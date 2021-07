Hugo Arévalo afirma que el "emprendimiento español está preparado para la llegada de los fondos europeos"

España, al igual que el resto de Europa, se prepara para consolidar el imparable proceso de digitalización que va a transformar la economía y el trabajo en el corto plazo de la mano de los fondos europeos. El inversor y cofundador de proyectos como Auro Group, thePowerMBA, Buytheface, Bright&Sharp y Albau Ventures, Hugo Arévalo, considera que es el momento de dar un salto cualitativo, y ve preparado al ecosistema emprendedor español para afrontar el reto.

La llegada de los Next Generation ha generado grandes expectativas. ¿Está la economía española preparada para aprovechar al máximo estas ayudas o se pueden producir decepciones 'inesperadas'?

La llegada de los Next Generation EU es, sin duda, una gran oportunidad que debe saberse aprovechar, especialmente en el ecosistema emprendedor. Muchos proyectos disruptivos necesitan ese apoyo económico para hacerse realidad.

Para ello, es imprescindible que las startups cuenten con planes de negocio que les permitan captar estos fondos. Y, por supuesto, que sepan que pueden optar a ellos. Hace años descubrí, por experiencia propia, que muchas ayudas europeas no se utilizaban porque las startups no se movilizaban para conseguirlas o ni siquiera tenían conocimiento de que existían.

Creo que la situación del ecosistema de emprendimiento ha cambiado radicalmente en los últimos seis años y tenemos startups de referencia que están cambiando sectores muy relevantes.

Pensemos que, por ejemplo, gracias a este tipo de ayudas en el pasado, compañías como Jobandtalent, La Nevera Roja o Ticketbis, consiguieron tickets de millones de euros y hoy son un modelo de negocio de éxito que no para de crecer. Por tanto, creo que el emprendimiento español está preparado para la llegada de los fondos europeos.

¿En qué van a cambiar los Next Generation el mercado laboral y la economía española? ¿De qué dependerá el éxito en su aplicación?

Vamos hacia un modelo digital en todos los sectores y ese cambio es irreversible. Desde el punto de vista del emprendimiento, estamos asistiendo a grandes rondas de inversión como las que hemos visto con Glovo, Jobandtalent o Wallapop y que demuestran que desde Europa se empieza a creer en el emprendimiento español.

A su vez, las empresas están demostrando que son capaces de internacionalizarse con éxito, por lo que los Next Generation EU reforzarán esa tendencia.

El éxito de su aplicación dependerá de que sea una apuesta a largo plazo para que, en quince o veinte años, España sea un país más puntero aún en materia de digitalización.

¿Qué papel ha jugado la pandemia en el proceso de digitalización de la economía?

La pandemia ha acelerado tendencias que ya veíamos. La digitalización era un hecho; pero de la noche a la mañana, todos los sectores tuvieron que hacer el proceso a marchas forzadas. Sin duda, esta experiencia está haciendo que las empresas se tomen en serio la digitalización e inviertan en ella.

¿Se está en disposición de pasar ya de una digitalización reactiva, por imposición de la coyuntura pandémica, a un proceso transformador más proactivo?

Por supuesto, existen muchos sectores que se han anticipado como puede ser el audiovisual con plataformas como Netflix o el retail con Amazon. En ese sentido, hay que apoyar la innovación para adelantarse a los cambios. El emprendimiento es una fuente constante de innovación, de búsqueda de nuevas formas de implementar herramientas tecnológicas para facilitar o mejorar la vida de las personas.

La pandemia nos ha servido para ver que la digitalización se puede implementar en muchos más sectores de los que creíamos, solo hace falta invertir en las ideas adecuadas para adelantarnos a los cambios y tener una digitalización exitosa.

En su caso concreto, las tecnologías disruptivas permiten ya acercar la educación a lugares donde hasta ahora era complicado, de forma que la cuestión económica no es un impedimento. ¿Cree que la tecnología va a contribuir a una verdadera democratización de la educación?

Así es, hace unos años, pensamos si sería posible utilizar la digitalización y la tecnología para conseguir democratizar la educación superior y, de esa idea, nació ThePowerMBA.

El objetivo principal es garantizar el acceso a una educación centrada en la gestión, muy práctica y económica.

Gracias a la tecnología, pudimos crear un programa disruptivo, organizado por bloques temáticos, en píldoras de vídeos de quince minutos, además de tener clases en streaming, y aprendiendo de grandes líderes (los fundadores de compañías como Netflix, Youtube, Waze o Shazam) por un 80% menos de lo que costaría un MBA.

¿De qué parte de su formación académica está más orgulloso? ¿Cuál le ha servido más en la práctica?

Tanto mi formación en Administración y Dirección de Empresas como el máster que cursé enfocado a estrategias directivas, me han ayudado a la hora de comprender la gestión de una empresa.

También, lanzarme a montar una empresa y cometer muchos errores es parte del camino, y eso hace que puedas aprender a marchas forzadas.

No obstante, la que me ha resultado más práctica es, sin duda, el MBA en ThePowerMBA ya que me permitió conocer de primera mano los consejos y trucos de gestión de importantes CEOs de empresas líderes en su sector.

Inversor o emprendedor. ¿Qué le define mejor?

Sin duda la de emprendedor. Como anécdota, ya en el colegio monté con un amigo una marca de pádel. Podríamos decir que fue mi primer emprendimiento. A partir de ahí, me he ido embarcando en muchos proyectos: entre ellos, ahora mismo, estoy en uno relacionado con la movilidad; Auro (una de las empresas más grandes de VTC) y con ThePowerMBA.

Me encanta crear nuevos proyectos y, continuamente, estoy pensando en cuál va a ser el siguiente.

No obstante, y como consecuencia de mi experiencia en el sector del emprendimiento, me he ido convirtiendo también en inversor dentro del ecosistema emprendedor. De hecho, en mis inicios, invertí en Tuenti que luego resultó ser uno de los exit más exitosos en España.

Más adelante, conforme iba ganando dinero con mis proyectos, empecé a buscar startups con potencial para invertir en ellas y poder contribuir a que el ecosistema español sea una referencia dentro de unos años. Glovo o Cabify son algunos de los ejemplos de mis mejores inversiones.

