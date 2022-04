Nue Life Health o cómo aplicar la innovación para explorar tratamientos alternativos en problemas de salud mental

Demian Bellumio es una de las personas más conocidas en la escena tech de Miami. Creador de varias startups, hace apenas dos años comenzó un grupo de WhatsApp para unir a los amigos del sector y disfrutar de las bondades de su ciudad, Miami.

En paralelo, junto a Juan Pablo Capello, un conocido abogado en el mundo de la inversión y la innovación, empezaron a dar forma a Nue Life Health, una startup que une la terapia a través de la aplicación junto con el uso de ketamina para mejorar la salud mental.

Tras una ronda inicial para apoyar sus primeros pasos, han conseguido una serie A mucho más sólida, de 23 millones de dólares (21,4 millones de euros), liderada por Obvious Ventures y Western Technology Investment.

También han participado algunos emprendedores reconocidos como la familia Getty, Jon Oringer, fundador de Shutterstock, así como el consejero de la empresa, Andrey Ostrovsky, un médico con amplia experiencia en el sistema médico de Estados Unidos, donde estuvo al frente del programa Medicaid.

Y destacan nombres con relevancia en el ecosistema de Miami como Jack Abraham, de Atomic; Shervin Pishevar de Edison Fund; Martín Varsavsky, emprendedor en serie; Andrew Parker, de Papa Health; y Carlos Domingo, de Securitize.

Más allá del tratamiento tradicional

Nacida en 2021, Nue Life permite tener acceso a terapia con ketamina para resolver problemas mentales pertinaces que no han sido capaces de resolverse antes. En noviembre, cuando anunciaron el lanzamiento de la aplicación, apenas eran una prueba. Ahora ya operan en Nueva York, Florida, Texas, California, Colorado y el Estado de Washington. Dentro de los planes para esta primavera está abrir en Georgia y Massachusetts.

Juan Pablo Cappello, cofundador y CEO de la empresa, explica la motivación para construir esta aplicación: “Más de 650 millones de personas tienen problemas de salud mental en el mundo. Sentimos una necesidad vital por ayudar a mujeres, veteranos y todo aquel que manifieste síntomas de ansiedad, depresión o estrés postraumático cuyo tratamiento tradicional no funciona”.

Desde la startup dejan claro que no es un tratamiento para todos los públicos o según lo pida el paciente, sino que cuenta con supervisión médica y son los especialistas quienes deciden cuál es la mejor fórmula. En la mayoría de los casos suele usarse para procesos depresivos que no responden a tratamientos más tradicionales. Bellumio aclara que no es una fórmula para tener acceso a drogas recreativas, sino que se siguen los controles y legislación de cada uno de los estados en los que a día de hoy está autorizado.

Bellumio subraya el momento escogido para hacer el anuncio, durante la Miami Tech Week: “Es una celebración de lo mucho que ha crecido la escena tecnológica en Miami. Nue Life es una muestra de las compañías que nacen aquí, con vocación global, destacando la posición única de esta ciudad en la que se es más feliz”.

En esta misma línea, no teme en posicionar a Miami como una ciudad que en el futuro aspira a convertirse en un lugar relevante en este campo de salud mental: “Unir medicina, técnicas de salud mental, una visión holística y tecnología, permite ir más allá de lo que ha ido la medicina tradicional por sí misma. Miami tiene que oportunidad única, es positiva y te permite enfocarte en ser saludable. No hay salud mental posible sin una vida balanceada”.

Bellumio tiene claro que la pandemia ha sido un punto clave para impulsar su visión: “Mentalmente se nota la crisis. La gente esta desesperada, sufriendo todavía. Y lo peor es que los métodos clásico con antidepresivos no funcionan”.

