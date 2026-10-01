DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los finalistas a mejor iniciativa digital en Latinoamérica

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LO ESENCIAL Las claves DISRUPTORES Innovation Awards 2026 reconoce a las cinco mejores iniciativas digitales en Latinoamérica, seleccionadas por un jurado independiente de 15 expertos del sector. Los finalistas incluyen a BlueNalu, Eden, Clip, Humand y Raven, destacando en áreas como foodtech, salud digital, fintech, comunicación laboral y consultoría tecnológica. La gala de premiación se celebrará el 15 de octubre en Madrid, donde también se presentará el anuario 'Los 50 más Disruptores' con los proyectos y opiniones de líderes tecnológicos. Las iniciativas finalistas buscan transformar sectores clave en la región mediante innovación, inteligencia artificial y soluciones escalables con impacto global.

El ecosistema innovador latinoamericano continúa ganando tracción y protagonismo en todo el mundo y ha demostrado una capacidad de crecimiento sin parangón en los últimos años: desde los dos unicornios que existían en la región en 2017 hasta los 38 actuales, pasando por más de 3.000 startups activas en territorio fintech, y la explosión de todo tipo de sectores.

Un repunte que agrupa a una región con más de 640 millones de habitantes y que en este medio tiene su propia marca editorial: DISRUPTORES Américas. Nacida el pasado mes de abril, y con sede en Miami, ya se ha convertido en la plataforma de referencia capaz de narrar, conectar y amplificar esa transformación en el idioma que comparten todas las historias.

Este espíritu emprendedor volverá a tener eco, un año más, en la sexta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards con la categoría a Mejor Iniciativa Digital en Latinoamérica.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

Así se elige a los ganadores Los DISRUPTORES Innovation Awards pasan por un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES, que selecciona los finalistas a partir de los trabajos publicados durante los últimos 12 meses. Sobre esta selección, la decisión final corresponde a un jurado independiente formado por profesionales del ecosistema de innovación y transformación digital, que será quien determine los ganadores de cada categoría.

El equipo editorial de esta publicación ha elegido a los cinco finalistas y, durante la gala que tendrá lugar el próximo 15 de octubre en el Palacio de Neptuno de Madrid, se dará a conocer el fallo de un jurado conformado por 15 miembros del ecosistema digital entre los que se encuentran analistas independientes, directivos, representantes de patronales y académicos.



De entre las 10 categorías, la de Mejor Iniciativa Digital en Latinoamérica amerita el avance, conocimiento y las capacidades de los proyectos de la geografía para dotar a la sociedad de las soluciones más innovadoras y con una gran repercusión global en todas las industrias.



Por otra parte, los asistentes al evento recibirán una nueva edición del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se cuentan todos los proyectos de los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras del sector tecnológico.



Estos son los cinco finalistas en la categoría a Mejor Iniciativa de Digitalización de Latinoamérica de los DISRUPTORES Innovation Awards:

BlueNalu

Nacida en 2018 en San Diego (California), esta startup ha desarrollado una tecnología para producir pescado cultivado a partir de células, mediante la creación de líneas celulares estables a partir de ocho especies de peces de aleta.

La foodtech opera en un terreno en el que innovación y tecnología se funden para afrontar uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: garantizar el suministro de comestibles a una población mundial en continuo crecimiento sin seguir deteriorando los recursos naturales.

En este sentido, la propuesta de BlueNalu se basa en una cadena de suministro patentada, libre de componentes animales, apta para alimentos y lista para la producción a escala. Una propuesta de valor para consumidores y clientes que ya puede comercializarse a escala mundial con una rentabilidad considerable.

Eden

Esta plataforma mexicana ha logrado democratizar el diagnóstico de pruebas radiológicas en toda Latinoamérica. La compañía ha hecho de la inteligencia artificial una herramienta clave capaz de aliviar la carga asistencial y mejorar la capacidad de respuesta de los profesionales médicos.

Fundada por Julián Rius Cantú, Eden propone una plataforma en la nube complementada con herramientas de IA capaces de asistir a estos especialistas. Entre sus desarrollos destaca AI Report, una solución que genera informes diagnósticos de forma automática mientras el radiólogo dicta sus observaciones por voz.

El sistema muestra resultados en tiempo real y reduce la carga administrativa de los profesionales, acelerando la entrega de resultados sin sustituir el criterio clínico.

Clip

Considerado el primer unicornio fintech de México, en sus inicios Clip democratizó y trasladó la venta online a través del teléfono móvil a miles de pequeños comerciantes en el país. Lo hizo usando solo un pequeño receptor que, por aquel entonces, se conectaba al puerto de los auriculares.

Tras consolidarse como plataforma de pagos, la compañía ha dado un paso más con el lanzamiento de Mi Clip, una nueva cartera virtual que tiene como objetivos digitalizar el dinero en metálico mediante transferencias instantáneas, ampliar dicha inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito mediante el análisis de datos transaccionales y el uso de la IA.

Para facilitar esta transformación, Clip prevé ampliar su red de puntos para depositar efectivo de 28.000 a 100.000 establecimientos en todo México, facilitando la transición hacia la economía digital.

Humand

La digitalización de los canales de comunicación se ha encontrado con una brecha en los últimos años: incorporar a los trabajadores que realizan su actividad fuera de las oficinas. Algo que ha cerrado la startup argentina Humand, que nació en 2020 a través del desarrollo de una plataforma que centraliza la comunicación y la gestión de los empleados que no están frente al ordenador.

El origen del proyecto, fundado por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, se remonta a la universidad, concretamente al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Tras ganar una competición, los ahora directivos de Humand llamaron la atención de ArcelorMittal, que buscaba una solución para comunicarse con sus miles de empleados en planta.

En esencia, la plataforma actual permite sustituir los canales tradicionales, como tablones de anuncios o cadenas entre mandos, por una aplicación móvil desde la que los empleados pueden acceder a distintas noticias corporativas, formaciones y otros procesos internos.

Raven

La compañía chilena Raven, fruto de una spin-off de Virtus Partners, es la tecnología que acompaña a los negocios desde la idea innovadora hasta su ejecución comercial.

Liderada por Juan José de la Torre, su actividad se centra precisamente en la unión de consultoría estratégica, desarrollo tecnológico y ejecución comercial en un único modelo apoyado en inteligencia artificial, analítica de datos y nuevas soluciones digitales.

En 2022, Raven estableció sede en Madrid, enclave en el que también ha integrado la agencia creativa Diga, especializada en creatividad y construcción de marca. Su estrategia de crecimiento combina la expansión internacional -actualmente opera en ocho países- con distintas adquisiciones para afianzar un servicio integral que abarca desde la definición de la estrategia corporativa hasta el desarrollo tecnológico y la estrategia comercial.