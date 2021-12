El 'Google del emprendedor': este 'marketplace' conecta la disrupción más puntera con inversores y asesores

Obtener la financiación necesaria para que un proyecto disruptor e innovador vea la luz es uno de los principales hándicaps que afrontan los emprendedores de la nueva era tecnológica.

La aceleradora e incubadora Ufounders es la primera que aporta su innovador modelo de marketplace para dar una solución efectiva a este problema al conectar a los tres actores principales del ecosistema: emprendedores, advisors e inversores.

De esta forma, el equipo de Ufounders impulsan y acelera proyectos tecnológicos desde su idea de negocio hasta su internacionalización con formación, advisory e inversión.

La aceleradora también enseña a los emprendedores las metodologías con las que trabajan las mejores compañías del mundo. Además, les conectan con un advisor profesional que les guiará y apoyará durante todo el proceso para levantar todas las rondas de inversión.

Ufounders ha cerrado una nueva ronda de financiación por un importe de 3 millones de euros. El capital irá destinado a la expansión internacional de la compañía, que ya ha aterrizado en México y prevé hacerlo también en el resto de países del mercado latinoamericano.

Última ronda de inversión

La inyección de capital ha estado liderada por BID capital, con Francisco Cano a la cabeza del fondo, y ha contado con otros inversores como Marcos Parada, ex CFO de Carrefour en Asia y España; Javier Sabas, ex Supply Chain Director en The Coca-Cola Company y Javier Letamendía, ex vicepresidente en Kellogg Company.

También han participado David Suárez, senior partner en PwC Middle East; Pablo Alzugaray, fundador y CEO de Shackleton; Javier Alonso, Director Strategic BD EMEA & LATAM en Western Digital; Javier López Costa, ex CIO en FCC y Edmilson Toledo, ex Global Head of Field Service en Ericsson.

David Giner es el CEO la aceleradora e incubadora Ufounders.

"El propósito de Ufounders es convertirse en el marketplace de emprendimiento de referencia del mundo. Se trata de una plataforma que ofrece al emprendedor la metodología, el asesoramiento y la inversión necesaria para llevar una startup al éxito", explica David Giner, CEO de Ufounders.

En poco más de un año, la compañía cuenta ya con una comunidad de 500 emprendedores, 150 advisors, y cerca de 350 startups incubadas.

Jaime García-Murillo, socio fundador de Ufounders, asegura que la nueva captación de fondos permitirá acelerar la expansión internacional y escalar el producto tecnológico de la plataforma.

La compañía cuenta con una red de más de 600 inversores con un largo recorrido invirtiendo en startups tecnológicas en fases semilla. La misión es conseguir que el emprendedor no pierda el foco de su proyecto, por eso, Ufounders se encarga de conseguir la financiación que necesite su startup.

Expansión, digitalización y talento

El objetivo principal de la última ronda es consolidar su aterrizaje en México y continuar con la expansión internacional abarcando nuevos mercados de Latinoamérica.

Según un estudio de TechCrunch, durante el primer semestre de 2021 se invirtieron más de 9 billones de dólares en startups de América Latina. De cara a 2022, Ufounders prevé instalarse en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Nueva plataforma, en breve

La compañía invertirá también en nuevo talento a su equipo con el fin de seguir mejorando su producto tecnológico.

Ufounders está preparando el lanzamiento de su nueva plataforma que incorporará un algoritmo de inteligencia artificial capaz de medir la velocidad de aprendizaje del emprendedor y le conectará con el advisor apropiado para su proyecto.

Además, los inversores podrán llevar un seguimiento del progreso de las startups, recibir actualizaciones y solicitar toda la información necesaria del proyecto.

"Esta ronda de inversión nos da la oportunidad de incorporar una tecnología que, en definitiva, se quiere convertir en el 'Google y el Amazon' del emprendimiento. Buscamos ofrecer todo lo que necesita un emprendedor para poder desarrollar su startup con las mejores garantías en un mismo lugar", concluye David Giner.

