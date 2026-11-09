Más de 150 asistentes de algunas de las compañías más destacadas de Silicon Valley pertenecientes al sector de la tecnología, inversión, energía, cultura y también del ámbito académico se dieron cita en la gala. DISRUPTORES

California y España estrechan lazos en la segunda gala de la Cámara de Comercio de España en California

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LO ESENCIAL Las claves La Cámara de Comercio California-España celebró en San Francisco la segunda edición de los Bridges of Innovation Awards para consolidar los vínculos económicos y profesionales entre ambos territorios. El evento reunió a 150 asistentes y 80 organizaciones de sectores clave, destacando la presencia de gigantes tecnológicos como Google, Meta, NVIDIA, Apple, OpenAI, HP y Netflix. Entre los galardonados figuran la Dra. Tamara Rojo, Adeyemi Ajao (fundador de Tuenti), la empresa de IA Multiverse Computing y el directivo Enrique Lores por sus contribuciones a la innovación y el liderazgo. La Cámara de Comercio California-España cuenta con más de 15 años de trayectoria conectando a más de 500 empresas y promoviendo el intercambio comercial entre la costa oeste de EE. UU. y España. Preguntas ¿Quién es la Cámara de Comercio California‑España y qué papel tuvo en la gala Bridges of Innovation en San Francisco? La Cámara de Comercio California‑España (CSCC) es una organización sin ánimo de lucro que dinamiza relaciones comerciales entre España y la costa oeste de EE. UU. y organizó la segunda Bridges of Innovation Gala como punto de encuentro para empresas, inversores e instituciones. ¿Qué empresas y sectores participaron en la gala y por qué importa su presencia? Asistieron 150 personas de 80 organizaciones de sectores como tecnología, inversión, energía, cultura y academia, con multinacionales como Google, Meta, NVIDIA, Apple, OpenAI y fondos de capital riesgo; su presencia muestra el potencial de colaboración entre Silicon Valley y España. ¿Qué reconocimientos entregó la gala y a quiénes distinguieron? Los Bridges of Innovation Awards 2026 premian liderazgo, inversión y emprendimiento; este año distinguieron a Tamara Rojo (Influential Leader Award), Adeyemi Ajao (Venture Capital Impact Award), Multiverse Computing (Rising Startup Award) y Enrique Lores (Corporate Leader Award). ¿Por qué premiaron a Multiverse Computing por su trabajo en compresión de modelos de IA? Multiverse Computing recibió el Rising Startup Award por sus desarrollos en compresión de modelos que buscan hacer la inteligencia artificial más accesible y eficiente, lo que reduce costes computacionales y facilita adopción empresarial. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas españolas participar en eventos como la Bridges of Innovation Gala? La participación ya ha facilitado conexiones concretas: la Cámara ha conectado a más de 500 empresas, promovido más de 40 misiones comerciales y organizado más de 100 eventos, lo que aumenta oportunidades de inversión y alianzas tecnológicas entre España y la costa oeste de EE. UU.

La Cámara de Comercio California-España celebró en el War Memorial de San Francisco la segunda edición de la Bridges of Innovation Gala, su encuentro anual de referencia destinado a consolidar los vínculos económicos y profesionales entre ambos territorios.

El evento congregó a 150 asistentes pertenecientes a 80 organizaciones de nueve sectores estratégicos, entre los que figuran la tecnología, la inversión, la energía, la cultura y el ámbito académico. Entre las compañías presentes destacaron multinacionales tecnológicas de primer nivel como Google, Meta, NVIDIA, HP, Apple, Netflix, PayPal, OpenAI, SAP y GitHub, junto a fondos de capital riesgo, universidades y entidades financieras.

Mientras el debate global se centra en la innovación y la inteligencia artificial, la Cámara estrecha lazos entre el epicentro tecnológico de San Francisco y Silicon Valley con España a través de emprendedores e instituciones. En sus dos ediciones, esta entrega de premios se ha afianzado como un punto de encuentro clave para propiciar alianzas y explorar oportunidades de colaboración entre dos ecosistemas empresariales dinámicos.

La diversidad del público reflejó el alcance de esta comunidad, reuniendo a startups emergentes, empresas en expansión, fondos de inversión, universidades de prestigio mundial, firmas financieras, despachos profesionales, empresas energéticas, aerolíneas, entidades biotecnológicas, medios de comunicación y representantes del ámbito gastronómico y vitivinícola. La relevante presencia de corporaciones tecnológicas evidencia el amplio potencial de las relaciones bilaterales en esta materia.

Durante la velada se entregaron los Bridges of Innovation Awards 2026, galardones que reconocen el liderazgo, la inversión, el emprendimiento y la innovación de cuatro destacadas personalidades u organizaciones.

Asistentes a la gala en San Francisco. DISRUPTORES

La Dra. Tamara Rojo, CBE, recibió el Influential Leader Award por su trayectoria artística y su liderazgo en el mundo del ballet y la danza. Por su parte, Adeyemi Ajao, fundador de Tuenti, fue distinguido con el Venture Capital Impact Award por su contribución al desarrollo de empresas innovadoras a través de la inversión.

En el ámbito del emprendimiento emergente, la compañía vasca Multiverse Computing obtuvo el Rising Startup Award por sus desarrollos en compresión de modelos para hacer la Inteligencia Artificial más accesible y eficiente. Asimismo, Enrique Lores fue reconocido con el Corporate Leader Award por su trayectoria ejecutiva internacional en la industria tecnológica. Estos galardonados ejercen como embajadores de España en California, representando distintas formas de generar impacto y progreso económico, tecnológico y cultural.

Asistentes en otra imagen tomada durante la velada. DISRUPTORES

Esta segunda edición coincidió con el año en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su Independencia, marco oportuno para recordar las relaciones históricas entre ambos países y reafirmar el compromiso con la cooperación multilateral. La gala contó con el patrocinio de Iberia, HP, Artesa y Columbo Deol LLP, así como con el apoyo de empresas colaboradoras como HappyRobot, Pear VC, Kibo Ventures, DailyPay, Base10 y K&L Gates.

Con la celebración de esta gala, la Cámara de Comercio California-España reafirma su función estratégica como conector entre empresas, inversores e instituciones de ambos mercados, fomentando el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevos negocios a ambos lados del Atlántico.

La Cámara de Comercio California-España (CSCC) es una organización sin ánimo de lucro dedicada desde hace más de 15 años a dinamizar las relaciones comerciales y económicas entre España y la costa oeste estadounidense.

Mediante encuentros empresariales, misiones comerciales, programas de asesoramiento y networking, la Cámara sirve de puente entre dos entornos dinámicos. En su trayectoria, ha conectado a más de 500 empresas, promovido más de 40 misiones comerciales y organizado más de 100 eventos profesionales.