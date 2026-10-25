Los fundadores de Modoru Biotech posan tras recoger el premio con Catalina Valencia, directora de comunidad y grandes eventos en KM ZERO Food Innovation Hub. DISRUPTORES

Vacunas de ARN para el campo: la pionera biotecnología de Modoru para proteger los cultivos sin química

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LO ESENCIAL Las claves La startup española Modoru Biotech ha ganado los Ftalks Latam Startup Awards 2026 por su innovadora plataforma de biopesticidas de interferencia molecular basada en ARN. La tecnología actúa como una 'vacuna para plantas' mediante pulverización foliar, neutralizando virus agrícolas destructivos sin modificar el ADN del cultivo ni dejar residuos. Esta solución logra la misma protección biológica utilizando hasta 140 veces menos producto activo que los fungicidas químicos tradicionales y reduciendo un 95% el impacto de enfermedades. La compañía prevé comercializar su producto en dos años, priorizando a España y México como mercados de entrada tras iniciar ensayos de validación con grandes corporaciones agroalimentarias. Preguntas ¿Por qué Modoru Biotech presenta su tratamiento con ARN como una "vacuna para plantas"? Porque su producto usa ARN de interferencia para que la planta reconozca y neutralice el virus objetivo antes de que cause daño, administrado de forma preventiva por pulverización foliar. Esta tecnología no modifica el ADN vegetal y se degrada en el entorno natural. ¿Qué demuestra el premio en los Ftalks Latam 2026 sobre la viabilidad comercial de Modoru Biotech? El galardón valida su modelo de negocio y atrae la atención de fondos y corporaciones, apoyando su fase de consolidación industrial y ensayos comerciales para entrar en mercados internacionales en los próximos dos años. ¿Qué ventaja medioambiental ofrece la tecnología de Modoru frente a los fitosanitarios químicos? Requiere hasta ciento cuarenta veces menos materia activa por hectárea, no deja residuos en fruto ni suelo y es inocua para polinizadores y fauna auxiliar. ¿Qué impacto agronómico tienen los virus que pretende combatir Modoru y cómo actúa su producto en cultivos concretos? Los virus agrícolas causan pérdidas anuales del diez por ciento de la producción mundial; Modoru ha mostrado en ensayos reducir en un noventa y cinco por ciento el impacto del virus del mosaico del pepino y la sandía con una sola aplicación. ¿Por qué España y México son las puertas de entrada elegidas por Modoru para comercializar su biopesticida? Porque España es su base industrial y México ofrece un mercado de fitosanitarios relevante, valorado en aproximadamente tres mil cuatrocientos millones de dólares, lo que facilita alianzas y validación comercial regional.

Coser ecosistema agroalimentario a los dos lados del Atlántico no es tarea fácil, pero KM ZERO Food Innovation Hub ha vuelto a conseguirlo. La quinta edición de Ftalks Food Summit Latam, el foro internacional de referencia sobre el impacto de la tecnología en la agroalimentación impulsado por el hub valenciano, ha permitido aflorar talento de primer nivel que está construyendo desde el presente lo que será la alimentación del futuro.

La startup valenciana Modoru Biotech ha brillado con nombre propio en la edición celebrada a finales de septiembre en Ciudad de México. Su plataforma pionera de biopesticidas de interferencia molecular que neutraliza los virus agrícolas más destructivos sin generar residuos ni modificar el ADN de la planta no ha pasado desapercibida para el jurado de los Ftalks Latam Startup Awards 2026 ni para el ecosistema que la acoge.

En un encuentro que ha reunido a más de 22.000 personas, 60 startups agrifoodtech y gigantes globales de la industria alimentaria —como Grupo Bimbo, Sigma, Tetra Pak o Walmart—, el máximo reconocimiento a la innovación tecnológica ha tenido este año acento español.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL se acerca al proyecto de Modoru Biotech de la mano de Josemaría Delgado Martín, fundador y CEO de la compañía, en un momento dulce para el proyecto. No en vano, para alzarse con este máximo galardón han tenido que competir frente a 140 candidaturas internacionales de diez países y medirse en la gran final ante catorce proyectos ante los principales fondos de inversión y directivos del sector agroalimentario global.

Este reconocimiento no solo convalida el modelo de negocio de Modoru Biotech, sino que ratifica una premisa clave para el ecosistema emprendedor: que desde España es posible desarrollar biotecnología de vanguardia (deeptech), capaz de liderar el mercado internacional de la sanidad vegetal con propiedad intelectual propia e independencia frente a terceros países.

La tecnología de Modoru Biotech utiliza ARN de interferencia, el mismo mecanismo con el que las plantas se defienden de enfermedades virales de forma natural. Se aplica de forma preventiva, pulverizando como cualquier tratamiento, unas tres veces por ciclo de cultivo. DISRUPTORES

Detrás de Modoru Biotech se encuentra una trayectoria vital profundamente ligada a la tierra y a la divulgación científica. Su fundador y CEO, Josemaría Delgado Martín -doctor en Biotecnología y máster en Emprendimiento, Innovación y Liderazgo- creció en el seno de una familia numerosa de ocho hermanos.

De su padre —de origen extremeño, fundador de la Escuela Familiar Agraria de Chauchina (Granada) y responsable de un vivero de árboles ornamentales— heredó la vivencia directa de las dificultades cotidianas del agricultor a pie de campo. De su madre, profesora de instituto, absorbió la vocación docente y el imperativo moral de devolver el conocimiento a la sociedad.

Devolver el conocimiento a la sociedad

El germen de la compañía se remonta a 2018 en las aulas de la Universidad de Granada. Frustrado por constatar cómo valiosos hallazgos científicos quedaban confinados en publicaciones académicas sin llegar a la sociedad, Delgado impulsó junto a su compañera Ylenia Jabalera Ruz un proyecto de nanopartículas magnéticas aplicado al tratamiento del cáncer de mama dentro del programa UGR Emprendedora.

"Ganamos la fase de la Facultad de Ciencias, quedamos segundos en la final y tuvimos que ponerle nombre a la empresa. La llamamos Modoru, que en japonés significa 'devolver' o 'entregar'. Las dos palabras resumen lo que queremos ser: devolver a la sociedad el esfuerzo que hace al financiar la ciencia y formar investigadores, y entregar al agricultor productos de alto valor para que pueda centrarse en lo que importa, hacer la mejor agricultura posible", explica a esta redacción.

"Modoru significa 'devolver' o 'entregar' en japonés. Las dos palabras resumen lo que queremos hacer: devolver a la sociedad el esfuerzo que hace al financiar la ciencia y formar investigadores" Josemaría Delgado Martín, fundador y CEO de Modoru Biotech

El periplo investigador de Delgado continuó en Málaga, donde realizó su tesis doctoral en el IFAPA junto al doctor Leonardo Velasco. Allí identificó una paradoja crítica del campo contemporáneo: los cultivos sufren epidemias víricas tan devastadoras como las pandemias humanas, pero las explotaciones carecen por completo de tratamientos curativos o preventivos específicos.

Tras combinar por primera vez nanotecnología y ARN de interferencia, trasladó sus descubrimientos como investigador postdoctoral al IVIA de Valencia junto al doctor Luis Rubio, perfeccionando la aplicación molecular a diversos cultivos mientras completaba su formación en gestión empresarial. A finales de 2025, con una década de investigación acumulada en nanotecnología y virología vegetal, se constituyó formalmente Modoru Biotech en Valencia.

La vacuna 'para las plantas'

La dimensión del problema al que se enfrenta Modoru Biotech es mayúscula. Según datos del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-CSIC), los virus agrícolas destruyen cada año el 10% de la producción mundial de alimentos, lo que equivale a pérdidas económicas de 330.000 millones de euros y a la alimentación necesaria para 800 millones de personas.

En Europa, la situación es crítica debido a la ausencia total de fitosanitarios foliares autorizados para combatir infecciones víricas. Ante la aparición de un brote, la única alternativa del agricultor es el arranque destructivo de la plantación, asumiendo mermas medias del 15% en pepino y sandía que pueden escalar hasta la pérdida total del 100% de la cosecha en infecciones severas.

Escalado de RNA en Modoru Biotech. DISRUPTORES

Según explica el fundador, frente a esta coyuntura, la tecnología de Modoru Biotech "actúa como una vacuna para plantas". La solución utiliza ARN de interferencia (ARNdei), el propio mecanismo de defensa inmunológica que las plantas emplean de forma natural. Administrado mediante pulverización foliar preventiva (aproximadamente tres aplicaciones por ciclo productivo), "el tratamiento 'enseña' a la planta a reconocer la secuencia genética del virus diana y neutralizarlo en cuanto penetra en el tejido vegetal".

A diferencia de las modificaciones genéticas tradicionales, la propuesta de Modoru no es un transgénico: no altera el ADN del cultivo, se degrada al 100% en el entorno natural y no deja residuos en el fruto ni en el suelo. Asimismo, resulta inofensivo para polinizadores, fauna auxiliar y salud humana.

140 veces menos producto, misma eficiencia

Así, mientras que los fungicidas químicos tradicionales requieren kilos de materia activa por hectárea, la tecnología de Modoru alcanza el mismo nivel de protección biológica utilizando hasta 140 veces menos producto por superficie.

En sus ensayos de laboratorio y campo, el producto diana contra el virus del mosaico del pepino y la sandía (CGMMV) ha demostrado reducir en un 95% el impacto de la enfermedad con una sola aplicación. La plataforma cuenta también con desarrollos avanzados para el virus rugoso del tomate (ToBRFV) y la tristeza de los cítricos (CTV), detalla con orgullo a esta redacción el impulsor del proyecto.

Colaboradores de Modoru Biotech. DISRUPTORES

Con su primer producto validado a nivel precomercial, Modoru Biotech encarará el ejercicio 2026 enfocado en la consolidación industrial y la penetración de mercado. La startup ha iniciado ensayos de validación comercial de la mano de grandes corporaciones agroalimentarias y multinacionales del sector, con la vista puesta en cerrar alianzas estratégicas de distribución internacional que permitan comercializar la solución en un plazo estimado de dos años.

La estrategia de mercado prioriza a España y México como puertas de entrada —este último representa un mercado potencial de fitosanitarios de 3.400 millones de dólares—, habiendo iniciado ya contactos comerciales en otros países clave de la región como Chile.

El equipo, piedra angular del proyecto

Paralelamente, la firma mantiene como eje crítico "la soberanía productiva, desarrollando tecnología propia de síntesis de ARN que le otorgue independencia operativa".

Como en tantos otros proyectos emprendedores con una sólida base científica y tecnológica detrás, nada sería posible sin el equipo. Modoru cuenta con el apoyo de un consejo asesor de primer nivel en la investigación fitopatológica, integrado por el Dr. Leonardo Velasco (IFAPA), el Dr. Luis Rubio (IVIA) y el Dr. Rafael Contreras (Universidad de Granada).

En el ámbito agroindustrial, participan Víctor Fernández, director de Calidad de DOMCA, y José Ramón Fernández, director de Innovación de Grupo La Caña; mientras que en el ecosistema emprendedor cuenta con el apoyo de Ismael Gandarillas y Ricardo García (fundadores de Flip Flow), así como el apoyo institucional de las aceleradoras Lanzadera y AgrotecUV (Parc Científic de la Universitat de València).

El reconocimiento en los Ftalks Latam Startup Awards 2026 viene a confirmar el potencial de proyectos como Modoru para conectar el talento biotecnológico en Latinoamérica y Europa como puerta de entrada. Sin duda, un proyecto para seguir de cerca desde DISRUPTORES.