Los directores de Civitatis en México, Brasil y Argentina analizan el impacto de la IA en la plataforma. Civitatis.

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LO ESENCIAL Las claves La frecuencia de viaje en Latinoamérica creció un 32,53% en 2025, situando a la región como uno de los motores emisores de turismo que más rápido se expanden a nivel global. El 70% de los viajeros latinoamericanos ya recurre a la inteligencia artificial para buscar ideas o planificar su itinerario, una cifra que asciende al 80% entre los menores de 35 años. A la hora de pagar, solo el 12% utiliza la IA para reservar, ya que el peso final de la compra se mantiene en la confianza en la marca (77%) y las opiniones de otros usuarios (72%). Civitatis promueve un modelo híbrido en sus mercados clave como México, Argentina y Brasil, usando la IA para personalizar contenidos mientras la verificación final del producto sigue en manos humanas. Preguntas ¿Por qué Civitatis integra sus actividades en ChatGPT y Claude? Para aparecer directamente en las conversaciones de asistentes y captar a viajeros que ahora preguntan en forma de consulta completa en vez de teclear palabras clave. Según la compañía, esa visibilidad facilita que los asistentes recomienden experiencias concretas basadas en contenido verificable y específico. ¿Qué consecuencias tiene que el 70% de los viajeros use la IA para planificar pero solo el 12% la use para reservar? Ya ocurrido: la IA domina la inspiración y comparación, pero no el pago; la confianza en marca y las reseñas siguen decidiendo la compra. Posible consecuencia: las plataformas deberán combinar IA para descubrimiento con verificación humana y reputación para convertir consultas en reservas. ¿Cómo afecta a los viajeros mexicanos la adopción desigual de la IA que describe Civitatis? Obliga a ofrecer experiencias omnicanal porque conviven usuarios muy digitales y otros que prefieren agencias o reservas en destino; así, la estrategia debe atender ambos perfiles para no perder clientes. ¿Qué hay detrás del experimento de Civitatis que creó la isla ficticia de San Elías? Fue una demostración de que los asistentes pueden inventar destinos y sonar convincentes; el objetivo fue subrayar la necesidad de ser fuente verificable para evitar recomendaciones erróneas. ¿Quién puede sustituir al papel del humano en la selección final de actividades en Civitatis? Hoy lo sigue haciendo un equipo humano que filtra la oferta: Civitatis rechaza entre setenta y ochenta por ciento de las propuestas que reciben y mantiene el último criterio de inclusión; la visión a futuro es una organización híbrida que combine equipos con agentes de IA.

Más viajes y más digitales. América Latina no deja de crecer a nivel turismo, de acuerdo con un informe de Civitatis que señala que la frecuencia de viaje en la región creció un 32,53% en 2025, más del doble que en España, con un incremento del 14,15%.

Unos viajes en los que la inteligencia artificial poco a poco se está colando en el equipaje aunque, de momento, solo para planificar el trayecto o la estancia en el destino elegido. Así, el 70% de los viajeros ya la ha usado para planificar, un porcentaje que sube al 80% entre los menores de 35 años y al 78% entre los viajeros de renta más alta. La usan para elegir destino, para buscar ideas o para investigar alojamiento, pero ese interés se desinfla en cuanto llega el momento de pagar: únicamente el 12% la emplea para reservar una experiencia.

Es decir, la IA gana terreno en la parte inicial del proceso, la de inspirarse y comparar, pero justo antes del clic de compra pierde peso frente a la confianza en la marca (77%) y las reseñas de otros viajeros (72%), muy por delante del 42% que otorga a las recomendaciones de la propia IA.

Estas son solo algunas de las conclusiones de Latinoamérica, nuevo motor del turismo global, el informe que Civitatis presentaba en su sede madrileña con la presencia de sus máximos responsables en la región: Juan Rossello, director general para México y responsable de Desarrollo de Negocio para US y América Central; Nicolás Posse, director general para Argentina y responsable de Desarrollo de Negocio Regional para Sur América; y Alexandre Oliveira, director general para Brasil.

Una ocasión que DISRUPTORES AMÉRICAS aprovechaba para analizar de su mano las razones que están posibilitando que Latinoamérica pase de ser un destino turístico a convertirse también en una de las regiones emisoras que más crecen y cómo la innovación tecnológica y más concretamente la inteligencia artificial están incluso cambiando al propio viajero.

“El cambio más claro es que el viajero ahora pregunta en lugar de buscar. Antes tecleaba palabras clave en un buscador, ahora hace una pregunta completa a un asistente. Esto obliga a que nuestro contenido sea mucho más específico y verificable, porque es lo que una IA puede citar con confianza”, explicaba Alexandre Oliveira, el directivo de Brasil.

Una inteligencia artificial como fuente de inspiración pero que, como muestra el informe, sigue destronada frente al asesoramiento humano, sumaba Juan Rossello, desde México: “El viajero llega cada vez más con ideas ya moldeadas por una conversación con un asistente pero sigue queriendo confirmar con información real antes de pagar”.

Algo que corroboraba Nicolás Posse, el director general para Argentina, país en el que una encuesta propia reveló que el 60 por ciento de los usuarios de la plataforma no usa aún IA para planificar sus viajes “y casi la mitad de los que sí la usan se han encontrado con errores (horarios desactualizados, lugares que ya no están abiertos, etc.). Esto no es una barrera para nosotros sino que es justo la razón de ser de nuestro modelo”.

Modelo de negocio que también está abrazando la inteligencia artificial, como lo comienzan a hacer algunos viajeros, en este caso eso sí para eficientar algunos procesos como atención al cliente o el análisis de datos.

“Desde septiembre, nuestras actividades ya están integradas dentro de ChatGPT y Claude, así que un viajero puede descubrirlas directamente en esa conversación”, compartía el directivo de Civitatis en Brasil que añadía que utilizan la IA internamente para personalizar recomendaciones y entender mejor en qué fase del proceso está cada viajero, algo clave para un mercado tan omnicanal como el brasileño”.

En el caso de México la IA la utilizan “para anticipar qué actividades van a tener más demanda. Pero el filtro final de qué entra en el catálogo lo sigue haciendo un equipo humano; a nivel global rechazamos entre el 70 y el 80 por ciento de las actividades que nos proponen los proveedores y eso no lo decide un algoritmo”, aseguraba Juan Rossello. Con la vista un paso más allá si cabe, el portavoz de Argentina, Nicolás Posse, revelaba que “la idea de fondo es construir una organización híbrida; hoy trabajamos algo menos de 400 personas y la visión es poder llegar a esas 400 trabajando junto a miles de agentes de IA que les dan superpoderes en actividades concretas”.

Nicolás Posse, Alexandre Oliveira, Juan Rosselló, durante su presencia en Madrid. Civitatis

Un nuevo escenario en el que el viajero descubre actividades, como vemos, a través de un LLM y que hace que plataformas como Civitatis tengan que ‘reformular’ su estrategia.

“Para nosotros la visibilidad en estos nuevos canales pasa por tener contenido de calidad y específico sobre cada experiencia, no genérico sobre el destino. Cuanto más concreta y verificable es la información -reseñas reales, en Civitatis contamos con más de 6 millones, detalles del proveedor-, más fácil es que un asistente de IA la recomiende con confianza”, explica el director de la compañía en México.

Cambio en el que Nicolás Posse también apuntaba al valor de la información como la clave. “Ahí entra también nuestro trabajo de selección de producto: no se trata solo de estar presentes en estos canales, sino de que lo que se recomiende sea realmente de calidad. Si la IA empieza a filtrar la oferta, quien tenga un catálogo bien seleccionado tiene ventaja, no quien tenga más volumen”.

Desafíos que plantea la llegada de la inteligencia artificial y que se suman a un mercado, el latinoamericano, en el que aún existen barreras culturales o de adopción tecnológica como reconocían los tres directivos. “En Argentina el reto principal es de confianza. En un contexto de volatilidad económica, cualquier tecnología nueva que toque el momento del pago genera más cautela de la habitual: el viajero quiere estar seguro de que lo que compra online es real antes de soltar el dinero, y eso se multiplica si hay una IA de por medio decidiendo por él”, señalaba Nicolás Posse.

Inversión y adopción desigual

Aunque ese contexto hace que, en su opinión, haya una gran oportunidad para la IA como herramienta para “comparar opciones de financiación y de precio de forma mucho más eficiente que hoy, algo que valora muchísimo un viajero tan acostumbrado a ajustar cada peso del presupuesto. Si resolvemos la parte de confianza, la tecnología puede terminar siendo una aliada directa de ese consumidor racional que ya tenemos en Argentina, no un obstáculo más”.

Por su parte, Juan Rossello señalaba Juan Rossello la adopción desigual de tecnología como el principal escollo. “Conviven, en un mismo país, viajeros muy digitales que planifican todo desde el móvil con otros que todavía prefieren acercarse a una agencia o reservar en el propio destino, algo que vemos reflejado en nuestros propios datos de reserva. Eso obliga a no diseñar la estrategia de IA pensando en un único tipo de viajero, sino en conseguir que convivan ambos mundos sin que ninguno se sienta desatendido”.

Rossello sumaba a la lista también el talento o mejor dicho su escasez ya que “integrar bien la IA exige equipos que entiendan tanto de tecnología como del negocio del turismo, y eso no siempre es fácil de encontrar al ritmo que crece el mercado”.

La misma situación se vive en Brasil donde “el primer reto es la brecha de adopción”, según Alexandre Oliveira, un país que “está muy conectado, pero es desigual: unos viajeros ya planifican con un asistente y otros siguen resolviendo su viaje por WhatsApp. La tecnología tiene que servir a los dos”.

El 70% de los viajeros ya la ha usado para planificar un viaje, un porcentaje que sube al 80% entre los menores de 35 años Civitatis.

También la calidad de la información era señalada como una barrera: “La IA recomienda con lo que encuentra, y en un país tan grande como Brasil, mantener datos actualizados de cada actividad exige conocer de cerca a cada proveedor. La verdad es que, mientras algunos están muy bien conectados, muchos aún no tienen contenido estructurado y digitalizado, lo que limita lo que la IA puede saber de ellos”.

Eso sí, para Oliveira, son esas circunstancias un buen caldo de cultivo para las “bondades” de la IA: “Los asistentes van a recomendar a quien tenga contenido específico, actualizado y verificado. En Brasil tenemos más de 1.300 actividades en 140 destinos, el catálogo más amplio de Civitatis en Latinoamérica, seleccionado por un equipo local. Estar en ChatGPT y Claude es solo el comienzo: el siguiente paso es llevar esa conversación hasta la reserva”.

En palabras de Rossello “la oportunidad está en usar la IA para mejorar esa experiencia digital -recomendaciones más personalizadas, reservas más rápidas- sin renunciar al acompañamiento más tradicional, al acompañamiento humano, que parte del viajero mexicano sigue necesitando y valorando, especialmente en los viajes internacionales, donde la confianza pesa todavía más”.

Acompañamiento humano que, coincidían, seguirá siendo esencial, una afirmación que, el director de Civitatis en Brasil, además ejemplificaba al compartir la campaña que lanzaron en el país, 'Viajar es humano', “con un experimento muy directo: creamos la isla ficticia de San Elías, un destino que no existe, y varios asistentes de IA llegaron a recomendarla como si fuera real. Lo hicimos para mostrar algo muy simple: un algoritmo puede sonar convincente incluso cuando se equivoca. Nuestra visibilidad no se mide solo en estar dentro de esos asistentes, sino en ser la fuente que no inventa destinos”.

Quizá el futuro del turismo no consista en elegir entre la inteligencia artificial y el factor humano, sino en encontrar el equilibrio entre ambos, podría concluirse de una conversación en la que quedaba evidente que la tecnología ya es capaz de inspirar itinerarios, anticipar preferencias y acercar experiencias que antes pasaban inadvertidas pero también puede inventar destinos que no existen, como demostró Civitatis con su experimento de San Elías.

Como reflexionaban los tres portavoces, en un mercado latinoamericano cada vez más viajero y digital, la ventaja no estará únicamente en aparecer en la conversación con una IA, sino en merecer la recomendación y responder a las expectativas que despierta.