo haría si te dijese que no me han dado la preparación adecuada para responder a esos momentos con decisión, talento y liderazgo. Aún falta mucha educación en general sobre diversidad de género.

A los niños, los adolescentes y mis compañeros adultos les dan demasiados referentes varones y muy pocas mujeres de lo que son los "emprendedores y empresarios de éxito", "hombres de negocio", "pensadores y filósofos", "innovadores".

En muchos casos, se acomodan en esa versión y tampoco quieren proactivamente ir más allá. Muchos se sienten cómodos con esa visión de la vida, se la creen y poco a poco se van volviendo más reactivos, miedosos ante los cambios e inseguros ante la diversidad.

Por suerte también hay otros muchos, cada vez más numerosos, que toman activamente decisiones en pro de una sociedad más igualitaria para todos.

En el caso de las situaciones discriminatorias, hay algunas que se repiten con cierta frecuencia en la que, por ejemplo, creen que la solución aportada a un problema la lidera mi compañero varón, o se le escucha sin interrupciones por defecto a él y a mí me interrumpen y cuestionan lo que expongo constantemente cuando hablo. A veces incluso cuando estoy diciendo exactamente lo mismo que mi compañero.

Beatriz Crespo es empresaria con más de 15 años de experiencia liderando proyectos y equipos de innovación en salud y bienestar.

Cuando se dan este tipo de situaciones, siempre escucho atentamente a la persona que ejerce ese comportamiento o actitud, a veces automático. Valoro cuáles son sus miedos o sus competencias para poder debatir la situación y, si lo considero oportuno o relevante, contesto de la forma más sencilla, más respetuosa y más inteligente posible.

A veces, elevando el tono técnico de la conversación a un nivel superior si identifico demasiado ego al otro lado, y otras usando el humor y la cercanía para tratar de redirigir esa actitud durante la conversación, especialmente cuando creo que esa persona no se está dando cuenta.

¿Cuál ha sido su aportación para visibilizar el papel de la mujer en el campo de la tecnología y el liderazgo femenino de la que se siente más orgullosa? ¿Alguna anécdota?

Soy muy consciente de que cada vez que te otorgan un premio como profesional referente o te dan la oportunidad de expresarte públicamente, como es el caso de esta entrevista, se tiene la responsabilidad de aportar algo útil para otra persona.

Estoy orgullosa de la educación que he recibido por parte de instituciones públicas, de las oportunidades que un país como España me ha brindado desde que nací para desarrollarme como persona libre con acceso a múltiples y muy variados derechos, y me siento orgullosa de haber podido llevar la marca del talento Español a diferentes partes del mundo.

Si además esta marca va impregnada de un claro posicionamiento a favor de empoderar el papel de la mujer como líder en el campo de la tecnología de forma específica y en general, el orgullo es doble.

Por comentar alguna anécdota reciente, estuve reunida en la Universidad de Standford, dentro de la Facultad de Medicina, con uno de los mejores genetistas del mundo, el Dr. Michael Snyder.

Su equipo es referente por la labor desempeñada durante años en relación con la combinación del uso de wearables y genética para mejorar la predicción de enfermedades en el ser humano.

Este (en referencia a su encuentro con Michael Snyder) es el mejor ejemplo de cómo una mujer empoderada, como es Rocío Martín, es capaz de empoderar a otra a hacer todo lo que se proponga

A esta reunión me acompañó la ingeniera española Rocío Martín Ten, referente global por su participación y liderazgo en la automatización de la vacuna frente a la covid-19 de Pfizer, la cual me ofreció amablemente su casa y sus recursos para pasar una temporada de trabajo en Estados Unidos.

En nuestra primera conversación, el Dr. Snyder me contó su brillante formación académica, destacando que era doctor universitario en genética y que había desarrollado su carrera como postdoctoral hasta llegar a liderar su laboratorio.

Actualmente, su laboratorio es el que más dinero anual dispone para investigar y desarrollar nuevos productos de la Universidad de Standford, hablamos de millones de euros anuales de libre disposición.

Cuando compartimos aspectos clave sobre mi trayectoria académica y profesional, con dos doctorados académicos Cum Laude, uno en medicina y otro en alto rendimiento deportivo, mis experiencias como investigadora internacional en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo durante 7 años o como profesora universitaria otros 7 y mi actual posición como CEO de la empresa Freedom & Flow con tan solo 36 años.

La emprendedora es miembro del Focus Group de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea y miembro de la European Lifestyle Medicine Organization.

Su cara de asombro, junto a la reacción de Rocío animándome a formular la pregunta para la que había concertado esa cita, fueron mi mejor motivación para confiar en que realmente podía aportar valor a ese laboratorio: ¿en qué puedo ayudarte Michael? A lo que él respondió con una sonrisa y me invitó a hacer una estancia profesional con ellos de más meses de duración.

Este es el mejor ejemplo de cómo una mujer empoderada, como es Rocío, es capaz de empoderar a otra a hacer todo lo que se proponga. Yo me había propuesto salir de esa reunión cerrando una colaboración global con su laboratorio.

Ella me ayudó a preparar la entrevista, a destacar en ella los puntos más fuertes a exponer a nivel cultural, académico y profesional de mi currículum y a elegir la pregunta clave con la que abordaría la colaboración con su laboratorio.

Salí de esa reunión con mucho más aprendizaje que el que me había propuesto llevarme, pero sobre todo salí convencida del papel tan relevante que las mujeres profesionales de hoy tenemos en el posicionamiento de las futuras generaciones en grandes puestos de influencia a nivel global si colaboramos entre nosotras proactivamente.

¿Qué ha significado para usted recibir el premio Emprendedor Tecnológico 2021 en España en los Women That Build que impulsa Globant?

Ha supuesto una oportunidad brillante para visibilizar mi perfil profesional, atípico en el sector tecnológico por no tener de punto de partida una profesión STEM, sino basado en ciencias de la actividad física y el deporte por un lado y la medicina por otro.

Me ha permitido contactar directamente con mentoras como Laura González-Estéfani, que lidera uno de los fondos de inversión más exitosos a nivel global, Venture City, y me está dando la posibilidad de participar de una forma más accesible en foros de interés que me permiten seguir desarrollando mi negocio a nivel global y permanecer conectada con redes de influencia pública, privada y social relevantes en diferentes sectores, no solo el tecnológico.

¿Cómo valora la iniciativa de Globant y qué mensaje mandaría a las candidatas en la reciente convocatoria de 2022 lanzada ahora?

Es muy emocionante que te den el premio, pero sobre todo es mucho más relevante conocer de primera mano el listado de finalistas y premiadas que Globant recoge cada año. La iniciativa de Globant te ayuda a pensar en grande, a sentirte parte de un mundo cada vez más interconectado y con mucha más capacidad de creación y colaboración de lo que probablemente muchas hemos conocido hasta la fecha.

Sigue los temas que te interesan