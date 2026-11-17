La startup española Vixiees guía al gigante latino de los servicios funerarios Grupo Gayoso a la nueva era digital

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La startup española Vixiees se alia con el gigante mexicano de servicios funerarios Grupo Gayoso para digitalizar e industrializar su proceso de ventas B2C. La plataforma permite automatizar la captación y seguimiento de clientes, garantizando una trazabilidad completa del embudo comercial en tiempo real. Gracias a esta integración tecnológica, Grupo Gayoso ha reducido el tiempo de primer contacto a menos de 15 minutos y ha aumentado sus ventas digitales un 444% interanual. El acuerdo marca la expansión de Vixiees en Latinoamérica y consolida la alianza entre corporaciones centenarias y la innovación tecnológica de las startups. Preguntas ¿Por qué Grupo Gayoso ha incorporado la tecnología de la startup española Vixiees? Grupo Gayoso buscó mejorar la disciplina comercial y la trazabilidad del embudo de ventas; Vixiees aporta un sistema que industrializa la venta B2C y obliga flujos de ejecución homogéneos, eliminando la discrecionalidad en el seguimiento de prospectos. ¿Qué consecuencias ha tenido para Grupo Gayoso la automatización con Vixiees en sus ventas digitales? Ya ha reducido el tiempo de primer contacto a menos de 15 minutos y mantenido una contactabilidad superior al 85%; además, la captación digital se multiplicó por 5,4 veces interanual y las ventas digitales crecieron por cinco en el tercer trimestre. ¿Quiénes son los fundadores de Vixiees y qué experiencia previa aportan a su propuesta? Vixiees fue fundada por Pablo Pascual, Nil Roda y Álex Sánchez; Pablo Pascual aporta la experiencia del exit de Swipcar, que fue vendido por 30 millones de euros, lo que respalda su conocimiento en escalar negocios digitales. ¿Cómo ha permitido Vixiees mantener la "calidez y empatía" en Grupo Gayoso pese a la automatización? La tecnología ha suprimido tiempos muertos y barreras administrativas para acelerar la respuesta sin sustituir la atención humana; la dirección afirma que la automatización busca agilizar procesos conservando la atención personalizada a las familias. ¿Qué significa para el ecosistema tecnológico español que Vixiees se expanda con Grupo Gayoso en México? Refuerza a México como plataforma de escala internacional para el talento tecnológico español y abre vías de cooperación empresarial entre ambas regiones, al combinar trayectoria institucional y agilidad de startups.

El ecosistema emprendedor e innovador a ambos lados del Atlántico atraviesa una etapa de gran vitalidad en lo que a todas luces es el comienzo de una nueva era tecnológica.

La convergencia entre el dinamismo tecnológico de las startups y la escala operativa de las grandes corporaciones se ha consolidado como una de las palancas más eficientes para transformar sectores tradicionales en Europa y Latinoamérica.

El gigante mexicano de servicios funerarios y de previsión -la forma de planificar y pagar por anticipado los servicios funerarios que se utilizarán en el futuro- Grupo Gayoso y la startup española Vixiees son el claro ejemplo de este círculo virtuoso.

Ambas compañías han estrechado lazos a través de una operación que marca el desembarco formal de la firma europea en América Latina de la mano de un referente corporativo con 151 años de historia.

La entrada de Vixiees en el mercado latinoamericano coincide con una etapa de renovación institucional en Grupo Gayoso tras la llegada del ejecutivo español Carlos Peña como presidente y director general.

Bajo su liderazgo, la compañía mexicana ha emprendido un plan integral de modernización comercial orientado a dotar a su estructura de un rigor analítico superior, sin perder "la empatía y la cercanía personal que exigen las familias en momentos de vulnerabilidad", explican fuentes de la empresa.

Pero ¿en qué consiste la propuesta tecnológica que ha brindado la startup española a esta gran corporación latina? Frente a las herramientas de gestión de clientes (CRM) convencionales, cuyo papel suele ser pasivo y limitado a almacenar contactos o sugerir recordatorios, la propuesta de Vixiees plantea un cambio de paradigma.

El cambio de paradigma

Fundada por los emprendedores españoles Pablo Pascual, Nil Roda y Álex Sánchez —con el precedente del destacado exit de Pascual al frente de Swipcar por 30 millones de euros en solo tres años—, la plataforma opera como un sistema de industrialización de ventas B2C.

Esta tecnología transforma la labor comercial en una cadena de producción guiada por datos donde el sistema no realiza meras sugerencias, sino que establece un flujo de ejecución obligatorio que homogeniza cada interacción.

La integración de este sistema operativo en Grupo Gayoso ha permitido automatizar y estructurar desde la captación inicial en canales digitales hasta el cierre de contratos.

Según explican las mismas fuentes, la tecnología de Vixiees elimina la discrecionalidad en el seguimiento de prospectos y garantiza una trazabilidad absoluta del embudo comercial, "2permitiendo a la dirección monitorear la productividad de los equipos en tiempo real".

Las cifras de su impacto

Los resultados alcanzados en los primeros meses de implantación reflejan una aceleración sustancial en los indicadores clave de negocio de Grupo Gayoso. La automatización en la distribución de turnos de trabajo y la marcación asistida han permitido reducir el tiempo de primer contacto en canales digitales a menos de 15 minutos desde la entrada de la solicitud.

Esta agilidad operacional ha facilitado mantener una tasa de contactabilidad sostenida superior al 85% sobre el total de prospectos entrantes, optimizando la cobertura de los canales de venta a distancia.

Esta capacidad de respuesta inmediata se ha traducido en un crecimiento exponencial de la contratación digital. En el acumulado interanual registrado a septiembre de 2026, el volumen de contratos formalizados a través de captación digital se multiplicó por más de 5,4 veces (+444%) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, durante el tercer trimestre del ejercicio, las ventas digitales de la compañía aumentaron por cinco, mientras que el ritmo mensual de contratos cerrados registró un incremento superior al 115%.

La eficiencia del modelo también se observa en la optimización del embudo de conversión y en la calidad de la facturación. La estandarización de los procesos comerciales generó un aumento relativo de más del 27% en la tasa de conversión de contacto a contrato.

Al mismo tiempo, la disciplina operativa aplicada por una fuerza especializada de alrededor de 30 asesores comerciales impulsó un alza del 7,2% en el valor promedio por contrato, dinamizando transversalmente la oferta de previsión patrimonial del grupo.

Eliminar tiempos muertos

En su conjunto, el volumen comercializado a través de los canales digitales asistidos por la tecnología de Vixiees se ha multiplicado por más de 5,6 veces, lo que representa un crecimiento del 465%, insisten las mismas fuentes.

Desde la dirección general de Grupo Gayoso se subraya que la automatización no busca reemplazar la atención personalizada, sino eliminar tiempos muertos y barreras administrativas para atender a las familias con mayor agilidad.

"Con Vixiees logramos reducir los tiempos de respuesta a minutos y multiplicar nuestro ritmo comercial anual, manteniendo siempre la calidez, el respeto y la empatía que han distinguido a nuestra empresa en 151 años de historia" Carlos Peña, presidente y director general de Grupo Gayoso

"La prioridad de Grupo Gayosso ha sido transformar la captación digital en un sistema de ejecución disciplinado, homogéneo y con trazabilidad absoluta de punta a punta. La tecnología debe estar al servicio de la agilidad y de las familias; al sistematizar los procesos con herramientas como Vixiees, logramos reducir los tiempos de respuesta a minutos y multiplicar nuestro ritmo comercial anual, manteniendo siempre la calidez, el respeto y la empatía que han distinguido a nuestra empresa a lo largo de 151 años de historia mexicana", destaca Carlos Peña, presidente y director general de Grupo Gayoso.

La alianza entre Grupo Gayoso y Vixiees establece un modelo de colaboración para la modernización de los servicios corporativos en América Latina. La experiencia demuestra que la trayectoria institucional de grupos centenarios y la agilidad metodológica de las startups tecnológicas pueden combinarse de manera directa para generar eficiencias operativas y crecimientos de doble dígito en facturación.

Este caso de éxito confirma el atractivo del mercado mexicano como plataforma para la escala internacional del talento tecnológico español, lo que abre nuevas vías de cooperación empresarial entre ambas regiones.