Cómo convertir el respeto por el planeta de las empresas en avales para acceder al crédito

El cambio climático y la nueva cultura de respeto por el planeta necesitarán de un nuevo paradigma empresarial que incorpore más pronto que tarde a sus procesos internos de funcionamiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU.

En este nuevo escenario, junto con la sostenibilidad económica y financiera, las empresas están obligadas también a mejorar su vertiente ambiental tanto para su actividad diaria como para poder acceder al crédito.

Es en este punto donde apuestas disruptivas como la plataforma de la startup Wenalyze pueden contribuir a frenar el cambio climático y revertir unos efectos que los científicos ya alertan irán en aumento si no modificamos nuestro modo de vida.

La herramienta que Wenalyze pone a disposición de las entidades financieras variables de tipo medioambiental para que el análisis de la situación de cada empresa ofrezca información sobre su nivel de sostenibilidad y pueda ser tenida en cuenta de cara a la concesión de financiación.

De esta forma, Wenalyze mejora o penaliza a las empresas que no sean sostenibles y se convierte en una optimiza fuente de información para estas entidades financieras.

El CEO de Wenalyze, Carlos Albo, durante el Capital4Startups Pitch de hace un mes en Valencia.

Gracias a esta funcionalidad, la compañía resultó vencedora hace apenas un mes del Capital4Startups Pitch, evento organizado por Startup Valencia en el que se impuso entre una decena de destacadas startups del ecosistema.

Junto a la capacidad para medir el 'cuidado' por el planeta de una empresa, Wenalyze tiene en su método predictivo de análisis de datos su gran punto fuerte.

Una de las cuestiones que más preocupa al sector financiero, en pleno proceso de recuperación pospandemia, son los créditos de dudoso cobro o non performing loans (NPL).

En la actualidad, las entidades valoran el riesgo a la hora de la concesión de un crédito, pero no pueden prever posibles impagos en clientes empresariales. Hasta ahora.

Wenalyze ha desarrollado una herramienta que permite analizar todos los datos disponibles del cliente por parte de la entidad financiera y que aporta además nuevas variables externas en la evaluación de los NPL.

Con ello, logra unos resultados mucho más fiables y cercanos a la realidad de los que actualmente aplican las entidades, con lo que logra de manera prácticamente inmediata evaluar la salud y sostenibilidad financiera de la empresa analizada.

Acelerada por GoHub

Pero… ¿cómo lo hace? Wenalyze, que forma parte del programa de aceleración de GoHub -el hub de deep tech y fondo de inversión corporativo de Global Omnium-, es una plataforma de análisis de datos que ofrece información en tiempo real analizando fuentes de datos abiertas.

Además, permite diagnosticar a meses vista posibles casos de impagos por parte de pymes y empresas, con lo que puede actuar y socorrer a las empresas a tiempo para conservar su actividad económica.

Por tanto, la aplicación de la tecnología de Wenalyze permite acortar los tiempos de análisis y diagnosticar con mucha antelación los posibles casos de impagos.

La startup se ha acogido a numerosos programas de aceleración internacionales como el MundiLab de Munich Re, en el que se le reconoció como empresa de mayor impacto en el sector asegurador mundial.

Asimismo, ha participado en otros programas como el Insurtech Europe powered by Plug and Play de Munich, el Programa de Adopción de insur_space by MAPFRE o el programa europeo Reach Incubator.

En febrero de 2021 Wenalyze se incorpora a GoHub Accelerator, el hub de innovación abierta de Global Omnium que potencia la digitalización industrial sostenible.

