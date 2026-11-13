Koltin quiere que envejecer no dé miedo: así son sus seguros de salud para mayores de 50 años

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LO ESENCIAL Las claves Koltin ofrece en México seguros de salud asequibles y centrados en la medicina preventiva para personas mayores de 50 años. La empresa combina gastos médicos, una comunidad activa y seguimiento gerontológico en clínicas propias en Ciudad de México y Monterrey. Koltin ha reforzado su propuesta mediante la adquisición de Last Mile Care y el respaldo de GNP Seguros, la mayor aseguradora del país. La marca utiliza campañas de contenido y cortometrajes para concienciar sobre la longevidad y romper los tabúes asociados al envejecimiento. Preguntas ¿Por qué Koltin lanza seguros de salud dirigidos a mayores de 50 años? Koltin lanzó estos seguros porque detectó una falta de opciones asequibles y aceptables para personas mayores tras comprobar que muchos no pueden acceder a pólizas convencionales. Sus fundadores mencionan la experiencia personal con sus abuelos y la necesidad de prevenir en lugar de curar. ¿Qué incluye la membresía de Koltin además de la cobertura de gastos médicos? La membresía combina gastos médicos mayores con medicina preventiva y una comunidad activa; además ofrece seguimiento por geriatras, gerontólogos y especialistas y acceso a clínicas propias para consulta y actividades. ¿Qué cambios concretos ha hecho Koltin para ampliar su oferta sanitaria? Koltin compró en abril de 2026 la firma Last Mile Care, integrando atención clínica domiciliaria y terapias posthospitalarias, y desde octubre de 2026 cuenta con el respaldo de GNP Seguros para su cobertura de gastos médicos. ¿Cómo afectan las clínicas propias de Koltin a sus asegurados en Ciudad de México, Monterrey y pronto Guadalajara? Las clínicas sirven como consultorio y centros de actividades, permitiendo consultas, talleres y ejercicio; ya hay inversión superior a 75 millones de pesos para estos tres espacios, lo que facilita atención preventiva y comunitaria.

Sarcopenia. Así se llama el villano del último cortometraje de Koltin, estrenado antes de Halloween. El nombre responde a la pérdida silenciosa de masa y fuerza muscular que empieza la treintena y se acelera a partir de los 65. La empresa lo presenta como un enemigo, entre cómico y silencioso.

Koltin no es una empresa de contenido, pero sí lo usa con maestría para difundir su propuesta de seguros de salud en México para mayores de 50 años.

Koltin nació para promover la salud integral de personas mayores. Lo hacen a través de una suscripción que une gastos médicos, medicina preventiva y una comunidad activa. Los miembros no son ni clientes, ni pacientes, sino "grandes personas".

En 2021, en plena pandemia, los fundadores entendieron que estaban ante un problema. Eduardo Ortiz Reynaga y Carmen Rosillo crecieron muy apegados a sus abuelos, que apenas podían permitirse unos seguros médicos cuyo precio subía años tras año.

Y, peor aún, si no lo tienen, no les aceptan en ninguno.

"Empecé Koltin porque no encontraba un seguro justo, asequible y confiable para mis abuelos. Es casi de sentido común: cuidar la salud cuesta menos que curar la enfermedad", explica Ortiz Reynaga.

Según Koltin solo el 5,5% de las personas mayores de 60 años tiene un seguro de gastos médicos mayores en México. Los datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, la población de 60 años o más se ha triplicado en las últimas tres décadas y representa ya el 14,7% del total.

Un seguro que parece un club

Koltin no solo vende la póliza. La membresía incluye medicina preventiva y una comunidad que acompaña.

Además de la red médica del seguro, Koltin cuenta con geriatras, gerontólogos y especialistas para dar seguimiento.

Koltin cuenta con clínicas propias en Ciudad de México y Monterrey, a las que próximamente se sumará Guadalajara.

Estos tres espacios representan una inversión superior a los 75 millones de pesos. Sirven tanto de consultorio y también centro de actividades, un lugar donde las personas mayores se encuentran, hacen ejercicio y comparten tiempo.

Miembros de Koltin durante una actividad. RJC Ciudad de México

Rompen así con la idea de ir a consulta cuando algo falla, también se asiste para un taller de escritura o una clase de pilates.

En abril de 2026, Koltin anunció la compra de Last Mile Care, una firma de atención clínica a domicilio especializada en terapias y cuidados posteriores a una hospitalización.

De esta manera, Koltin integra esas visitas en sus servicios clínicos y de telemedicina. La intención es tener un seguimiento más paciente y una intervención más temprana.

Desde el 14 de octubre de 2026, GNP Seguros, la mayor aseguradora de México, respalda la cobertura de gastos médicos mayores.

El contenido: la clave

Koltin tiene una apuesta poco habitual entre las aseguradoras: el contenido. Su equipo creativo incluye perfiles que vienen de Netflix. El corto Sarcopenia, que combina narrativa de suspense con ejercicios que el espectador puede hacer desde casa, es una muestra de la visión del equipo.

La estrategia es conectar con un público que suele evitar hablar de vejez. En Sarcopenia concierten un diagnóstico médico en un personaje, con un tono alejado del sermón habitual.

Enmarcados dentro de la silver economy, la compañía hablan de longevidad y bienestar sin filtros. Envejecer deja de ser la cuenta atrás y se parece más a lo que sus fundadores llaman "una nueva temporada".