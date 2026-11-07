El Capitolio de EEUU, en Washington. Los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero. Unsplash.

Las elecciones intermedias en EEUU abren una fractura entre el sector tecnológico y el votante estadounidense

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LO ESENCIAL Las claves Los demócratas logran victorias clave en las elecciones intermedias de EEUU y recuperan el control de ambas cámaras del Congreso tras un destacado rechazo al sector tecnológico. La proliferación de centros de datos y su impacto ambiental y energético se convirtieron en un tema central de la campaña, impulsando triunfos demócratas en estados como Texas, Ohio y Kansas. Elon Musk figura como el gran perdedor tras invertir 474 millones de dólares en la campaña republicana y ahora enfrenta moratorias en Texas e investigaciones del Congreso a DOGE. En California, los votantes avanzan hacia el rechazo de la Proposición 40, que pretendía aplicar un impuesto del 5% a las grandes fortunas, tras millonarias campañas en contra. Preguntas ¿Por qué Gina Hinojosa prometió una moratoria a nuevos centros de datos en Texas? Hinojosa planteó la moratoria porque vinculó la proliferación de centros de datos a problemas locales como consumo de agua, ruido y subida de la factura eléctrica, y quiere esperar una regulación estatal más sólida antes de autorizar nuevas obras. ¿Qué papel jugaron los centros de datos en la victoria del demócrata James Talarico en Texas? Talarico y la campaña demócrata usaron los centros de datos como eje de protesta por su impacto local, lo que ayudó a movilizar votantes preocupados por el uso de recursos y la externalización de costes, contribuyendo al giro demócrata en el estado. ¿Qué denunció Sherrod Brown sobre las exenciones fiscales a centros de datos en Ohio? Brown acusó a su oponente de conceder 2.500 millones de dólares en exenciones fiscales a grandes empresas para atraer 226 centros de datos, y presentó esa política como un beneficio corporativo que aumentó costes para ciudadanos y servicios públicos. ¿Por qué Elon Musk es considerado "el gran perdedor" tras estas elecciones intermedias? Musk financió con al menos 474 millones de dólares campañas republicanas, especialmente en Texas, y sus apoyos perdieron en carreras clave; además, la nueva gobernadora de Texas critica la expansión de centros de datos que benefician a empresas como SpaceX y Tesla. ¿Qué límites políticos pusieron estas elecciones al poder económico del sector tecnológico, según la cobertura de El Español? Las urnas mostraron que, pese a su capacidad de financiar campañas y oponerse a iniciativas como la Proposición 40 en California, el sector tecnológico puede sufrir rechazo local por impactos ambientales y regulatorios, y enfrentará investigaciones y escrutinio congresual con el nuevo control demócrata.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos del pasado 3 de noviembre superaron las expectativas más ambiciosas de los demócratas, quienes obtuvieron victorias históricas en todo el país.

No solo se rechazó la política del segundo mandato de Trump. Las urnas también reflejaron el malestar por el poder acumulado por el sector tecnológico en los dos últimos años y por la proliferación de los centros de datos, dos cuestiones que movilizaron a votantes de ambos partidos.

Los demócratas recuperarán en enero el control de ambas cámaras del Congreso. Según las proyecciones de la cadena estadounidense NBC, el partido contará con al menos 54 escaños en el Senado, tras arrebatar siete a los republicanos. En la Cámara de Representantes, la cifra podría rondar los 258. Se trata de todo un “tsunami azul”.

Con esta mayoría, los demócratas han anunciado su interés en abrir investigaciones y una de ellas ya apunta a Silicon Valley. El aviso llegó de Robert Garcia, quien presidirá el comité de supervisión, y lo resumió en dos palabras: “Lawyer up” (“vayan buscando abogados”).

Entre sus prioridades figuran las donaciones corporativas al salón de baile de la Casa Blanca, para cuya construcción el sector tecnológico ha aportado millones. Empresas como Amazon, Apple, Comcast, Meta, Microsoft y Nvidia habrían realizado donaciones privadas al proyecto de Trump, lo que llevó a los demócratas a advertir sobre un posible quid pro quo.

'Data centres' en la votación

La proliferación de centros de datos en todo el país para satisfacer la demanda de inteligencia artificial se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña.

Las quejas se repiten de un estado a otro y en comunidades de ambos partidos: el ruido constante de estas instalaciones, su impacto en el entorno, el agua que consumen y, sobre todo, su efecto en la factura de la luz.

El vuelco demócrata en el estado de Texas fue histórico. La victoria del candidato James Talarico es la primera de un demócrata en una elección al Senado por Texas desde 1988. Por su parte, Gina Hinojosa derrotó al actual gobernador Greg Abbott por siete puntos y será la primera gobernadora demócrata en más de tres décadas, además de la primera latina en dirigir el estado.

Hinojosa hizo de los centros de datos un eje de su campaña y prometió imponer una moratoria a nuevas construcciones hasta que exista una regulación más sólida en el estado.

En Ohio, otro bastión republicano, el demócrata Sherrod Brown recuperó un escaño en el Senado frente a Jon Husted, a quien, durante su campaña, convirtió en “la cara de los centros de datos”. Brown le acusaba de otorgar 2.500 millones de dólares en exenciones fiscales a grandes empresas para llenar Ohio con 226 centros de datos.

En Kansas, la victoria de Adam Hamilton rompe una racha de casi un siglo: ningún demócrata ganaba un escaño del Senado en el estado desde 1932. Hamilton se comprometió a exigir a los centros de datos que paguen por su propio consumo de energía.

Musk, el gran perdedor

El magnate tecnológico Elon Musk volvió a apostar fuertemente por el bando republicano en estas elecciones, tras el apoyo económico que brindó a Trump en la carrera presidencial de 2024.

Musk gastó al menos 474 millones de dólares, la mayor cifra de un donante individual en un ciclo electoral de EEUU. Gran parte se destinó a Texas, donde SpaceX y Tesla concentran gran parte de su actividad, para apoyar al republicano Ken Paxton frente a Talarico en la carrera al Senado. En esta ocasión, la apuesta le ha salido mal.

Se trata de una derrota con tintes irónicos, ya que Musk había trasladado la sede de Tesla a Austin en 2021 y, en 2024, anunció que trasladaría SpaceX y X a Texas para evitar la agenda demócrata de California.

Ahora su estado de acogida tendrá una gobernadora que promete una moratoria en los centros de datos, justo en un momento crucial para SpaceX, que planea grandes inversiones en este sector.

A nivel federal, Musk podría ser llamado a declarar ante la Cámara de Representantes. Antes de las elecciones, los demócratas ya planeaban investigar su etapa en DOGE, donde dirigió los esfuerzos para “acabar con el derroche de dinero público del gobierno estadounidense”. DOGE está siendo investigado por el posible uso indebido de datos personales de millones de estadounidenses, según denuncias de informantes.

California, la otra cara

La otra cara de las elecciones podría venir del estado de California, donde una de las propuestas ciudadanas que se votaban, la Proposición 40, podría ser rechazada.

Esta ley aspiraba a imponer un impuesto único del 5% sobre la riqueza de unos 200 milmillonarios californianos para compensar los recortes en salud pública. Aunque todavía se están contabilizando los votos, la Prop 40 va camino de ser rechazada por los votantes.

Los opositores invirtieron más de 300 millones de dólares en frenarla y en difundir información confusa en campañas publicitarias que, según medios como Popular Information, presentaban de forma engañosa el impuesto como “un impuesto para todos”. El cofundador de Google, Sergey Brin, aportó más de 100 millones en contra de esa ley, mientras que Jensen Huang, CEO de Nvidia, defendió el impuesto.

Las urnas no frenaron el poder económico del sector tecnológico, como demostró California, pero sí le recordaron sus límites políticos.