La última edición del informe revela las distintas velocidades a las que la IA está introduciéndose en los países de la región. ILIA

Chile lidera la inteligencia artificial en América Latina, pero Brasil concentra el 92% de la capacidad de procesamiento

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LO ESENCIAL Las claves Chile lidera el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026) con 71,4 puntos, seguido por Brasil y Uruguay, mientras que Venezuela, Honduras y Bolivia ocupan los últimos lugares. Brasil concentra de forma abrumadora la infraestructura tecnológica de la región, acaparando el 92% de la capacidad de procesamiento y el 87,7% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU). A pesar de que el 85% de los países latinoamericanos cuenta con una estrategia nacional de IA, solo Brasil y Colombia han asignado un presupuesto específico para su ejecución. La adopción empresarial sigue siendo baja en la región, alcanzando únicamente al 27,6% de las grandes empresas y desplomándose al 6,8% en el caso de las pequeñas empresas. Preguntas ¿Por qué Chile lidera el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026)? Chile obtiene 71,4 puntos por combinar políticas públicas, formación y centros especializados en IA, lo que mejora su capacidad institucional y educativa frente a otros países. ¿Qué consecuencias tiene que Brasil concentre el 92% de la capacidad de procesamiento regional para otros países de América Latina? Ya ocurrido: limita la capacidad de entrenar modelos localmente en los demás países y crea dependencia de recursos brasileños; podría aumentar brechas tecnológicas. Posible futuro: puede obligar a buscar cooperación regional o a externalizar procesamiento fuera de la región, con costo estratégico y económico. ¿Cómo afecta la baja adopción de IA en las pymes a la competitividad de la región? La escasa adopción (6,8% en pymes) reduce el impacto productivo de la IA en el tejido empresarial, frenando mejoras de productividad y ampliando la brecha con economías de referencia. ¿Qué hay detrás de que el 85% de países tenga una estrategia nacional de IA pero solo Brasil y Colombia asignen presupuesto? Muchos países han definido objetivos y estructuras institucionales, pero la mayoría no ha destinado recursos específicos, lo que dificulta pasar de la formulación a la implementación efectiva. ¿Qué propone el ILIA 2026 para reducir la brecha de infraestructura y talento entre países como Brasil y el resto de la región? El informe sugiere impulsar fórmulas de cooperación regional para compartir infraestructura, conocimiento y talento, además de fortalecer la financiación pública y la gobernanza para implementar estrategias.

América Latina y el Caribe avanza en inteligencia artificial pero lo hace a distintas velocidades. Chile encabeza el ranking regional, seguido de Brasil y Uruguay, aunque la infraestructura necesaria para desarrollar esta tecnología se concentra de forma abrumadora en territorio brasileño.

Mientras tanto, la falta de financiación pública y la escasa adopción entre las pequeñas empresas amenazan con frenar la expansión de la IA y agrandar las brechas económicas existentes.

Esta es una de las principales conclusiones de la cuarta edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA). El estudio analiza las capacidades de 20 países y dibuja una región que progresa en formación e investigación, pero que todavía tiene dificultades para convertir esos avances en desarrollo tecnológico y económico.

Chile lidera la clasificación con 71,4 puntos sobre 100, por delante de Brasil (68,4) y Uruguay (67). Colombia, Costa Rica y Argentina completan los seis primeros puestos. En el extremo opuesto, Venezuela, Honduras y Bolivia cierran la lista. El índice evalúa factores como la infraestructura, el talento disponible, la investigación, la adopción empresarial y la gobernanza.

Diferencias que no son solo una cuestión de posiciones en una tabla sino que reflejan las distintas posibilidades de los países para desarrollar sus propias capacidades y aprovechar una tecnología que puede transformar la productividad y la actividad económica. “Una incorporación pasiva no solo puede profundizar dependencias, sino incluso ampliar las brechas y desigualdades existentes en la región”, advierte José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.

La clave: la cooperación

La principal desigualdad aparece en la capacidad de procesamiento, un recurso esencial para entrenar modelos y desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Brasil concentra el 87,7% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) identificadas en América Latina y el Caribe y el 92% de la capacidad de procesamiento regional.

La distancia respecto a los países utilizados como referencia internacional es todavía mayor: Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur disponen, de media, de 244,7 GPU por millón de habitantes, frente a las 8,5 de la región. Es decir, casi 29 veces más.

Esta concentración limita las posibilidades de los países con menos infraestructura y pone sobre la mesa una cuestión estratégica: cómo desarrollar capacidades propias sin que cada Estado tenga que construir por separado todos los recursos necesarios.

Frente a esta situación, el ILIA propone explorar fórmulas de cooperación regional para compartir infraestructura, conocimiento y talento, y aumentar así el margen de decisión de América Latina en un mercado tecnológico global.

Donde sí se observan importantes avances en el campo de la formación donde once países de los analizados ya incorporan contenidos de inteligencia artificial en sus currículos escolares, frente a solo dos en 2024. Los 20 países analizados cuentan, además, con programas relacionados con esta tecnología y 14 disponen de formación doctoral, frente a ocho en la edición anterior.

La investigación también gana terreno: el 65% de los países tiene centros especializados en IA, siete puntos porcentuales más que en el índice anterior.

Sin embargo, disponer de talento y conocimiento no garantiza que las empresas incorporen estas herramientas. En América Latina y el Caribe, solo el 27,6% de las grandes empresas utiliza inteligencia artificial. El porcentaje cae al 12,8% entre las medianas y al 6,8% entre las pequeñas. En los países de referencia extrarregionales, las tasas son del 66%, el 41% y el 24%, respectivamente.

La brecha resulta especialmente relevante en las pequeñas empresas, que representan una parte fundamental del tejido productivo y disponen de menos recursos para afrontar inversiones tecnológicas. El reto no consiste únicamente en extender el acceso a la IA, sino en conseguir que su uso se traduzca en mejoras de productividad y competitividad.

Muchos planes sin financiación

La falta de financiación es otra de las contradicciones que señala el informe. El 85% de los países analizados cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial vigente o en elaboración, frente al 63% de la edición anterior. Además, el 75% dispone de una institución encargada de liderar esta agenda. Pero solo Brasil y Colombia especifican un presupuesto para ejecutar sus estrategias nacionales.

La región ha avanzado en definir objetivos y establecer responsables, aunque buena parte de esos planes carece de recursos explícitamente asignados para convertirse en medidas concretas. “El desafío de la gobernanza comienza así a desplazarse desde la formulación de estrategias hacia su implementación efectiva”, se afirma en el documento.

Chile, el primero en la lista, frente a Venezuela, en el último lugar, según la edición de 2026. ILIA

A este obstáculo se suma la incertidumbre jurídica sobre el uso de datos para entrenar modelos. Según el estudio, la falta de reglas claras para la minería de textos y datos puede incrementar los costes de investigación y dificultar el desarrollo de sistemas adaptados a las necesidades de la región.

El índice identifica, además, una brecha de género persistente en la investigación: las mujeres representan solo el 24,8% de quienes investigan en IA en la región. Sin embargo, en el 90% de los países analizados, su productividad científica supera la media, con 0,8 publicaciones por investigadora frente a 0,59 para el conjunto de investigadores.

El diagnóstico del ILIA 2026 deja así una cuestión de fondo: América Latina no parte de cero en inteligencia artificial, pero necesita transformar sus avances en capacidades más extendidas. La financiación pública, el acceso a infraestructura, la adopción empresarial y la cooperación regional serán determinantes para evitar perder el potencial de esta tecnología.