Rosauro Varo, presidente de GAT: "El fracaso para el empresario debería ser como las lesiones para el deportista"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Rosauro Varo, presidente de GAT, repasa su trayectoria profesional desde sus inicios en la hostelería a los 17 años hasta sus apuestas en empresas como Pepephone o Cabify. El empresario defiende que emprender exige combinar la intuición con el análisis riguroso de datos e información para asumir riesgos calculados. Varo compara los errores empresariales con las lesiones de los deportistas, considerándolos una parte inevitable del proceso y una fuente clave de aprendizaje. Animó a fomentar el espíritu emprendedor a cualquier edad, definiéndolo como la búsqueda constante de formas diferentes de hacer las cosas para lograr distintos resultados. Preguntas ¿Por qué Rosauro Varo dice que el fracaso para el empresario debería ser como las lesiones para el deportista? Varo explica que el fracaso es una parte inevitable del riesgo empresarial y que aprender de los errores aporta más información que solo los éxitos. Añade que, como las lesiones en el deporte, el empresario debe asumirlas pero no repetirlas de forma constante. ¿Cómo llegó Rosauro Varo a invertir en Pepephone y qué salió bien? Varo aprovechó su experiencia previa en telecomunicaciones y vio potencial en un operador pequeño que perdía dinero; en dos años Pepephone se convirtió en el mayor operador móvil virtual de España y mejoró sus números y valoración. ¿Qué motivó la entrada de Varo en Cabify en 2018 y qué buscaba su inversión? Varo identificó en Cabify un modelo disruptivo que introducía competencia en un sector dominado por el taxi y se convenció por la visión del fundador Juan de Antonio; su inversión buscaba impulsar esa competencia y crecimiento centrado en el cliente. ¿Qué consejos da Rosauro Varo a alguien que piensa en emprender a los 17, 37 o 67 años? Varo anima a emprender en cualquier edad, destaca que la vocación puede aparecer tarde y recomienda combinar intuición con datos, asumir riesgos razonados y ver el error como fuente de aprendizaje.

Rosauro Varo no recuerda haber tenido de adolescente una vocación clara por convertirse en empresario. Con 17 años, su prioridad era mucho más sencilla. Quería ganar dinero.

Lo que comenzó con un pequeño bar terminó convirtiéndose en más de una veintena de negocios repartidos por Andalucía y abrió el camino a algunas de las operaciones que marcarían su trayectoria, como su apuesta por Pepephone y su posterior entrada en Cabify.

En una conversación con Manolo Castillo en Ágora UTAMED Universidad, el presidente de GAT, empresa de inversión repasa algunas de esas decisiones y habla también de las que no salieron bien. Porque, para Varo, emprender no consiste únicamente en identificar una buena oportunidad. También implica convivir con el riesgo, asumir errores y aprender de ellos.

Defiende una forma de emprender en la que la intuición importa, pero no funciona por sí sola.

Debe apoyarse, asegura, en datos, información y análisis. Y el fracaso, lejos de ser una anomalía, forma parte inevitable del riesgo empresarial.

Rosauro Varo UTAMED Universidad

Manolo Castillo. Empezó muy joven. ¿Tenías claro desde el principio que querías ser empresario?

Rosauro Varo. Me encantaría decir que tenía claro que quería ser empresario o emprendedor desde joven y que en mi habitación tenía pósteres de Bill Gates o de Amancio Ortega, pero no. Yo tenía póster de futbolista del Real Madrid, soy muy madridista. Tenía 17 años y lo que tenía eran inquietudes por ganarme la vida. Mis amigos eran mayores que yo y mis padres me daban una paga pequeña, así que necesitaba buscarme la vida.

Hace 30 años las startups no existían. Los negocios más disruptivos que había eran los bares de copas. Empezamos con un pequeño bar, después otro, después otro, y llegamos a tener 21 o 22 negocios de hostelería distribuidos por Andalucía.

Le debo mucho a la hostelería porque aquellos inicios nos dieron también la posibilidad de emprender otros negocios alrededor. Hace 28 o 29 años empezamos, por ejemplo, con las telecomunicaciones a través de una primera franquicia de Airtel.

Manolo Castillo. En Madrid surge la oportunidad de entrar en Pepephone, uno de los grandes hitos de tu trayectoria. ¿Cómo surgió esa entrada?

Rosauro Varo. Es una historia que yo creo que es bonita e interesante. Yo venía del mundo, como he contado antes, de Airtel y Vodafone, así que teníamos cierto conocimiento del sector de las telecomunicaciones. En 2012, los operadores móviles virtuales empezaban a despegar.

Pepephone nació dentro de Globalia y, después de la crisis, el grupo tomó la decisión de desprenderse de activos que no fueran estratégicos. Javier Hidalgo me dijo que creía en Pepephone. Era una compañía muy pequeña: cuando la compramos no llegaba a los 100.000 clientes y perdía tres o cuatro millones al año, pero tenía una línea, una traza.

Yo tuve la suerte de que, como conocía el sector de las telecomunicaciones, visualizaba lo que creíamos que podía ser Pepephone. Y nos liamos la manta a la cabeza, sobre todo yo, porque fue una apuesta arriesgada, fuerte. Recuerdo muchas noches sin dormir porque puse todos los huevos en esa cesta.

A los dos años nos convertimos en el operador móvil virtual más grande de España, en una de las empresas mejor valoradas del sector de las telecomunicaciones y con unos números muy interesantes.

Manolo Castillo. Tenía datos que, desde un punto de vista conservador, no aconsejaban entrar en Pepephone, pero había también una intuición. ¿Qué pesa más, el dato, la intuición o el arrojo?

Rosauro Varo. Creo que debe ponderar un poco todo. Sin datos, sin criterio y sin análisis no se deben tomar decisiones, y menos cuando comportan un riesgo importante. Pero también hay un punto de intuición que es clave.

Eso sí, creo que la intuición tiene que estar soportada por datos y por información.

Manolo Castillo. Después de Pepephone se mete en un negocio hiperregulado como el de las licencias VTC. ¿Qué tenía en la cabeza o cómo descubriste que aquello iba a ser lo que luego fue?

Rosauro Varo. Si te fijas, hay ciertos paralelismos con Pepephone, que era un modelo de negocio que venía a incomodar a las grandes compañías tradicionales y a agitar el mercado de una manera disruptiva y muy enfocada al cliente.

En el caso de Cabify, cuando invertimos nosotros en 2018, era un modelo que venía a introducir competencia en un sector absolutamente liderado por el taxi y en el que no había entrada.

También conocí a Juan de Antonio, fundador y CEO de Cabify, y me enamoré de su visión de la compañía y de lo que quería hacer.

Manolo Castillo. También ha tenido sus pequeños traspiés. ¿Qué ha aprendido del fracaso y cuál es su relación con él?

Rosauro Varo. Soy un fan del fracaso, será porque fracaso muy a menudo. Creo que tanto el éxito como el fracaso son dos grandes impostores. Es bastante relativo y subjetivo lo que cada uno entiende por éxito y por fracaso.

Pero creo que grandes lecciones profesionales y vitales se aprenden ahí. Cuando las cosas van bien, evidentemente lo prefieres, pero no te aportan tanta información como cuando te equivocas.

Si analizas en qué te has equivocado, qué decisión has tomado mal o dónde ha estado el error, creo que eso te enriquece mucho más.

Manolo Castillo. ¿Hay inversiones o decisiones empresariales de las que se haya arrepentido?

Rosauro Varo. Sí, mucho. Me arrepiento, claro. Me arrepiento de decisiones que he tomado, de caminos que he emprendido y de inversiones que he hecho.

Pero es parte del juego del emprendedor, que tiene que tomar decisiones constantemente. Las decisiones, al fin y al cabo, van de la mano del riesgo empresarial, y el fracaso para el empresario o el emprendedor debe ser como las lesiones para el deportista. Es parte del deporte.

Cualquier deportista tiene que entender que las lesiones forman parte de esto. Eso sí, no hay que lesionarse todo el día, porque entonces vas mal.

Manolo Castillo. Después de toda esa trayectoria, ¿Qué le diría a alguien que está pensando en emprender?

Rosauro Varo. Cuando era pequeño tenía mucha envidia de mis hermanos. Tengo dos hermanos pequeños, Nacho y Amalita, y los dos tenían muy claro desde pequeños que querían ser médicos. De hecho, ella es pediatra oncóloga y Nacho es traumatólogo.

Yo, en cambio, era un desastre. Era el hermano mayor, me metía en Letras porque los profesores eran más fáciles, luego me iba a Ciencias... Era un desmadre. No sabía qué quería hacer.

Con el tiempo me he dado cuenta de que ese chaval que creía que no tenía una vocación tenía una vocación tan fuerte como la de mis hermanos. Lo que ocurre es que la vi después, con retrospectiva. Ese Cuatro Copas, el botellón, los negocios... todo formaba parte de una vocación que yo entonces no sabía identificar.

Estoy más para recibir consejos que para darlos, pero me encanta animar a la gente a que emprenda, a que tenga ese gusanillo. Y también soy de la opinión de que un emprendedor puede tener 17, 37 o 67 años; puede ser arquitecto, empresario o médico.

Al final, un emprendedor es alguien que se plantea una manera diferente de hacer las cosas para obtener otro tipo de resultados. Ese espíritu emprendedor es algo que me gusta fomentar.

Después de décadas emprendiendo e invirtiendo, Varo no presenta su trayectoria como una sucesión de aciertos. Junto a apuestas como Pepephone o Cabify sitúa también las decisiones equivocadas, los riesgos asumidos y las inversiones de las que se arrepiente.

Para el presidente de GAT, esa incertidumbre forma parte del oficio. Emprender, sostiene, implica tomar decisiones sin garantías y entender el error no como una excepción, sino como una fuente de aprendizaje para afrontar la siguiente oportunidad.

Ver la entrevista completa con Rosauro Varo en Ágora UTAMED Universidad →