Mirakl capta 555 millones de dólares en la quinta ronda más alta en una compañía de software de Europa

La compañía Mirakl ha levantado 555 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie E liderada por Silver Lake, con la participación de los inversores 83North, Elaia Partners, Felix Capital y Permira. La plataforma de Marketplace SaaS cierra así una ronda de financiación histórica en Francia y la quinta más elevada para una compañía de software en Europa.

La valoración total de la empresa asciende ya a más de 3.500 millones de dólares. De hecho, se ha duplicado con creces desde su ronda de financiación de serie D de 300 millones de dólares del pasado 22 de septiembre de 2020, liderada por el fondo de crecimiento de Permira.

La compañía está preparada para acelerar su rápido crecimiento a través de la adopción continua de su plataforma insignia para Marketplaces que ya impulsa miles de millones en valor bruto de la mercancía (VBM) y ofrece velocidad, escalabilidad y agilidad para más de 300 de las principales marcas del mundo, como Bulevip, Conforama, Coperama, El Corte Inglés, PcComponentes, Sprinter, Tiendanimal y Venca.

Marketplace de El Corte Inglés, cliente de Mirakl.

Mirakl planea ampliar su plantilla en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) con la contratación de hasta 1.150 empleados, y España se encuentra entre sus mercados clave para esta expansión.

Esta financiación permitirá a Mirakl reforzar su liderazgo en el sector del Marketplaces, seguir invirtiendo significativamente en su tecnología, experiencia y ecosistema de socios, y hacer crecer sus equipos para ayudar a satisfacer la acelerada adopción del modelo de Marketplace.

Esta inversión llevará aparejada la contratación de 350 ingenieros, lo que aumentará el equipo de Mirakl Labs a 500 de cara a 2023 con el fin "de ampliar las capacidades de extremo a extremo, la escalabilidad y la seguridad de su tecnología central de la Plataforma de Mercado Mirakl".

También servirá para duplicar el tamaño de la organización de consultores internos y ampliar rápidamente el tamaño de Mirakl Connect, el mayor ecosistema de vendedores de alta calidad y preparados para el Marketplace, lo que permite a cualquier empresa líder acelerar su lanzamiento y ampliar rápidamente el abastecimiento.

España, "una posibilidad" para tejer alianzas

La compañía también se plantea a partir de ahora seguir ampliando el alcance geográfico, con un doble enfoque en el crecimiento de sus sedes de París y Boston, y el aumento de su presencia en los principales mercados de EMEA, América y Asia-Pacífico.

De la misma forma, Mirakl buscará nuevas oportunidades de desarrollo empresarial entre las que no descarta la adquisición de otras empresas. En declaraciones a D+I, el codirector general y cofundador de Mirakl, Adrien Nussenbaum, asegura que España "es una posibilidad" a la hora de tejer nuevas alianzas.

"Es una posibilidad. Hemos abierto una oficina en Barcelona, donde queremos acelerar. En la actualidad, España es muy interesante para la compañía porque es nuestro segundo mercado en volumen de transacciones que hacen nuestros clientes. Tenemos clientes muy relevantes como el El Corte Inglés", afirma Adrien Nussenbaum.

Las grandes empresas de todos los sectores siguen transformando sus negocios y digitalizándose rápidamente en respuesta a la creciente demanda de los clientes, la disminución de los márgenes, la competencia de los gigantes digitales y los nativos digitales.

El resultado ha sido una fuerte aceleración en la adopción de plataformas digitales y comercio electrónico. Según McKinsey, la penetración del comercio electrónico experimentó lo equivalente a 10 años de crecimiento durante los tres primeros meses de 2020.

Una parte importante de este crecimiento correspondió a los Marketplaces empresariales: durante el cuarto trimestre de 2020, los marketplaces crecieron más del doble que la tasa general de ecommerce.

Modelo Marketplace como "única solución"

Este crecimiento ha demostrado ser sólido, ya que Mirakl registró un crecimiento del 90% en el valor de las reservas interanuales durante el primer semestre de 2021.

"El mundo ha cambiado irreversiblemente hacia el comercio electrónico, y el modelo de Marketplace ha surgido claramente como la única solución que permitirá a las empresas sobrevivir en un entorno de ventas global competitivo", ha recalcado Adrien Nussenbaum.

"Mirakl ha demostrado claramente que ofrece la plataforma más avanzada, flexible y escalable para que las empresas ganen a sus competidores y se beneficien del crecimiento que ofrece la economía de mercado. Esta inversión nos permitirá buscar nuevas oportunidades de crecimiento".

En esta línea, Adrien Nussenbaum recalca en declaraciones a D+I que "el comercio físico no ha acabado aunque sí ha terminado la manera de vender y comprar en el futuro".

Mirakl, con la pyme española

En esta línea, Mirakl está convencida de que su plataforma MartekPlace SaaS es una aliada para la pyme española, pieza fundamental del tejido empresarial de este país que está sufriendo en su proceso de adaptación a la transformación digital que ha acelerado la pandemia.

"Los Marketplaces son el futuro porque permiten a todo el mundo conectarse con todo el mundo. La pandemia ha provocado que el comprador tenga más interés por comprar a través de internet y que lo haga con la empresa directamente sin intermediarios", añade el codirector general de la compañía.

A medida que "las necesidades de los compradores han ido cambiando de forma salvaje en los últimos 18 meses", las empresas de todos los sectores se han visto presionadas para seguir el ritmo de la interrupción de las cadenas de suministro, la escasez de productos y el comportamiento impredecible de los compradores.

Los clientes de Mirakl "estaban bien posicionados para tener éxito en este entorno, ya que la escalabilidad y la flexibilidad de los Marketplaces impulsados por Mirakl les han permitido ampliar rápidamente los surtidos de productos y responder al aumento de la demanda sin la carga del inventario propio".

Con las empresas luchando por seguir el ritmo de la aceleración del comercio electrónico, los Marketplaces se han convertido en un imperativo para la transformación sostenible del negocio.

Al respecto, Philippe Corrot, director general y cofundador de Mirakl asegura: "Cuando fundamos Mirakl, lo hicimos con la convicción de que el mundo estaba avanzando hacia una era centrada en el cliente, que rompería los modelos de negocio tradicionales y exigiría a los líderes que se transformaran para ofrecer a sus clientes más opciones".

Marketplace de PC Componentes, otro de los grandes clientes de la compañía Mirakl.

"Este es un momento extraordinario para el comercio electrónico, y vemos a Mirakl como una empresa generacional con una capacidad sin precedentes para capitalizar ese impulso. Invertir en modelos de negocio liderados por fundadores, de calidad y de alto crecimiento, impactantes y pioneros en el ámbito del software, es el núcleo de lo que hacemos", afirma Christian Lucas, director general y co-director de Silver Lake EMEA.

"El excepcional crecimiento de Mirakl en el último año ha reforzado su estatus como claro líder del mercado en la categoría de Marketplace empresarial", dijo Alexandre Margoline, socio y director de Francia en Permira.

Mirakl desarrolla una plataforma SaaS de Marketplace con la que las organizaciones del sector B2B y B2C pueden lanzar Marketplaces "de forma ágil y eficaz, generando un mayor crecimiento y operando con plena confianza, superando las crecientes expectativas de los clientes".

Las plataformas son la nueva ventaja competitiva del ecommerce, y "las empresas líderes mundiales del mundo eligen Mirakl por su solución integral de tecnología, experiencia y ecosistema Mirakl Connect para sacar el máximo partido del poder que comporta el modelo de negocio de la plataforma".

Como resultado, empresas como ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, Changi Airport, Darty, The Kroger Co., Leroy Merlin, Maisons du Monde, Metro y Toyota Material Handling han alcanzado la velocidad, la extensión y la agilidad necesarias para triunfar en el cambiante escenario del ecommerce.

