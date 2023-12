El WaykUp Forum de Murcia moviliza a 400 participantes y potencia los encuentros entre startups e inversores

Más de 400 asistentes han participado en el WaykUp Forum: el epicentro de conexiones entre 107 inversores y 75 startups y empresas emergentes. Luis Alberto Marin, consejero de Empresa, ha destacado que “la Región de Murcia es conocida por su impulso al emprendimiento tecnológico, especialmente en los últimos años, ya que poseemos un entorno perfecto para la interacción entre startups disruptivas e inversores privados, en busca de ideas que consigan cambiar las reglas del juego".

Marín ha subrayado que la última edición del WaykUp Forum "ha sido un éxito absoluto" y ha supuesto "una gran aportación al posicionamiento del ecosistema tecnológico regional", a lo largo de dos jornadas desarrolladas en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. De hecho, este año se ha contado con 500 inversores de diversas nacionalidades con un valor de cartera en torno a los 4.000 millones de euros.

El objetivo de este foro es consolidar la posición de la Región de Murcia como un hub de emprendimiento y desarrollo tecnológico, mediante una agenda de contactos muy trabajada, para potenciar los encuentros entre startups e inversores, maximizando así las oportunidades de negocio e inversión.

Además de estos encuentros one to one entre inversores y participantes, se han celebrado ponencias de expertos nacionales e internacionales para tener una visión global en temas punteros, como la inteligencia artificial enfocada a startups.

La guinda del evento la ha puesto el concurso de pitches ante inversores en las categorías seed y growth, patrocinado por Caja Rural Central, con un premio de 3.000 euros por categoría.

