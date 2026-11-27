Ximena Lincolao, la ministra de Ciencia de Chile y Sam Altman, CEO de OpenAI en el momento del acuerdo. Ministerio de Ciencia de Chile.

OpenAI y Chile firman un acuerdo para impulsar el uso de la IA en la Administración pública y apoyar a las startups

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves OpenAI y el Gobierno de Chile presentan la iniciativa 'OpenAI para Chile' para integrar la inteligencia artificial en la Administración pública y optimizar los servicios a la ciudadanía. El acuerdo incluye la formación de los empleados públicos en el uso de herramientas de IA, el análisis de procesos internos y la protección de información sensible con supervisión humana. Se brindará apoyo al ecosistema emprendedor chileno mediante acceso a programas de OpenAI, formación práctica, mentoría técnica y colaboración con universidades y organismos públicos. La alianza se enmarca en el programa internacional 'OpenAI for Countries' y busca potenciar la Política Nacional de Inteligencia Artificial del país sudamericano. Preguntas ¿Qué es "OpenAI para Chile" y qué objetivos tiene? "OpenAI para Chile" es una iniciativa conjunta entre OpenAI y el Ministerio de Ciencia de Chile para incorporar IA en la Administración pública, formar a empleados y apoyar a startups locales. Busca mejorar servicios públicos, facilitar acceso a herramientas de OpenAI y promover colaboración entre emprendedores y organismos públicos. ¿Por qué el Gobierno chileno ha firmado este acuerdo con OpenAI? El Gobierno firmó el acuerdo para acelerar la adopción responsable de la IA en la Administración, desarrollar talento local y potenciar el emprendimiento tecnológico como motor económico. La alianza se basa en la Política Nacional de Inteligencia Artificial y el Plan de Acción de Chile. ¿Cómo afectará el acuerdo a los trámites y empleados públicos chilenos? El acuerdo contempla analizar procesos ministeriales para aplicar IA y ofrecer talleres específicos para empleados sobre verificación de resultados, protección de información sensible y supervisión humana. Esos pasos buscan integrar la IA en tareas administrativas conservando controles. ¿Qué apoyos concretos recibirán las startups chilenas por parte de OpenAI? Las startups podrán acceder a programas y herramientas de OpenAI, recibir formación práctica, asesoramiento técnico y mentoría, y explorar colaboraciones con universidades y organismos públicos para desarrollar aplicaciones. ¿En qué se diferencia "OpenAI for Countries" de otras alianzas internacionales como la de Grecia o Australia? "OpenAI for Countries" es un programa global que adapta la colaboración según cada país; en Grecia se centró en introducir IA en la enseñanza secundaria y en Australia combinó formación, apoyo al sector local y desarrollo de infraestructura, mientras que en Chile la prioridad es la Administración pública y el ecosistema de startups.

Mejorar los servicios públicos y apoyar a los emprendedores, todo ello con la inteligencia artificial como telón de fondo. Ese es el principal objetivo de 'OpenAI para Chile', una iniciativa impulsada por OpenAI junto al Gobierno chileno y liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del país.

Una suma de esfuerzos y capacidades con las que el Gobierno de Chile y OpenAI estudiarán cómo incorporar la inteligencia artificial a la Administración pública, formar a sus empleados y apoyar a las startups locales que desarrollan aplicaciones con esta tecnología.

"La inteligencia artificial será una de las herramientas más importantes para mejorar la vida de las personas: desde acelerar los descubrimientos científicos hasta ayudarlas a crear cosas que aún no hemos imaginado", afirmaba el propio Sam Altman, CEO de OpenAI respecto a un acuerdo del que se mostraba muy satisfecho.

En ese sentido, Altman señalaba: "Me entusiasma trabajar con Chile para ayudar a los funcionarios públicos a utilizar estas herramientas, mejorar los servicios públicos y apoyar a los emprendedores en la creación de nuevas empresas. Emocionado también ver cómo las startups chilenas resuelven algunos de los problemas más importantes del mundo y crean soluciones que beneficien a personas de todas partes".

Así una de las primeras líneas de trabajo del acuerdo será analizar en qué trámites y procesos internos del ministerio podría utilizarse la IA y organizar talleres adaptados a las funciones de cada empleado público, con contenidos sobre cómo comprobar los resultados que ofrecen estas herramientas, proteger la información sensible y mantener la supervisión humana.

En lo que se refiere a las startups chilenas, OpenAI y el Gobierno chileno estudiarán cómo facilitar a las startups del país el acceso a los programas y herramientas de la compañía, así como ofrecerles formación práctica, asesoramiento técnico y mentoría.

El acuerdo también abre la posibilidad de que los emprendedores colaboren con organismos públicos, universidades y otros socios locales para crear aplicaciones que impulsen la economía chilena y atiendan las necesidades de los servicios públicos.

Una apuesta de país

Esta alianza se basa en la Política Nacional de Inteligencia Artificial y Plan de Acción de Chile, que promueve "el desarrollo de talento, la investigación y la adopción responsable de esta tecnología".

“Estamos profundamente entusiasmados con esta colaboración y con las extraordinarias oportunidades que abrirá para el descubrimiento científico, el emprendimiento y la innovación en todo Chile. Se trata de empoderar a las y los chilenos para ampliar los límites de lo posible, crear nuevas tecnologías y desarrollar soluciones que mejoren la vida de las personas", señalaba la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Ximena Lincolao.

El acuerdo con Chile se enmarca en 'OpenAI for Countries', el programa internacional con el que la compañía colabora con gobiernos y socios locales en proyectos de inteligencia artificial. Fruto de este programa, OpenAI ha lanzado ya distintas alianzas como la alcanzada en Grecia para introducir herramientas de IA en la enseñanza secundaria y apoyar a las startups o la lograda en Australia, con una iniciativa que combina formación, impulso al sector local de IA y desarrollo de infraestructura.