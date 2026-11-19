P. Gianserra (Reforest Latam): "Faltan referentes y formación para que emprender sea una opción real para las mujeres"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Paula Gianserra (Reforest Latam) advierte sobre las barreras en Latinoamérica para las emprendedoras debido a la escasez de referentes femeninos en puestos directivos y la falta de formación específica. Reforest Latam combate la deforestación combinando biotecnología, inteligencia artificial y drones, logrando reducir costes e intervenir hasta un 60% más de hectáreas que con métodos tradicionales. La startup argentina ha extendido sus operaciones por Brasil, Bolivia y la Patagonia, consolidando su tecnología mediante el desarrollo de un biopolímero compostable para cápsulas de semillas nativas. La labor de Paula Gianserra al frente de Reforest Latam fue reconocida con el Premio de Sostenibilidad en los Empretec Women in Business Awards 2026 de la UNCTAD en Catar. Preguntas ¿Por qué dice Paula Gianserra que a muchas mujeres en Latinoamérica "emprender ni siquiera sea una opción consciente"? Gianserra atribuye esa situación a la falta de referentes femeninos y a la ausencia de programas educativos específicos que muestren el emprendimiento como camino viable desde la escuela y la universidad. Esa carencia impide que niñas y jóvenes puedan desear o planificar una carrera emprendedora. ¿Qué papel jugaron los incendios en Salta y Jujuy en la creación de Reforest Latam? El incendio que arrasó cuarenta mil hectáreas evidenció que la reforestación tradicional no escala ante catástrofes y motivó a los fundadores a buscar soluciones tecnológicas —donde surgió la idea de usar drones para acelerar la siembra. ¿En qué consiste la tecnología biotecnológica que usa Reforest Latam y qué la diferencia de una semilla normal? La empresa fabrica cápsulas biodegradables que contienen la semilla, un sustrato específico y un tratamiento biotecnológico previo para mejorar germinación y supervivencia; esas cápsulas han sido validadas en laboratorio y campo para asegurar establecimiento a largo plazo. ¿Qué impacto real logra Reforest Latam en la regeneración frente a métodos tradicionales? Según sus monitoreos por transectas, las zonas intervenidas con su tecnología muestran más de doscientos renovales frente a cinco o veinticinco en ambientes testigo, y su método permite intervenir hasta un sesenta por ciento más de hectáreas con el mismo presupuesto. ¿Cómo ha financiado y escalado Reforest Latam desde su creación en 2023? La startup se autofinanció durante veintiocho meses con capital propio, luego participó en programas de aceleración como Acelera España y cerró en octubre de 2025 una ronda pre-seed sobresuscrita con fondos de impacto, business angels y vehículos especializados, lo que facilitó su expansión regional.

El ecosistema emprendedor europeo y latinoamericano está afianzando en los últimos años sinergias a ambos lados del Atlántico que atisban un nuevo tiempo en estas dos áreas geográficas. Sin embargo, dar vida a una startup es un proceso diferente dependiendo del género de la persona que se pone al frente del proyecto. Sucede en Europa, y, especialmente, en Latinoamérica.

Fundar una startup en esta región no suele ser el resultado de un itinerario trazado desde la etapa escolar ni universitaria, ni en la mayoría de los casos es la consecuencia de una vocación que despierta de forma temprana en las niñas y las adolescentes.

Porque aquello que no existe, no se puede desear. En la gran mayoría de los casos, emprender para una mujer latinoamericana supone adentrarse en un camino lleno de obstáculos invisibles, marcado por la escasez de referentes femeninos -sobre todo en las esferas de decisión- y la falta de programas educativos específicos que capaciten al talento femenino para librar esta desafiante batalla por la innovación.

Lo explica con meridiana claridad Paula Gianserra, cofundadora y directora de operaciones (COO) de Reforest Latam. La emprendedora argentina advierte en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL de que las barreras estructurales condicionan este acceso de la mujer al liderazgo empresarial en América Latina desde el principio.

"No es un camino fácil y creo que también nos falta mucha formación y educación en esto. Eso hace que sea más difícil y que, para muchas mujeres, emprender ni siquiera sea una opción consciente", explica Gianserra.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, esta redacción trata de radiografiar las similitudes y diferencias que conlleva fundar una startup siendo mujer a ambos lados del Atlántico.

Mientras en Europa se han consolidado estructuras públicas y privadas de acompañamiento, incubación y marcos normativos dirigidos a cerrar la brecha de género, en el entorno latinoamericano la alta volatilidad macroeconómica y la menor presencia de mujeres al frente de los fondos de capital riesgo exigen un plus de resiliencia y alianzas estratégicas para que las apuestas emprendedoras fructifiquen.

"Si vos ves eventos empresariales con casos de éxito, las cinco personas que están en el escenario son hombres, el moderador es hombre y la mujer es la secretaria que pone el micrófono; implícitamente es todo un mensaje"

Gianserra subraya que la falta de visibilidad de la mujer en los foros empresariales perpetúa este círculo vicioso: "Si vos ves eventos donde se exponen casos de éxito, las cinco personas que están en el escenario son hombres, el moderador es hombre, y la mujer es la secretaria que pone el micrófono; implícitamente ya es todo un mensaje. De a poco va cambiando, pero muy lentamente".

En sectores como la biotecnología, un campo que conoce en profundidad, la emprendedora argentina señala que, pese al volumen considerable de investigadoras, la representatividad cae drásticamente en los puestos directivos: "Es un área donde se ven más mujeres, pero no tanto en posiciones de CEO o de dirección. La brecha existe; hay informes que señalan que apenas un 20% de las startups tienen a mujeres como CEO, y en el rol de CFO son muy poquitas".

Experiencia en primera persona

El propio periplo profesional de Paula Gianserra refleja las complejidades que vertebran la trayectoria de las cofundadoras en Latinoamérica. Ingeniera industrial de formación, desarrolló durante doce años su carrera en la multinacional citrícola San Miguel en la provincia de Tucumán —epicentro de la producción y exportación del limón en el hemisferio sur—, de forma que transitó desde el control de calidad industrial en planta hasta la certificación y el trabajo directo en el campo.

"Yo venía del mundo corporativo, no de una formación emprendedora de toda la vida. Me crucé con alguien que sí lo era y me invitó a ser parte del proyecto. Ahí empecé a aprender", recuerda en nuestra conversación.

Los cofundadores de Reforest Latam, Damián Rivadeneira y Paula Gianserra, en la oficina de la startup argentina. DISRUPTORES

Ese compañero de viaje fue Damián Rivadeneira, un empresario con una dilatada trayectoria en la producción sostenible de maderas en bosques de cultivo, que acabaría convirtiéndose en el CEO y cofundador de Reforest Latam junto a Paula. Fue justo en este punto donde sus caminos se cruzaron y ambos comenzaron a colaborar en iniciativas de restauración ambiental mediante voluntariado en el cerro San Javier de Tucumán, utilizando métodos tradicionales con plantines.

Sin embargo, escalar un proyecto basado en el voluntariado no era algo sencillo en la región. Las posibilidades de escalar eran muy pocas. Un golpe de realidad evidenció las asignaturas pendientes que afrontaba la región al tiempo que fue el detonante para que la creatividad de Damián y Paula prendiera la llama que acabaría dando lugar a Reforest Latam.

"Yo venía del mundo corporativo, no de una formación emprendedora de toda la vida. Me crucé con alguien que sí lo era -en referencia a Damián Rivadeneira- y empecé a aprender"

Ese punto de inflexión fue un terrible incendio forestal que justo en aquel momento arrasó 40.000 hectáreas en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, lo que afloró la ineficacia de la reforestación convencional ante desastres de gran magnitud.

"Nosotros íbamos y reforestábamos dos, cinco u ocho hectáreas al año con voluntariado. Pero frente a incendios de 40.000 hectáreas, de la forma tradicional era imposible avanzar por la cantidad de gente, recursos, espacio y tiempo que se requería. El primer planteo fue: ¿cómo hacés escala en un bosque? Y ahí surgió la idea: 'Drones, hay que hacer algo con drones'. El dron te da la velocidad, la altura y la accesibilidad a lugares donde a pie es imposible llegar", relata Gianserra.

Drones e IA: la pieza angular

A diferencia del patrón habitual del ecosistema biotech y agtech argentino —donde cerca del 90% de las startups nacen como spinoffs de líneas de investigación consolidadas durante años en el CONICET (el Instituto Nacional de Investigación Pública)—, Reforest Latam invirtió este proceso en su génesis.

"Nosotros empezamos por la estructura del negocio y desde ahí dijimos: '¿Qué necesitamos a nivel de desarrollo de investigación para hacer esto?'. No veníamos de una línea de investigación académica previa, sino que buscamos a los socios tecnológicos estratégicos para construir las soluciones a medida", señala la cofundadora.

Equipo de Reforest Latam junto a varios drones utilizados en su proyecto tecnológico. DISRUPTORES

De esta forma, Reforest Latam ha logrado en sólo tres años estructurar su operativa en torno a un equipo multidisciplinar de 15 profesionales, articulado en tres pilares fundamentales: biotecnología aplicada, análisis ecosistémico apoyado en inteligencia artificial y tecnología UAV (drones).

En el ámbito biotecnológico, el laboratorio liderado por la investigadora Milena Bertani —compuesto actualmente por cuatro especialistas— ha desarrollado un biopolímero biodegradable, compostable e hidrosoluble con el que fabrican sus icónicas cápsulas protectoras.

"No es una semilla normal. Ha pasado por toda una etapa de laboratorio con ensayos y validaciones en campo para garantizar que se establezca en el terreno y tenga una supervivencia a largo plazo"

En su interior se aloja la semilla junto con un sustrato específico y un tratamiento biotecnológico previo que potencia el poder germinativo. "No es una semilla normal ni está solamente recubierta con arcilla o barro. Ha pasado por toda una etapa de laboratorio con ensayos y validaciones en campo para garantizar que se establezca en el terreno y tenga una supervivencia a largo plazo, porque lo que realmente queremos es crear bosques nativos", aclara Gianserra.

La compañía ha trabajado ya con más de 65 especies nativas de la región y avanza hacia el objetivo de alcanzar las 100 especies caracterizadas.

El segundo pilar se apoya en el área de ambiente y ciencia. Mediante una plataforma de análisis ecosistémico apalancada en inteligencia artificial e imágenes satelitales gestionada por el equipo de GIS -Sistema de Información Geográfica por sus siglas en inglés-, la empresa evalúa cada lugar de intervención para determinar mapas de densidad óptimos y seleccionar las especies nativas adecuadas según los objetivos del proyecto.

Finalmente, la dispersión de las semillas que desplaza el dron se coordina junto a su CTO, Eugenio Lobo -cofundador de la firma pionera en agricultura de precisión Enficatia-, lo que permite "integrar un mecanismo de dispersión propio y adaptable a las flotas comerciales de drones agrícolas de la marca DJI", indica Paula Gianserra en la entrevista.

"La naturaleza por sí sola tal vez te da cinco o 25 renovales espontáneos, mientras que donde aplicamos nuestra tecnología contamos más de 200"

El proceso se completa con un riguroso protocolo de monitoreo presencial por transectas que contrasta los resultados en zonas intervenidas "frente a ambientes testigo no intervenidos". "En un ambiente testigo, la naturaleza por sí sola tal vez te da cinco o 25 renovales espontáneos, mientras que donde aplicamos nuestra tecnología contamos más de 200 renovales. Esa diferencia marca nuestro resultado real en campo", explica la directiva.

Todo ello permite una drástica optimización de costes: "Con un mismo presupuesto acotado de restauración, con nuestra tecnología se puede intervenir hasta un 60% más de hectáreas que con los métodos tradicionales, y logra un impacto sustancialmente mayor", resalta la COO.

Expansión de la startup

Desde su puesta en marcha en enero de 2023, la compañía ha transitado 'a pulmón' durante 28 meses financiándose exclusivamente con capital propio. Todo un hito al hablar de emprendimiento.

"Fue duro. La investigación, el desarrollo y los ensayos de campo con soluciones basadas en la naturaleza llevan tiempos que no se pueden apurar. La ventana de siembra en el subtrópico ocurre una sola vez al año, entre octubre y marzo, por lo que si se pasa esa fecha hay que esperar al año siguiente para validar las mejoras", reflexiona Gianserra.

Tras validar su tecnología en campo y participar en programas de aceleración como Acelera España en marzo de 2025 (impulsado por Leandro Sigman), en octubre de 2025 la startup cerró una primera ronda de inversión pre-seed sobresuscrita, y sumó el respaldo de fondos de impacto, business angels y vehículos especializados.

Esta evolución ha permitido que la puntera tecnología de Reforest Latam ha traspasado rápidamente las fronteras argentinas.

La biotecnología propia es uno de los pilares de la propuesta de reforestación de la startup argentina. DISRUPTORES

Su primera validación en campo se ejecutó en Brasil tras ganar un programa del Land Innovation Fund y se convirtió en la primera startup no brasileña seleccionada para este fondo de preservación de biomas nativos.

Actualmente, el equipo opera proyectos activos en la franja subtropical de Argentina, Brasil (Londrina, trabajando con araucarias), Bolivia (en alianza con la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano) y la Patagonia argentina, de forma que adapta sus soluciones a variaciones operativas extremas que van desde semillas de cuatro centímetros en el norte hasta diminutas especies patagónicas con estacionalidad de humedad invertida.

La ONU premia su tecnología

Asimismo, colaboran estrechamente con ONGs globales de conservación como The Nature Conservancy (TNC) en ecosistemas amenazados por la deforestación ilegal.

Su posicionamiento y visibilidad internacional ha dado un paso de gigante el pasado mes de octubre de 2026 en Doha (Catar). En el marco de la novena edición del Foro Mundial de Inversiones (WIF 2026), organizado por las Naciones Unidas (UNCTAD), Paula Gianserra fue galardonada con el prestigioso Premio de Sostenibilidad en los Empretec Women in Business Awards 2026.

Paula Gianserra recoge el prestigioso Premio de Sostenibilidad en los Empretec Women in Business Awards 2026. DISRUPTORES

El reconocimiento distingue su liderazgo al frente de las operaciones de Reforest Latam y consolida a la startup argentina como un referente global en el desarrollo de tecnologías limpias de alto impacto medioambiental y social.

Paula es consciente del momento dulce que atraviesa su equipo, pero también de que el contexto macroeconómico latinoamericano, y en especial argentino, suma una capa adicional de exigencia para las emprendedoras de la región.

"En un marco económico complejo, pensar en fundar una startup tecnológica, en la que tal vez no percibas un salario estable durante dos años, no es una decisión fácil para cualquiera"

"En un marco económico complejo, pensar en fundar una startup tecnológica, en la que tal vez no percibas un salario estable durante dos años, no es una decisión fácil para cualquiera. Por eso es vital construir comunidades colaborativas de mujeres donde podamos apoyarnos, compartir aprendizajes y comprobar que los desafíos de gestión son compartidos", afirma.

Y es que, pese a las dificultades, Gianserra reconoce que las redes de mujeres en el emprendimiento latino están consolidándose, donde hay mujeres brillantes que han lanzado su propia startup. Pero son todavía la excepción que confirma la regla.

Ella misma, a preguntas de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, reconoce que, si Damián no se hubiera cruzado en su camino, no hubiera jamás pensado en fundar en solitario Reforest Latam. Y eso es una muy mala noticia, pues el ecosistema de emprendimiento global se está perdiendo a la mitad del talento.

Como sociedad, no nos lo podemos permitir. De ahí que todavía, sea muy necesaria la celebración de efemérides como el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y visibilizar la aportación de mujeres valientes como Paula Gianserra los 365 días del año.