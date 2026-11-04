En el Foro los países han acordado la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial. MTDFP

Iberoamérica busca una voz propia en la revolución de la IA a través de la soberanía y la gobernanza digital

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LO ESENCIAL Las claves El Foro Digital Iberoamericano reunió en Madrid a 22 países para impulsar la soberanía tecnológica y promover una 'tercera vía digital humanista' apoyada en los más de 850 millones de hablantes de la región. Los países participantes han acordado crear la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial para desarrollar modelos adaptados a sus lenguas, necesidades culturales y capacidades computacionales comunes. El encuentro abordó la ciberseguridad, la conectividad satelital, la protección de infraestructuras críticas y la digitalización proactiva de las administraciones públicas. Se ha hecho especial hincapié en la regulación global de la IA, el respeto a los derechos humanos y la implementación de mecanismos de verificación de edad para proteger a los menores en el entorno digital. Preguntas ¿Qué es la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y qué objetivos tiene? Es un acuerdo voluntario entre países iberoamericanos para reforzar la soberanía digital y cooperar en IA. Sus objetivos son facilitar acceso a datos de calidad, impulsar modelos adaptados a lenguas y crear un Espacio Iberoamericano de Datos para IA representativa. ¿Por qué Óscar López dice que Iberoamérica debe dejar de ser “granja de datos”? Porque, según Óscar López, la región depende de modelos entrenados en inglés y debe desarrollar capacidades propias para producir tecnología y evitar dependencia externa. Esto busca convertir a Iberoamérica en productor digital soberano. ¿Qué papel juegan las lenguas iberoamericanas en la estrategia de soberanía digital? Las lenguas (español, portugués e indígenas) son un activo para entrenar modelos más representativos; la región tiene cientos de millones de hablantes y puede usar ese corpus para producir IA adaptada culturalmente. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos iberoamericanos el compromiso con la Declaración de Madrid? Ya acordado: crea compromisos sobre derechos digitales, ciberseguridad e inclusión para orientar políticas públicas. Potencialmente puede mejorar acceso, protección de menores y reducir sesgos si se implementa plenamente. ¿Cómo puede la Alianza ayudar a reducir la brecha tecnológica entre Brasil y otros países de la región? La Alianza pretende compartir capacidad de computación, datos y talento para que países con menos infraestructuras accedan a modelos y recursos; esto busca equilibrar inversión y capacidades científicas en la región.

Iberoamérica tiene la oportunidad de dejar de ser una región dependiente de tecnologías desarrolladas en otros lugares y convertirse en protagonista de su propia transformación digital. Este es el mensaje que ha trasladado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la inauguración del Foro Digital Iberoamericano, celebrado este martes en la Real Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid.

Un encuentro que reunía a representantes de 22 países, organismos internacionales, empresas tecnológicas, instituciones académicas y sociedad civil, con el propósito de “consagrar la transformación digital como uno de los pilares de la comunidad iberoamericana”, afirmaba Óscar López.

El ministro ha defendido que la región debe decidir qué papel quiere desempeñar en la revolución digital: “Como granja de datos, como cliente dependiente o como productor digital soberano”. En su opinión, Iberoamérica puede contribuir a cerrar la brecha tecnológica entre el Norte y el Sur y liderar, junto a Europa, una “tercera vía digital humanista, multilateral, sostenible y confiable”, frente a los modelos tecnológicos de Estados Unidos y China.

Para ello, ha puesto el foco en el potencial de las lenguas iberoamericanas. “El español, el portugués y el resto de las lenguas oficiales e indígenas suman más de 850 millones de hablantes, Iberoamérica concentra el 14 por ciento del tráfico global de soluciones de IA pero los grandes modelos de inteligencia artificial siguen estando entrenados predominantemente en inglés”, reflexionaba el ministro.

En ese sentido, Óscar López afirmaba que “el lenguaje, tanto hablado como programado, tiene el poder de transformar el mundo. Aprovechemos ese patrimonio lingüístico y cultural para desarrollar capacidades propias y evitar nuevas dependencias”, concluía.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, junto a él, reclamaba que Iberoamérica no se limite a utilizar tecnologías diseñadas en otros mercados y que “no le suceda como con la revolución industrial a la que llegamos tarde; no podemos repetir este error con la digital”.

En lo que se refiere a la IA, el secretario general ha alertado de la doble dimensión de una tecnología que “puede generar grandes beneficios, pero también grandes estragos y que tiene la capacidad de volverse contra sus propios creadores, lo que obliga a establecer mecanismos de control y gobernanza”. Aunque ha asegurado que todos los países están realizando importantes inversiones en IA, insistía Allamand que el verdadero terreno en el que se juega el futuro de esta tecnología es el de la regulación.

Derechos digitales

La protección de los derechos humanos en el entorno digital era otro de los ejes centrales del foro gracias a la participación de la activista mexicana Olimpia Coral, referente internacional en la lucha contra la violencia digital y promotora de la conocida como Ley Olimpia en México que ha reclamado situar los derechos de las personas por encima de los intereses económicos de las plataformas. “No estoy en contra de la innovación tecnológica pero no a cualquier precio, no por encima de los derechos humanos”. Para ello ha llamado a la colaboración extraterritorial, geopolítica e internacional y a pactos globales “como los que promueve este Foro Digital Iberoamericano en los que se hagan las alianzas con las autoridades y las víctimas”.

En la agenda del Foro, la conectividad y la protección de las infraestructuras críticas han protagonizado otro de los debates, moderado por el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando. La mesa ha reunido a la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona; el presidente de Hispasat, Pedro Duque; el fundador y director general de Ideaded, Eduard Puig; y la directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la CNMC, Alejandra de Iturriaga.

La resiliencia digital exige una planificación estratégica que combine inversión, regulación, innovación y cooperación internacional. MTDFP

Un panel en el que todos coincidían en que la resiliencia digital exige una planificación estratégica que combine inversión, regulación, innovación y cooperación internacional. Así Fernanda Cardona ha defendido que las infraestructuras deben contribuir a reducir las brechas sociales y territoriales y ha reclamado que los centros de datos se conciban como proyectos vinculados al desarrollo de los territorios, el empleo y el conocimiento, y no únicamente como inversiones empresariales.

Por su parte, Pedro Duque destacaba el papel de los satélites para extender la conectividad y aprovechar el talento disponible en todos los países, mientras que Eduard Puig ha advertido de la importancia estratégica del hardware y los semiconductores para garantizar la seguridad de unas infraestructuras cada vez más interdependientes.

La seguridad de las redes ha sido otro de los puntos centrales del debate, un aspecto en el que Alejandra de Iturriaga ha recordado que las amenazas no proceden únicamente de los ciberataques, sino también de fenómenos climáticos extremos, como inundaciones e incendios. Para responder a estos riesgos, ha señalado la necesidad de “contar con respaldo energético, diversificar proveedores, disponer de redes alternativas y reforzar los planes de preparación de los operadores”.

En este contexto, la conectividad satelital y los cables submarinos se perfilan como infraestructuras estratégicas para ampliar la cobertura, especialmente en zonas remotas, y reforzar las comunicaciones entre Europa e Iberoamérica. La cooperación entre ambas regiones permitiría, además, compartir recursos, talento y conocimiento y reducir dependencias tecnológicas.

La transformación de las administraciones públicas centraba la mesa moderada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, que apuntaba que “la digitalización no consiste simplemente en automatizar procedimientos, sino en revisar y simplificar los procesos para ofrecer servicios más ágiles y cercanos a la ciudadanía”.

Una administración proactiva

En contra de automatizar sin más se mostraba también Sigmund Freund, ministro de Administración Pública de República Dominicana, que incidía en la interoperabilidad entre administraciones para conseguir estos avances y avanzar en una “administración proactiva, que se adelanta a las necesidades de los ciudadanos”.

Para ese rediseño, entre otros aspectos, es estratégica la interoperabilidad entre instituciones y el uso de los datos debe permitir anticiparse a las necesidades de las personas y evitar que tengan que aportar repetidamente información que ya está en poder de la Administración. “Es la llamada 'datocracia’, un modelo en el que los datos se convierten en una herramienta de transparencia y empoderamiento ciudadano”, explicaba Alicia Asín, CEO de Libelium.

Otro aspecto esencial en la transformación de la Administración, según Michelle Muschett, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, radicará en impulsar políticas inclusivas que garanticen que “la transformación digital llegue a todos”. Un objetivo en el que la IA de la que advertía “no es neutral ante las desigualdades” y por ello “hay que utilizarla de forma intencionada” como herramienta para reducir las diferencias.

La necesidad de construir una inteligencia artificial confiable y soberana protagonizaba el último panel del foro, conversación en la que los expertos coincidían en que la autonomía tecnológica exige algo más que disponer de herramientas: también requiere contar con capacidades científicas, talento, financiación y un marco de gobernanza que permita a empresas y administraciones elegir libremente las tecnologías que necesitan.

La interoperabilidad entre administraciones es clave para avanzar en una “administración proactiva". MTDFP

Por ejemplo, Laia Corbella, directora general de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, defendía en ese sentido la construcción de “autonomía estratégica desde nuestros centros de investigación para tener la capacidad de elegir. Crear empresas deeptech en base a proyectos científicos es una apuesta de país”.

Ana García Robles, responsable del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de Naciones Unidas, advertía de que la ausencia de reglas claras genera inseguridad y frena tanto la adopción como la innovación mientras que Román Orús, cofundador de Multiverse Computing, señalaba que reducir los costes y mejorar la eficiencia de la IA es imprescindible para evitar que la soberanía tecnológica quede limitada a las grandes compañías.

Por último, José Ignacio Latorre, director del Centre for Quantum Technologies de Singapur, ha situado la gobernanza como piedra angular del desarrollo tecnológico y animaba a usarla “para que desde las universidades se impulsen las startups que desarrollen inteligencia artificial. Hay que incentivar”.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, era la encargada de clausurar el Foro y lo hacía volviendo prácticamente al tema con el que este abría: la protección de los menores. “No podemos permitirnos que la primera generación formada con la IA se convierta en el objeto de experimento de esta tecnología”, afirmaba.

Gobernanza global

La ministra ha defendido un “diseño tecnológico seguro por defecto y la implantación de mecanismos de verificación de edad, además de reclamar una respuesta internacional frente a la violencia y la explotación sexual facilitadas por las tecnologías. En este sentido, ha insistido en que no se trata de frenar el desarrollo tecnológico sino de establecer las garantías necesarias para que avance respetando los derechos y libertades de las personas.

La ministra Diana Morant defiende la innovación tecnológica "que respete los derechos fundamentales y la democracia" MTDFP

“Ningún desarrollo tecnológico merece la pena si por el camino nos dejamos la democracia y los valores” decía Diana Morant que reivindicaba así la necesidad de una gobernanza global de la inteligencia artificial. “Si el desafío es global, también debe serlo la respuesta”, argumentaba.

La ministra pedía además que los países aborden conjuntamente los riesgos y oportunidades de esta transformación mediante una respuesta colectiva, un propósito en el que ponía en valor el Foro Digital Iberoamericano como un paso “hacia una mayor soberanía estratégica, que permita compartir capacidades, conocimiento y experiencias, especialmente en ámbitos como la protección de las infraestructuras críticas y la conectividad universal, asequible y resiliente”.

La Alianza por la IA

Uno de los principales resultados de la jornada ha sido el acuerdo de los países iberoamericanos para crear la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, una iniciativa destinada a reforzar la soberanía digital y cultural de la región y establecer una agenda común de cooperación.

La Alianza se estructura en torno a tres grandes líneas: facilitar el acceso a datos de calidad respetando la autonomía de cada país, impulsar modelos de inteligencia artificial adaptados a las lenguas y necesidades iberoamericanas y cooperar en el acceso a capacidades de computación. Entre sus objetivos figura también la creación de un Espacio Iberoamericano de Datos que permita desarrollar sistemas de IA más representativos de las prioridades, realidades sociales y contextos culturales de la región.

El acuerdo, de adhesión voluntaria para los Estados miembros, se acompaña de la Declaración de Madrid, que recoge el compromiso de situar a las personas en el centro de la transformación digital y garantizar que los derechos y libertades reconocidos en el mundo analógico se respeten también en los entornos digitales. Los países apuestan así por una inteligencia artificial sostenible y responsable, con garantías de ciberseguridad, inclusión y protección frente a los sesgos.