LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El evento Miami AI Summit de eMerge Americas reunió a más de 700 asistentes y contó con la intervención destacada de Clem Delangue, cofundador de Hugging Face. Delangue defendió el uso y creación de modelos de inteligencia artificial propios y de código abierto frente a las opciones propietarias de OpenAI o Anthropic. España estuvo representada mediante el ICEX y una selección de empresas tecnológicas nacionales como Adasoft, Bravent, Dixtra o SmarterMRP. El encuentro abordó el auge de los modelos abiertos en las empresas, el avance de la inteligencia artificial en el sector de la defensa y casos de éxito emprendedor. Preguntas ¿Por qué Clem Delangue, de Hugging Face, instó a las empresas en el Miami AI Summit a no alquilar tecnología a OpenAI o Anthropic? Hizo ese llamamiento porque prevé que en dos años la mayoría de compañías pasarán de consumidoras a constructoras de modelos y defendió que el código abierto da autonomía para desarrollar y proteger sistemas propios. (Apoyo editorial: artículo del evento). ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que el consumo de tokens en modelos abiertos pase del casi cero al 30 % del tráfico, según Augusto Marietti (Kong)? Ya ocurrido: implica un cambio rápido hacia modelos abiertos en producción y mayor tráfico de datos fuera de proveedores cerrados; podría derivar en más inversión interna en entrenamiento y guardado de modelos y menos dependencia de licencias externas. (Apoyo editorial: declaración de Marietti en el evento). ¿Qué hay detrás del argumento de Hugging Face sobre defensa y código abierto tras su ciberataque con un agente IA autónomo? Según Delangue, las interfaces propietarias limitaron la respuesta defensiva durante el ataque y los modelos abiertos permitieron recuperar control y protección, por eso defienden soluciones abiertas para seguridad operativa. (Apoyo editorial: relato del ciberataque y la reacción de Hugging Face). ¿Cómo afecta a la defensa el despliegue del plan GenAI.mil mencionado en el Miami AI Summit? Ya ocurrido: GenAI.mil ha integrado modelos de lenguaje para casi dos millones de usuarios y 500,000 agentes personalizados; eso ha acelerado la adopción interna de IA y plantea necesidades nuevas de gobernanza y ciberseguridad. (Apoyo editorial: datos del plan del Pentágono citados en el evento). ¿Quién representó a España en el Miami AI Summit y qué tipo de empresas españolas participaron? ICEX llevó a Queralt Puig y Luis Barranco y seleccionó firmas como Adasoft (automatización industrial), Bravent (consultoría digital), Dixtra/Exponentia (Business Context Engine) y SmarterMRP (SaaS para planificación), entre otras. (Apoyo editorial: lista de empresas y representantes españoles).

Clem Delangue, uno de los perfiles más destacados de 2026, era el ponente más esperado, apareció con un mensaje duro. Dentro de dos años, dijo el cofundador y consejero delegado de Hugging Face, la mayoría de las compañías dejarán de limitarse a consumir inteligencia artificial para convertirse en constructoras de sus propios modelos. Su consejo fue directo: resistir la tentación de alquilar tecnología a OpenAI o Anthropic y dar a los equipos las condiciones para crear con código abierto.

Toda una declaración de intenciones que marcó la conversación del Miami AI Summit a finales de la semana pasada, organizado por eMerge Americas en el hotel Loews de Coral Gables.

Delangue hablaba pocas semanas después del acuerdo, valorado en 12.900 millones de dólares, por el que Hugging Face se incorpora a Nvidia.

El encuentro reunió a más de 700 asistentes en una jornada que colgó el cartel de “no hay billetes”.

Entre ellos figuraban representantes de Hugging Face, Nvidia, Prometheus, Cal AI, Cognition, Kong, AWS, Microsoft o SpaceX, además del Ejército estadounidense a través de U.S. Army T2COM.

Delangue fue más lejos en su conversación con Derick Duchodni, director gerente de J.P. Morgan. Explicó que, cuando Hugging Face sufrió un ciberataque lanzado por un agente de inteligencia artificial autónomo, las barreras de las interfaces propietarias bloquearon también a los defensores. La empresa recurrió a modelos abiertos para protegerse. “La mayor parte de la defensa vendrá del código abierto”, subrayó.

El debate llegó también a las empresas. Augusto Marietti, consejero delegado de Kong, explicó que el consumo de tokens empresariales en modelos abiertos pasó de casi cero hace seis meses al 30 % del tráfico actual.

Defensa, sector en expansión

La inteligencia artificial también avanza en la defensa. El plan GenAI.mil, de la Oficina Digital y de Inteligencia Artificial del Pentágono, ha incorporado modelos de lenguaje para casi dos millones de usuarios y 500.000 agentes personalizados. Matt Suma, exagente de la CIA que representa a Cognition, resumió el cambio: “El Ejército debería dejar de pensar solo como comprador y volver a pensar como constructor”.

España estuvo presente a través de ICEX, la entidad pública que promueve el comercio exterior del país con Queralt Puig y Luis Barranco como representación oficial.

Manny Medina y Melissa Medina, fundadores de eMerge junto a Queralt Puig y Luis Barranco, al frente de la delegación española. ICEX

ICEX preparó con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami una selección de empresas del sector, como Adasoft, que se dedica a la automatización industrial y a los sistemas de ejecución de fabricación, con oficinas en España, Italia, Estados Unidos e Irlanda.

Bravent es una consultora de transformación digital basada en tecnologías de Microsoft, con servicios de inteligencia artificial, nube y ciberseguridad.

Dixtra, de Exponentia, ofrece un "Business Context Engine", que organiza el conocimiento empresarial para que la inteligencia artificial lo use en entornos regulados. Su CEO, Juan García, es ya un habitual en la escena tech de Miami.

SmarterMRP es una empresa española de software como servicio para la planificación del suministro en la fabricación compleja. Estuvieron también Ferran Marsal, de Vanguard Technology & Innovation, Xavier Morell, de Wevvi, y Joan Salvatella, de Bookline.

El exalcalde visionario

La jornada cerró con una conversación entre el exalcalde de Miami Francis Suárez y Zach Yadegari, fundador de Cal AI y Persona, de 19 años. Cal AI, la aplicación de seguimiento calórico que creó, llegó a 15 millones de usuarios y 30 millones de dólares de ingresos antes de que Yadegari se trasladara a Miami para lanzar Persona.

La organización ya tiene su gran evento anual en el horizonte: eMerge Americas 2027, que se celebrará del 2 al 4 de marzo, con un concierto benéfico el 3 de marzo en el Fillmore de Miami Beach.