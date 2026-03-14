Desarrollador de software y especialista en marketing digital, los perfiles más buscados en Latinoamérica

Las claves nuevo Generado con IA El desarrollador de software es el perfil digital más demandado en Latinoamérica, representando hasta el 43% de las ofertas de empleo del sector. La transformación digital y la adopción de inteligencia artificial y arquitecturas cloud incrementan la demanda de especialistas en tecnologías modernas y perfiles con conocimientos en integración de IA y DevOps. El especialista en marketing digital se consolida entre los más buscados en países como Colombia y Ecuador, impulsado por la necesidad de fortalecer la presencia comercial online. El talento tecnológico especializado es un factor clave de competitividad para las empresas de la región, que buscan construir tecnología propia y explotar el valor de los datos.

La transformación digital sigue acelerándose en Latinoamérica y, como consecuencia, la competencia por atraer talento tecnológico. Así lo revela la decimotercera edición del informe Top Perfiles Digitales, elaborado por OBS Business School, que analiza más de 126.000 ofertas de empleo en España, Colombia, México, Perú y Ecuador.

Un análisis que muestra cómo el perfil más demandado en todos los países es el de desarrollador de software, que concentra hasta el 43% de la oferta de empleo digital.

Este liderazgo refleja el papel central del desarrollo tecnológico en la economía digital con empresas que necesitan cada vez más crear plataformas, integrar sistemas y desarrollar nuevos productos digitales, explican desde OBS.

Además, la adopción de inteligencia artificial, arquitecturas cloud y nuevos modelos de negocio digitales hace que la demanda se oriente cada vez más a perfiles con conocimientos en arquitecturas modernas, APIs, cloud, DevOps e integración de IA, más que a desarrolladores puramente generalistas.

Tras el desarrollador de software, en el número 1 de los perfiles digitales para todos los países analizados, vemos que en México ocupan las siguientes posiciones de la clasificación el analista, científico o Ingeniero de datos; el especialista en Cloud, y el community manager, todos ellos con un 9 por ciento de la demanda.

Crece el valor del marketing digital

En el caso de Perú, el escenario es bastante similar aunque se cuela en la tercera posición el consultor TIC, con igual peso que los perfiles de datos. Su relevancia, afirman desde OBS, está asociada a la “necesidad de guiar procesos de digitalización, asesorar en la implementación de tecnologías emergentes y acompañar a las empresas en la integración de soluciones modernas”.

Ecuador, tras el desarrollador de software, sitúa en segunda posición al consultor TIC y en tercero al especialista en Marketing Digital. Respecto a estos dos últimos, afirman en el informe, paulatinamente “consolidan su relevancia, impulsados por la necesidad de guiar procesos tecnológicos y fortalecer la presencia comercial en entornos digitales”.

Algo que vemos también en Colombia país en el que los especialistas en marketing digital aparecen como el segundo perfil digital más buscado. “La necesidad de atraer, fidelizar y convertir usuarios a través de estrategias digitales consolida a este perfil como uno de los más buscados del país”, explican desde la institución educativa.

Un escenario del talento que no deja de ser el fiel reflejo de una nueva etapa en la transformación digital de las empresas de la región en la que, tras consolidar su presencia online, las organizaciones buscan ahora construir tecnología propia, explotar el valor de los datos y escalar sus plataformas digitales.

Así, el talento especializado se convierte en un factor crítico de competitividad, en un mercado donde las empresas compiten cada vez más intensamente por incorporar profesionales con habilidades tecnológicas avanzadas.