La reserva de espacios por horas que encandila a 'influencers', futbolistas y grandes marcas

¡Silencio, se rueda! En más de un emplazamiento gestionado por Spathios se habrá oído este año la recurrente frase de la jerga cinematográfica. La tecnología desarrollada por Pol Hevia y Joaquim Tresserra ha revolucionado la reserva de espacios por horas para eventos, producciones audiovisuales, cenas de empresa o cualquier celebración profesional.

Influencers, futbolistas, actores y grandes marcas ya han sucumbido a sus servicios por horas, lo que ha reportado a la startup un despegue espectacular. De hecho, desde enero ha crecido un 400%.

La plataforma empezó en Barcelona en septiembre del año pasado. Hace un mes abrió en Madrid y su objetivo antes de que acabe el año es disponer de espacios en toda España. "Una vez instalados en ambas ciudades es más fácil abrir camino a otras urbes de España y en 2022 tenemos previsto dar el salto internacional".

"Con solo tres clicks", inciden los fundadores, facilitan a empresas y particulares el alquiler de lugares con encanto y originales para producciones, eventos, cenas de empresa o cualquier tipo de celebración profesional.

Aproximadamente, un 60% de sus clientes son empresas frente a 40% de particulares. "Las producciones se reservan por empresas y los eventos suelen ser más por particulares (celebraciones varias), aunque cada vez más empresas reservan espacios para eventos corporativos o de equipo", matizan.

Pol Hevia y Joaquim Tresserra son los fundadores de Spathios.

Así, brindan la posibilidad de alquilar un estudio de película por 15 euros la hora, un balneario por 1.100 euros, pasando por La Pedrera de Gaudí por 500 euros la hora. Masías, alquiler de espacios para exposiciones, talleres, coworkings, reuniones, villas, etc; el abanico de posibilidades es muy variado.

"La idea surge después de analizar el mercado. Hacía falta una digitalización para reservar locales comerciales. Así, vimos que la reserva de espacios online no existía de manera horizontal y tenía todo el sentido crearla", explican Pol Hevia y Joaquim Tresserra.

Tras ver que hay muchos espacios que no se utilizan pero que tienen muchísimas posibilidades, ambos emprendedores decidieron crear Spathios.

"Hasta ahora no había transparencia en este sector a la hora de alquilar. Nosotros queríamos cambiar eso y ofrecer una nueva posibilidad a gente que quisiera alquilar su casa, oficina o localización para rodajes, shootings, etc". Con lo que no lo dudaron y apostaron por ello.

Potenciales clientes

Spathios se dirige a tres ámbitos empresariales como son producciones audiovisuales, el mundo de los eventos y espacios para reuniones corporativas. Como consecuencia del Covid-19, los dos emprendedores detectaron un cambio de paradigma porque las marcas tenían que potenciar mucho más el canal online.

"Ahora los ecommerce tienen habitualmente sesiones de fotos, actividades…, con lo que apostamos por darles de manera fácil el lugar adecuado para cada trabajo". Spathios permite reservar una de las 600 localizaciones novedosas y diferentes que tienen en Madrid y Barcelona.

La firma ha pasado de tener 26 reservas en enero a más de 80 en mayo. "Cada mes hemos tenido un crecimiento superior al 20%", asegura Hevia.

Entre sus casos de éxito recientes destaca la Villa Twojeys donde una marca ha estado alojada durante 40 días con influencers, actores y futbolistas de todo el mundo. La firma ya trabajaba con Spathios para realizar todos sus shootings.

Camerino de película que puede reservarse por horas a través de esta plataforma tecnológica.

Otros clientes de renombre son Alohas, Gimaguas, PdPaola, Laagam y Nudeproject. Y es que muchas marcas nativas digitales de referencia, en las que gran parte de su éxito se debe a la calidad del contenido que generan, han encontrado en Spathios el compañero de viaje perfecto.

Además, recientemente la startup ha comenzado a trabajar con marcas del Grupo Inditex como Stradivarius y Bershka.

En cuanto al equipo humano que hay detrás del proyecto, está formado por tres personas en el equipo tech, de desarrollo web, entre las que se halla del CTO Joaquim Tressera; además de cinco personas que captan nuevos espacios y gestionan todas las reservas; otras cinco en marketing; dos diseñadoras gráficas, dos de marketing, un branding, un responsable de finanzas, otro de data y el CEO Pol Hevia.

