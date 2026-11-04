Nace el Foro Iberoamericano de Startups para impulsar innovación y emprendimiento a ambos lados del Atlántico

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LO ESENCIAL Las claves Se ha constituido el Foro Iberoamericano de Startups para impulsar la innovación, la inversión conjunta y la expansión internacional entre España, Portugal, América Latina y Miami. La iniciativa lanzará un proyecto piloto con 50 empresas emergentes para probar el 'pasaporte emprendedor', un mecanismo que acreditará el historial de las startups y facilitará su aterrizaje en nuevos mercados. El proyecto busca crear fondos de inversión conjuntos e impulsar los 'Iberoamerican Startup Nation Standards', un marco común para influir en las políticas públicas y en la agenda institucional de la región. Presidida por Agustín Baeza y estructurada de forma descentralizada, la red sumará nuevas organizaciones colaboradoras en próximos eventos como la Web Summit de Lisboa y Emprende tu Mente en Chile. Preguntas ¿Qué es el pasaporte emprendedor que propone el Foro Iberoamericano de Startups y para qué sirve? Es un mecanismo de acreditación que certifica la trayectoria de una startup en su ecosistema de origen y facilita referencias fiables al llegar a otro país. No tiene carácter migratorio y su función es reducir la fricción al presentar historial de financiación, aceleración o apoyo institucional. ¿Por qué ha nacido el Foro Iberoamericano de Startups según Agustín Baeza? Ha nacido para resolver la contradicción de que, pese a lengua y cultura compartida, las startups iberoamericanas enfrentan barreras para internacionalizarse y no consideran los mercados iberoamericanos como naturales de expansión. Baeza plantea crear puentes de cooperación entre ecosistemas. ¿Qué consecuencias tiene para las startups que el Foro ponga en marcha un piloto con 50 empresas? Ya ocurrido: servirá para comparar la internacionalización con respaldo del pasaporte frente a la ausencia de red, midiendo ahorro de tiempo y cambios en acceso a mentores, inversores y espacios. Podría permitir escalar instrumentos de acreditación y replicarlos a más ecosistemas si el piloto demuestra eficacia. ¿Cómo pretende el Foro mejorar el acceso a financiación internacional para las startups iberoamericanas? Plantea impulsar fondos de inversión conjuntos entre ecosistemas, colaborar con multilaterales y promover proyectos conjuntos para movilizar recursos, además de fomentar mayor presencia en programas de cooperación y desarrollo regional. ¿Quiénes impulsan y participan en la dirección del Foro Iberoamericano de Startups? Lo impulsa VDS Scaleup Alliance y Startup Valencia junto a organizaciones como ASETEC y Vórtice; Agustín Baeza es presidente y las vicepresidencias las ocupan Paula Gialdi, Nacho Mas, Gastón Metayer y Marisel Rodríguez.

Compartir idioma, vínculos culturales y décadas de relaciones económicas no ha bastado para convertir España y América Latina en mercados naturales de expansión para sus respectivas startups. Los emprendedores que deciden cruzar el Atlántico siguen encontrándose con dificultades para acceder a inversores, establecer contactos empresariales, comprender las particularidades regulatorias de cada país o conseguir el respaldo de organizaciones locales.

Unas barreras que el recién constituido Foro Iberoamericano de Startups pretende reducir mediante una iniciativa que ya empieza a tomar forma: un pasaporte emprendedor que acredite la trayectoria de las empresas emergentes y facilite su desembarco en otros mercados, con un primer programa piloto planteado para 50 startups.

La propuesta se presenta este miércoles, coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, y forma parte de una agenda más amplia para estrechar la cooperación entre los ecosistemas emprendedores de España, Portugal, América Latina y Miami.

El Foro, presidido por Agustín Baeza, también director de Asuntos Públicos de VDS Scaleup Alliance, busca articular una red de organizaciones capaz de impulsar la internacionalización empresarial, favorecer inversiones conjuntas y trasladar las necesidades de las startups a las instituciones que diseñan las políticas de innovación y emprendimiento.

El origen de esta iniciativa se encuentra precisamente en una contradicción que sus impulsores consideran difícil de justificar. "¿Por qué si compartimos lenguas y culturas es tan complicado para una startup de LATAM aterrizar en España o viceversa? ¿Por qué los mercados iberoamericanos no se ven como mercados naturales de expansión para los emprendedores de nuestros países? ¿Por qué los ecosistemas iberoamericanos no trabajan juntos por alcanzar objetivos que son comunes?", plantea Baeza en declaraciones a DISRUPTORES.

Estas mismas reflexiones fueron las que se pusieron sobre la mesa en un primer encuentro en Miami el pasado mes de abril, donde representantes de organizaciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, México, España y del ecosistema local estadounidense compartieron la necesidad de establecer mecanismos de cooperación más estables.

Aquella cita, celebrada por DISRUPTORES Américas el 22 de abril en paralelo a eMerge Americas, permitió identificar una carencia común: buena parte de las conexiones internacionales entre startups, inversores y entidades de apoyo dependen todavía de las relaciones particulares que cada emprendedor consigue establecer por su cuenta.

Ahora, el objetivo del nuevo Foro consiste en aprovechar las organizaciones existentes para construir una infraestructura compartida de contactos, reconocimiento y colaboración que pueda utilizarse en sucesivos procesos de internacionalización.

"Necesitamos reforzar esos puentes que cada emprendedor y cada inversor construye ad hoc, exclusivamente para su propio proyecto, y convertir la conexión LATAM-Europa-Miami en un gran espacio de emprendimiento innovador", sostiene su presidente.

Un pasaporte para las startups

La primera propuesta operativa del Foro es la creación de un pasaporte emprendedor iberoamericano, concebido como un mecanismo de acreditación empresarial y acompañamiento internacional.

No tendrá carácter migratorio ni sustituirá los procedimientos administrativos exigidos para operar en cada país. Su función será exclusivamente reconocer los antecedentes de una startup dentro de su ecosistema de origen y permitir que las organizaciones de destino dispongan de información y referencias fiables desde el momento de su llegada.

El planteamiento parte de una realidad habitual en la internacionalización de empresas emergentes: haber conseguido financiación, participado en aceleradoras o recibido apoyo institucional puede proporcionar reconocimiento y credibilidad en el mercado de origen, pero ese historial no siempre resulta conocido para los agentes de otro país.

El pasaporte pretende trasladar esa reputación empresarial a través de una red de entidades colaboradoras que certifiquen la trayectoria del proyecto y faciliten su incorporación al nuevo ecosistema.

José María Blasco (ICEX), Rafa Navarro (DISRUPTORES) y Juan Manuel Barrero (LAZO) en un evento organizado por DISRUPTORES Américas. DISRUPTORES

"Si tú en tu ecosistema has levantado capital, has recibido un fondo público, has participado en programas de incubación y aceleración tienes un activo, pero ahora es invisible, pero al emprendedor se le podría certificar su trayectoria", explica Baeza, quien considera que este reconocimiento previo puede ayudar a establecer relaciones de confianza entre las empresas que llegan y las organizaciones encargadas de recibirlas.

Un acompañamiento que incluiría cuestiones prácticas que suelen consumir recursos y tiempo durante las primeras etapas de expansión internacional: acceso a mentores e inversores locales, contactos con corporaciones, orientación sobre las particularidades regulatorias del país de destino y posibilidades de utilizar espacios de trabajo.

En última instancia, la intención es que las startups puedan apoyarse en una red de confianza previamente constituida, reduciendo la necesidad de iniciar desde cero la búsqueda de interlocutores.

"Se trata en definitiva de ahorrar meses de fricción e impulsar la credibilidad de los proyectos, ese ahorro de tiempo y energía en la vida de una startup es decisivo", defiende el presidente del Foro.

Por el momento, la iniciativa se encuentra en fase de diseño. La organización propone desarrollar un piloto con 50 startups vinculadas a las entidades participantes, que permita evaluar las diferencias entre afrontar un proceso de internacionalización con este respaldo o hacerlo sin una red de apoyo equivalente.

Baeza confirma que todavía están estudiando la fórmula de ejecución: "Estamos estudiando cómo armar un proyecto piloto para probarlo antes de lanzarlo de manera definitiva".

Fondos de inversión conjuntos

Más allá de facilitar la entrada de empresas emergentes en nuevos mercados, el Foro aspira a intervenir en dos ámbitos que condicionan el crecimiento de los ecosistemas emprendedores: el acceso a financiación internacional y la definición de políticas públicas. Sus impulsores consideran que la cooperación entre países puede permitir el desarrollo de instrumentos de inversión compartidos, la colaboración entre startups y grandes corporaciones y una relación más estructurada con organismos multilaterales.

Baeza identifica entre las principales oportunidades la expansión y escalabilidad de las empresas por los distintos mercados iberoamericanos, así como la movilización de recursos financieros mediante nuevas fórmulas de cooperación. "En segundo lugar, el financiamiento, no solo a través de los instrumentos de la UE, el BID o el CAF, sino el impulso de fondos de inversión conjuntos entre ecosistemas", señala.

En esa misma línea, el Foro buscará conseguir que las iniciativas de emprendimiento innovador tengan mayor presencia en los programas de cooperación y desarrollo regional. Para ello, sus impulsores quieren desarrollar proyectos conjuntos con estas instituciones y otros organismos, establecer interlocutores estables y promover una mayor compatibilidad entre los marcos regulatorios nacionales, aunque todavía no ha anunciado acuerdos de financiación específicos.

La coincidencia de su presentación con la cita iberoamericana de Madrid responde a esa voluntad de interlocución política. Los promotores consideran necesario que las necesidades de las startups se incorporen a los debates institucionales y que los gobiernos dispongan de referencias compartidas para diseñar medidas de apoyo al emprendimiento.

"El gran objetivo que perseguimos es poner en la Agenda Pública Iberoamericana en el lugar que le corresponde, el emprendimiento innovador y nuestros ecosistemas", afirma Baeza.

Para conseguirlo, el Foro plantea trasladar las prioridades del sector tanto a las cumbres internacionales como a los gobiernos y organizaciones regionales, con la intención de que las decisiones públicas incorporen las dificultades reales que encuentran las empresas emergentes para financiarse, crecer y operar en distintos países.

Esta vertiente institucional se completaría con el desarrollo de los denominados Iberoamerican Startup Nation Standards (IBSS), un marco de indicadores y criterios comunes inspirado en la Europe Startup Nations Alliance (ESNA).

Con ello se pretende facilitar la comparación de políticas públicas entre países y establecer referencias para impulsar modelos nacionales favorables al emprendimiento innovador.

De Miami a Valencia

El Foro Iberoamericano de Startups ha optado por un modelo de funcionamiento descentralizado, sin sede fija y apoyado en las organizaciones y encuentros de emprendimiento que ya existen a ambos lados del Atlántico.

Tras la reunión fundacional de Miami en abril, su presentación oficial tuvo lugar el pasado 22 de octubre durante VDS Valencia, en una mesa moderada por Agustín Baeza en la que participaron Paula Gialdi, presidenta y cofundadora de ASETEC; Gastón Metayer, cofundador de Vórtice; y José María Blasco, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX.

La organización está impulsada por VDS Scaleup Alliance y Startup Valencia, desde España, junto con ASETEC, de Córdoba (Argentina), y Vórtice, que conecta espacios de emprendimiento de Chile y la Unión Europea. Baeza ocupa la presidencia, mientras que las vicepresidencias corresponden a Paula Gialdi, Nacho Mas, Gastón Metayer y Marisel Rodríguez. Otras ocho organizaciones han manifestado su interés en participar, entre ellas Latin American Startups Alliance, URUCAP, Unicorn Factory Lisboa, Emprende tu Mente, Mana Tech y U.S.-Mexico Chamber of Commerce.

Sus impulsores insisten en que el proyecto pretende coordinar iniciativas existentes y aprovechar su capacidad de actuación, evitando duplicar las estructuras que ya operan en cada país. "No venimos a sustituir a nada ni a nadie, y, por tanto, no se trata de competir, venimos a sumar, colaborar y cooperar con todas las organizaciones de la región", explica Baeza.

El calendario inmediato contempla dos nuevas citas internacionales: el 10 de noviembre en Web Summit Lisboa y el 21 de noviembre en Emprende tu Mente, en Santiago de Chile. La intención es incorporar espacios de encuentro del Foro a los principales eventos de startups de la región para ampliar la participación de organizaciones, emprendedores e inversores y avanzar en la definición de sus proyectos compartidos.

De cara a noviembre de 2027, la organización se ha fijado tres objetivos concretos: disponer de un mapa de los ecosistemas emprendedores iberoamericanos y sus principales organizaciones, haber desarrollado una experiencia piloto del pasaporte emprendedor y contar con una primera propuesta de estándares comunes de políticas públicas.

"Si me preguntas dónde nos gustaría estar dentro de un año te diría que nos gustaría tener un mapa publicado de todos los ecosistemas, un piloto del pasaporte y un primer esbozo de un proyecto que tenemos en mente: fijar estándares de políticas públicas para impulsar modelos de Startup Nation en todos los países iberoamericanos", concluye Baeza.