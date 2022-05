Alimentación sostenible y disruptiva: seis grandes marcas buscan startups para crear la comida del futuro

El cambio climático y la transición energética son, sin duda, dos de los grandes retos que afrontamos como sociedad pero también, de forma transversal, el notable crecimiento de la población mundial y la necesidad de garantizar el sustento de cerca de ocho mil millones de personas sin esquilmar los -ya de por sí mermados- recursos naturales del planeta.

Construir con una base sólida el modelo de alimentación del futuro es una urgencia de nuestra sociedad y, en esta línea, la innovación y la disrupción se convierten en imprescindibles compañeros de viaje para encarar con éxito este apasionante objetivo.

El sector foodtech y agrotech permiten aunar los proyectos más punteros en tecnología con el objetivo final de poner en marcha un nuevo sistema productivo que permita alimentar a toda la población de forma sostenible. Y el tiempo juega ya en nuestra contra.

España ha dado un paso al frente en este contexto con el nacimiento de KM Zero Venturing, el primer programa de innovación abierta e inversión estratégica en España para startups.

La iniciativa está impulsada por seis compañías de alimentación -Embutidos Martínez, Platos Tradicionales (ambos de Familia Martínez), CAPSA VIDA (vehículo de inversión en impacto de la compañía CAPSA FOOD), Vicky Foods, Angulas Aguinaga y Grupo Arancia- y está coordinada por KM ZERO Food Innovation hub, uno de los principales impulsores de startups alimentarias dentro y fuera de nuestras fronteras.

Beatriz Jacoste es la directora de KM ZERO Food Innovation Hub.

"El impacto potencial de este sector es muy grande. El aumento de la población nos va a obligar a incrementar en un 50% la producción de alimentos de la actualidad. Más que una moda o una tendencia, se ha vuelto ya en un imperativo la forma en que se producen esos alimentos con un cambio en toda la cadena", explica a D+I Beatriz Jacoste, directora de KM ZERO Food Innovation Hub.

"Vemos la tecnología no como una solución, sino como una herramienta a la disposición de la industria para mejorar sus prácticas; la inteligencia artificial, la robotización, el análisis de los datos...".

"Y la tecnología en sí no es ni buena ni mala. Depende del uso que se dé. Por ejemplo, la edición genética, los transgénicos, han gozado de muy mala prensa, cuando podrían tener un impacto superpositivo, porque podríamos producir muchísima más cantidad de alimentos, tener cultivos resistentes al cambio climático, etc", añade la experta.

Diez startups en fase semilla que busquen escalar

En este contexto, KM Zero Venturing busca diez startups tanto nacionales como internacionales en fase semilla que quieran escalar su negocio y ofrezcan soluciones para los retos a los que se enfrenta el sector como la sostenibilidad, la digitalización, la nueva generación de proteínas, la salud y el bienestar.

Cabe recordar que existen 120 unicornios en el sector foodtech y agrotech a nivel global, de los que 25 están en Europa y dos de ellos, en España -Glovo y Heura-.

La startup Koroko es pionera en la producción de huevos de gallinas camperas de sabores que cuenta con cuatro referencias en el mercado: trufa negra, ajo, jamón y queso azul.

Una vez finalizada la convocatoria, los proyectos seleccionados junto con las empresas vinculadas al programa, definirán de manera individual sus objetivos. Una de las principales novedades, que diferencian a KM ZERO Venturing de otras iniciativas, es que se diseñará un plan de trabajo a medida, totalmente personalizado y adaptado, en función de las características de cada startup.

Tendrá una duración de tres meses, de septiembre a noviembre de 2022. Los criterios que el programa tendrá en cuenta a lo largo de todo el proceso de selección son el modelo de negocio y escalabilidad del proyecto; grado de innovación; madurez; potencial de mercado y sector; encaje con los retos planteados; equipo emprendedor; situación financiera y legal; e impacto en la transición del sistema alimentario hacia uno más saludable, sostenible y accesible.

El plazo para inscribirse acaba el 1 de junio

La participación es totalmente gratuita y los proyectos interesados pueden inscribirse a través de la web de KM ZERO Food Innovation Hub hasta el próximo 1 de junio.

Las startups que consigan participar en este nuevo programa de innovación abierta e inversión estratégica podrán escalar sus proyectos a través de una serie de beneficios.

"Les facilitamos todo un ecosistema que va más allá del programa en sí; en KM Zero hemos creado una red global de líderes que están mejorando el sector, con más de 50 referentes en todo el mundo que han creado con éxito sus empresas, y ellos van a ser los expertos que van a apoyar a estas startups que estamos buscando", argumenta la responsable de KM ZERO Food Innovation Hub. .

Por una parte, recibirán mentorización por parte figuras mundiales del sector de la alimentación que forman parte de KM ZERO Squad, entre las cuales destacan Joseph Puglisi, presidente de la Junta Científica de Beyond Meat; Didier Toubia, CEO de Aleph Farms; Sam Kass, socio de Acre Venture Partners, y también asesor de políticas alimentarias de la Administración Obama; o Dan Altshuler, managing partner en Unovis Asset Management & New Crop Capital.

Proyecto piloto, pruebas de concepto y asesoría

También les asesorarán entidades como ICEX, Ainia, New Food, Tbig, TasteLab o Brandsummit en diferentes áreas como industrialización, legal y finanzas, internacionalización, desarrollo tecnológico, análisis de mercado y de impacto, búsqueda de financiación, entre otras. En total participarán más de 20 mentores.

Además, tendrán la oportunidad de trabajar con las empresas impulsoras del programa realizando pilotos industriales, y estas empresas, a su vez, podrán invertir en las startups participantes.

"Vamos más allá del apoyo meramente financiero. Queremos que las corporates que están en el programa faciliten a estas startups crear un proyecto piloto en una planta industrial, pruebas de concepto de un nuevo producto, que les asesoren sobre normativa alimentaria, que les ayuden a acceder a los mercados internacionales; en resumen, ir más allá de lo que un fondo de capital te puede brindar".

Las startups pasarán a formar parte del ecosistema de KM ZERO accediendo a otros stakeholders como inversores y otras entidades y, por último, tendrán presencia y visibilidad en todas las iniciativas de divulgación impulsadas por el hub, como su cita anual de referencia en innovación alimentaria, ftalks Food Summit, o sus informes Fooduristic.

La startup Aldous Bio da el salto a la cosmética con la primera línea de aceites ecológicos elaborada íntegramente con cannabidiol (CBD).

"Les vamos a facilitar, en definitiva, esa escala que necesitan porque estas startups tienen un alcance limitado que, de la mano de estas corporates y el ecosistema de KM ZERO Venturing, se va a multiplicar", asevera Beatriz Jacoste.

"Queremos que estas soluciones sean cada vez más accesibles y que lleguen al mercado de masas, a la mayor parte de empresas y consumidores posibles".

El efecto catalizador de los Next Generation

Y la directora de KM ZERO Food Innovation Hub lanza un aviso a navegantes: "Desde 2020 hemos aumentado el volumen de inversión en un 45% en el sector, pero ahora, por la situación geopolítica y la inflación, se está frenando. Es un momento crucial para apoyar al sector y afrontar los retos que se nos presentan".

Para ello, Beatriz Jacoste confía en que los fondos Next Generation serán un acicate para mitigar el freno a la inversión que se ha producido en 2022. "Creemos que van a volver a animar la inversión en este tipo de proyectos y, en esta línea, nuestro programa cubre cuatro áreas -salud y bienestar; sostenibilidad, tecnologías y proteínas alternativas, y está totalmente alineado con estas ayudas europeas perfectamente"

La urgencia en construir un nuevo modelo productivo obliga a mover ficha con celeridad e iniciativas como KM ZERO Venturing están llamadas a construir, de la mano de corporates y startups, ese nuevo horizonte. La cuenta atrás para lograrlo con éxito ha comenzado.

