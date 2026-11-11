SpainNAB y GSG LATAM proponen un fondo iberoamericano para impulsar el emprendimiento de impacto

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LO ESENCIAL Las claves SpainNAB y GSG Latam proponen crear un fondo iberoamericano común para impulsar proyectos y empresas con objetivos sociales y ambientales en la región. La iniciativa busca corregir la paradoja de que los patrimonios latinoamericanos solo destinan el 15% de sus carteras a la región, frente al 64% invertido en EE. UU. y Canadá. El plan plantea que gobiernos y agencias de cooperación aporten fondos iniciales para cubrir primeras pérdidas y atraer así a inversores privados y pensiones. La propuesta aprovecha la experiencia de España, donde la inversión de impacto alcanzó los 3.217 millones de euros en 2025, junto al potencial emprendedor de América Latina. Preguntas ¿Por qué SpainNAB y GSG LATAM proponen crear un fondo iberoamericano para emprendimiento de impacto? Plantean el fondo para canalizar capital hacia proyectos sociales y ambientales ante la brecha entre el tamaño del ecosistema latinoamericano y la poca inversión regional por parte de grandes patrimonios. Apoyan la idea con la coalición y garantías públicas para atraer inversión privada. ¿Qué consecuencias tiene para los emprendedores latinoamericanos la creación del fondo propuesto por SpainNAB y GSG LATAM? Ya ocurrió un mayor acceso a financiación inicial porque el fondo financiaría a otros fondos y cubriría primeras pérdidas; podría ocurrir mayor participación de gestores de ahorro para la jubilación si se reducen riesgos cambiarios y se ofrecen garantías. ¿Quiénes formarían la coalición iberoamericana que propone Hacer la América? La coalición reuniría gobiernos, bancos de desarrollo, agencias de cooperación, fondos de pensiones, aseguradoras, reguladores e inversores privados, con equipos locales para seleccionar y supervisar proyectos. ¿Cómo financiaría el fondo las inversiones de impacto y qué mecanismos propone para reducir riesgos? Financiaría a fondos gestores en cascada, usaría recursos públicos para cubrir primeras pérdidas, ofrecería garantías y financiación en moneda local para mitigar riesgo cambiario y atraer gestores de ahorro de largo plazo. ¿Qué experiencia previa citan SpainNAB y GSG LATAM que demuestra que los fondos de pensiones pueden participar en inversión con objetivos ambientales? Señalan el caso del banco de desarrollo COFIDE, cuyo primer bono azul colocó cerca del cuarenta y cinco por ciento entre fondos de pensiones locales, mostrando que el ahorro para la jubilación puede invertir en instrumentos ambientales.

SpainNAB, la alianza que impulsa la economía de impacto en España, y GSG Latam han aprovechado la reciente Cumbre Iberoamericana de Madrid para proponer la creación de un fondo común que ayude a crecer a empresas y proyectos con objetivos sociales o ambientales.

Recogida en el documento Hacer la América, la iniciativa plantea que los gobiernos y las agencias de cooperación aporten recursos para atraer a inversores privados y ampliar las opciones de financiación de quienes emprenden en la región.

Un planteamiento que quiere dar respuesta a una paradoja: América Latina tiene un ecosistema emprendedor valorado en 100.000 millones de dólares, según el informe, pero las firmas que gestionan los grandes patrimonios familiares latinoamericanos destinan solo el 15% de sus carteras a la propia región mientras que Estados Unidos y Canadá concentran el 64%.

Esa distancia entre el potencial emprendedor y el destino del dinero está en el origen de esta proposición con la que además ambas organizaciones quieren impulsar la cooperación entre América Latina, España y Portugal.

Así se plantea la creación de una coalición iberoamericana que reúna a gobiernos, bancos de desarrollo, agencias de cooperación e inversores privados. Su principal propuesta es un fondo regional que financiaría a otros fondos encargados de seleccionar y respaldar proyectos.

El objetivo es que quienes emprenden con una finalidad social o ambiental encuentren más vías para financiar su crecimiento y que los inversores puedan evaluar tanto la rentabilidad como los resultados de esos proyectos.

"La pregunta no es si hay capital, que lo hay, sino qué hace posible que llegue a donde de otro modo no llegaría", señalaba Mercedes Valcárcel, directora general de SpainNAB.

Financiar el emprendimiento

Tal y como se detalla en el documento, son tres las principales acciones que se proponen. La primera es crear una coalición iberoamericana que reúna desde el principio a gobiernos, agencias de cooperación, bancos de desarrollo, fondos de pensiones, aseguradoras y reguladores.

El objetivo es que diseñen juntos cómo financiar los proyectos, con el apoyo de los equipos locales, y acuerden qué se entiende por inversión de impacto y cómo se comprueba que una iniciativa cumple sus objetivos sociales o ambientales.

En segundo lugar, crear un fondo iberoamericano que financie a otros fondos, encargados a su vez de seleccionar y respaldar proyectos. Los gobiernos y la cooperación internacional contribuirían a ponerlo en marcha. Parte de esos recursos serviría para cubrir las primeras pérdidas si una inversión sale mal, lo que facilitaría la participación de inversores que gestionan el ahorro para la jubilación. La propuesta también contempla garantías y financiación en moneda local para reducir el riesgo cambiario.

Y por último Hacer la América propone dar a cada inversor un papel distinto: los bancos de desarrollo aportarían financiación y garantías para facilitar la entrada de otros inversores. Las firmas que gestionan grandes patrimonios familiares podrían respaldar desde el inicio a gestoras emergentes. Todo ese apoyo, señalan, permitiría a los equipos emprendedores preparar sus proyectos para presentarlos a inversores y definir cómo medir los resultados que se comprometen a conseguir.

Dos orillas con experiencia

España llega a la propuesta con una inversión de impacto que alcanzó los 3.217 millones de euros en 2025, el doble que en 2023, según el informe de SpainNAB e IE University citado en el documento.

En América Latina, las entidades señalan experiencias que pueden servir de referencia para diseñar el fondo común como, por ejemplo, la del banco de desarrollo COFIDE que colocó cerca del 45% de su primer bono azul entre fondos de pensiones locales. El caso muestra que el ahorro para la jubilación también puede participar en instrumentos con objetivos ambientales.

Para Emilia Cerra, coordinadora de GSG LATAM, la oportunidad pasa por reunir el conocimiento local y la experiencia de los inversores para diseñar juntos los mecanismos de financiación. "América Latina es una tierra de oportunidades para invertir con impacto social y ambiental medible, y a su vez obteniendo retornos financieros", asegura.