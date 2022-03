El aliado digital de 'corporates' y pymes que minimiza riesgos corporativos y evita sanciones con su tecnología 'blockchain'

La transformación digital y la implementación de tecnologías disruptivas como la blockchain se convierten en herramientas de alto valor para que grandes compañías, pymes y micropimes puedan cumplir las diferentes normativas que conciernen a su actividad y evitar así multas económicas y, lo más importante, un deterioro de su imagen, en ocasiones difícilmente subsanable.

Toda empresa, independientemente de su tamaño o sector en el que opere, afronta entre 20 y 40 procesos de gestión que son susceptibles de delito para garantizar que cumple con la normativa vigente y no ser sancionada por la autoridad competente.

Ejemplos de estos procesos de gestión 'críticos' hay muchos y muy variados: una cláusula de privacidad no aceptada, no tener documentada la entrega de los equipos de protección para los trabajadores de una empresa de construcción, no contar con un albarán firmado, etc.

La repercusión sobre las compañías puede llegar a ser desproporcionada: multas, prisión o lo que puede ser todavía peor y difícilmente cuantificable: el coste reputacional a la empresa que puede llegar a provocar un 'daño mortal' a los administradores.

En este contexto, y con la necesidad no cubierta en el mercado claramente identificada, la startup IcloudCompliance brinda a corporates y también a empresas de mediano y pequeño tamaño una disruptora solución tokenizada que les permite identificar, analizar, monitorizar y mitigar el 100% de sus riesgos corporativos y de negocio.

Christian Crespo es Chief Executive Officer de IcloudCompliance, startup invertida por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig.

Al frente del proyecto se sitúa el emprendedor Christian Crespo quien hace más de 15 años comenzó a gestar el proyecto que daría lugar finalmente IcloudCompliance.

Su primer puesto en el departamento de riesgos de una entidad bancaria, con procesos largos y jerarquizados que ralentización la toma de decisiones y bloqueaban operaciones de negocio por la burocracia, le hizo reaccionar y buscar una solución para grandes y pequeñas compañías.

El Compliance o el cumplimiento normativo en su traducción al español, está conformado por todas las legislaciones que afectan a las empresas en la actualidad, desde lo referente al Código Penal, Mercantil, protección de datos, hacking, laboral, planes de igualdad, etc.

"Agilizar los procesos normativos, blanqueo de capitales, ciberseguridad, medioambiental, o la protección de datos es una necesidad del mercado tanto para departamentos legales, como de recursos humanos, IT o marketing", explica a D+I el Chief Executive Officer de IcloudCompliance.

Un servicio desde 45 euros al mes

Esa necesidad deviene en -casi- en urgencia en el caso del administrador único de una pyme o una startup. "Las repercusiones pueden ser demoledoras por desgracia, y no es un tema de precio, nuestra plataforma va desde los 45 euros al mes".

"La tecnología debe cumplir tres grandes objetivos: que ahorre tiempo en la ejecución; que cumpla con su cometido -en nuestro caso, cumplir con el Compliance, RGPD, Ciberseguridad, y otras normas de una manera muy exigente y exhaustiva-; y que sea barata", relata Christian Crespo.

Pero ¿en qué se basa su disruptora tecnología? IcloudCompliance va mucho más allá de un tradicional repositorio de normas o de leyes ya que, con su solución digital, aspira a mejorar los procesos internos de las empresas.

"Se trata de una herramienta que transforma digitalmente los procesos de cumplimiento, los evidencia y los encripta para así garantizar la gestión diligente de la empresa ante un juez, mediante tokens, basada en tecnología blockchain", relata.

IcloudCompliance es Somos una 'suite' de cumplimiento, es decir muchos software especializados en uno y que en función de la actividad de la empresa se activan.

Enviar con un click a cientos de empleados o proveedores documentos, formar a los empleados en sus competencias, establecer modelos de supervisión mediante cuestionarios, fortalecer el control interno de la empresa, integrar APIs para la sensorización y control de consumos son algunas de sus potencialidades.

"Somos una suite de cumplimiento, es decir, muchos software especializados en uno y que, en función de la actividad de la empresa, se activan. Así tendremos a nuestro cliente reforzado y especializado en la materia que necesite o quiera, con un rigor extraordinario", afirma.

La implementación de su tecnología por parte de sus clientes ha dado lugar a destacados casos de éxito. "Nuestros primeros clientes fueron los que habían sufrido alguna sanción o estaban en proceso de investigación, y es lógico, ya que el regulador puede investigar hasta 10 años los hechos reclamados", precisa Christian Crespo.

"Uno de ellos se certificó sin salvedades en menos de un año, y como punto fuerte en su auditoría nos nombraba. En otro caso, un cliente nos contactó angustiado porque no podía hacer frente a una licitación de una multinacional en pocas semanas y no tenía ni idea de como pasar una certificación medioambiental y otra de RGPD", relata.

Casos de éxito más destacados

"Nosotros le activamos el módulo medioambiental y de RGPD; en cuestión de semanas lo tenía implantado y la multinacional pudo corroborar de forma diligente la gestión medioambiental y de protección de datos de nuestro cliente. Ganó un proyecto millonario de gestión. Y esto personalmente me dio un plus en seguir esforzándome en dar cada día el máximo", reconoce el responsable con satisfacción.

La startup está presente en 16 países, desde empresas cotizadas en Bolsa en España o NASDAQ a otras compañías de menor envergadura.

Su estrategia para 2022 pasa por seguir liderando en España la automatización del Compliance o cumplimiento como han logrado hasta hora por segundo año consecutivo.

"Algunas verticales están siendo sorprendentes, con crecimiento intermensual de doble dígito, como es la sostenibilidad o ESG, debido a nuestra propuesta de valor con estándares internacionales y con una facilidad de reporting no expuesta en el mercado".

La startup transforma digitalmente los procesos de cumplimiento, los evidencia y los encripta para así garantizar la gestión diligente de la empresa ante un juez, mediante tokens.

Para lograrlo, el equipo humano de IcloudCompliance se convierte en uno de sus principales capitales. Su estructura organizativa está compuesta por perfiles sénior, expertos en programación y gestión, con una edad media de 32 años, y donde el 65% de la plantilla lo conforman mujeres.

La compañía cuenta con el respaldo de Angels Capital, la sociedad de inversión del empresario Juan Roig que supo ver pronto el impacto de este proyecto disruptor.

"Comulgamos con los mismos principios, y la operación fue muy rápida, y créeme que nos contactaron muchísimos fondos nacionales e internacionales. Que un empresario de tanto renombre nos apoye de esta forma es un plus para los integrantes de la empresa, empoderándonos cada día por devolverle la confianza", afirma Crespo.

Sigue los temas que te interesan