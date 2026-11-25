Rafael Domínguez de la Maza, CEO de Mayoral e inversor: "En la bolsa, los impacientes financian a los pacientes"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Rafael Domínguez de la Maza, CEO de Mayoral, defiende que la inversión en bolsa requiere saber esperar y señala que "los impacientes financian a los pacientes". A la hora de seleccionar empresas busca calidad, buen equipo directivo y baja deuda, combinando el análisis contable y financiero con el juicio personal sobre su gestión. El patrimonio del 'family office' procede de los excedentes generados por Mayoral, un negocio rentable y no endeudado que les permite asumir mayores riesgos en los mercados. Dedica más del 70% de su tiempo a la gestión de Mayoral, lo que le permite mantener distancia respecto a las oscilaciones diarias del mercado de valores. Preguntas ¿Quién es Rafael Domínguez de la Maza y qué relación tiene con Mayoral? Es el consejero delegado de Mayoral y gestor del family office familiar; combina la dirección operativa del negocio textil con la toma personal de decisiones de inversión. ¿Por qué dice Rafael Domínguez de la Maza que "en la bolsa, los impacientes financian a los pacientes"? Porque su experiencia muestra que las tesis de inversión pueden tardar años en ofrecer rendimientos y quienes venden por pánico sostienen con su salida a los que mantienen posición. ¿Qué consecuencias ha tenido para la familia propietaria de Mayoral destinar excedentes a inversiones financieras? Ya ocurrió que el family office creció hasta tener peso propio y permitió asumir más riesgo gracias a la caja generada por Mayoral; eso también implicó seis ejercicios negativos en veinticinco años. ¿Cómo elige Domínguez de la Maza sus inversiones y qué criterios valora? Revisa cifras, endeudamiento y ratios, evalúa la calidad del equipo directivo y contrasta promesas pasadas con resultados; prioriza ahora empresas buenas además de baratas. ¿Cómo compatibiliza dirigir Mayoral con gestionar las inversiones familiares? Dedica la mayor parte de su tiempo a Mayoral y asume la gestión de inversiones personalmente con apoyo contable y fiscal del equipo; mantener ocupado en el negocio le ayuda a no reaccionar a caídas de mercado.

La primera inversión en bolsa de Rafael Domínguez de la Maza quedó registrada en una máquina de escribir. Era junio de 1987 y había acudido a una oficina de la entonces Caja de Ahorros de Ronda para comprar acciones de Acesa.

Poco después, su cartera sufriría una caída de alrededor del 35%. "Aprendí con la primera bofetada", recuerda.

Entre la compra y aquella caída hubo un viaje a Estados Unidos y una lectura que ayudaría a sostener su decisión de no vender. Durante un curso de inglés, un profesor pidió a los alumnos que buscaran en la biblioteca un libro relacionado con sus aficiones.

Domínguez de la Maza tenía dos: el baloncesto y las inversiones. Un bibliotecario le recomendó El inversor inteligente, de Benjamin Graham.

No comprendió todo lo que encontró en aquellas páginas. Le faltaban conocimientos de contabilidad, reconoce. Pero el libro le interesó lo suficiente como para comprarlo y llevárselo a España.

Décadas después, aquella experiencia sigue conectada con la idea que atraviesa su conversación con Manolo Castillo en Ágora UTAMED Universidad: invertir exige aprender, pero también saber esperar.

Rafael Domínguez de la Maza UTAMED Universidad

Aprender a esperar

Domínguez de la Maza comenzó a trabajar en Mayoral muy joven. Vivía en casa de sus padres, ahorraba e invertía. Fue construyendo así una experiencia que también le permitió identificar sus carencias. "En el mundo de la inversión hay dos idiomas que hay que controlar", explica: la contabilidad y las finanzas.

Su forma de elegir compañías ha evolucionado desde entonces. Empezó buscando negocios baratos y ha ido concediendo más importancia a su calidad. "He ido evolucionando hacia algo no solo que está barato, sino algo que es bueno", resume.

Para evaluar una inversión revisa cifras, endeudamiento y ratios, pero también cuestiones que difícilmente caben en una fórmula. Entre ellas, la calidad del equipo directivo.

Una de sus comprobaciones consiste en leer lo que los responsables de una compañía anunciaron años atrás y contrastarlo con los resultados: "¿Qué promete y qué entrega?".

Ese trabajo previo no elimina la incertidumbre. Una tesis de inversión puede tardar años en dar resultados y, mientras tanto, el mercado puede moverse en sentido contrario. Resistir durante ese periodo forma parte de lo que llama temperamento.

Cuenta que llegó a perder un 63% en una compañía extranjera en la que también ha llegado a multiplicar su inversión por cinco veces y media. Cuando le preguntan cuánto duró aquella operación, responde: "Esa inversión no ha acabado".

La paciencia, sin embargo, convive con la cautela. Recuerda que perder la mitad del capital obliga a duplicar lo que queda para recuperar el punto de partida. Por eso insiste en revisar las razones de una inversión y mantener las decisiones dentro del riesgo que cada uno puede asumir.

"En la bolsa, los impacientes financian a los pacientes", afirma. Una frase que acompaña de otra advertencia: "No hay ninguna fórmula para hacerse rico rápido en la bolsa".

Invertir en familia

La actividad inversora de la familia nació de los excedentes de Mayoral. Según explica, la compañía había terminado un importante ciclo de inversión logística, generaba caja y no necesitaba destinar todos esos recursos a nuevas inversiones en el negocio. Surgió entonces la alternativa de invertir una parte de ese dinero.

Al principio, aquella actividad ocupaba un lugar secundario. "Mi padre se pasó diez años en las juntas de accionistas sin hacer ninguna referencia a la SICAV", recuerda. El foco estaba en Mayoral, aunque cada año se incorporaban nuevos recursos a las inversiones familiares.

Con el tiempo, su peso creció. Pero Domínguez de la Maza subraya el origen del capital: "Todo el dinero que ha invertido el family office ha salido del negocio original". La estabilidad de ese negocio, que describe como rentable y sin endeudamiento, les permite asumir más riesgo en las inversiones.

La gestión también requiere acuerdos entre los socios. El primero, señala, es decidir si la familia quiere seguir invirtiendo junta. Después llegan las preguntas sobre el riesgo, la liquidez y las expectativas.

En su caso, valoran anualmente el conjunto del negocio textil y las inversiones y ofrecen a los accionistas la posibilidad de vender sus títulos. El propósito es evitar que la participación familiar se convierta en una «jaula de oro»: un patrimonio valioso al que sus propietarios no puedan acceder.

También hay que explicar los retrocesos. Según relata, en 25 años han tenido seis ejercicios negativos. En 2008, cuando la cartera cayó alrededor del 21%, la familia reaccionó aportando más dinero, apoyada en la buena marcha de Mayoral.

Domínguez de la Maza presenta 2025 como uno de los mejores ejercicios de ese periodo, con Unicaja Banco entre las inversiones que contribuyeron al resultado. Su reacción vuelve a ser moderar las expectativas: "No prometas mucho e intenta entregar más de lo que has prometido siempre".

Seguir vendiendo ropa de niño

Las decisiones de inversión las toma personalmente, aunque cuenta con el apoyo de los equipos de Mayoral para la contabilidad, la fiscalidad y la administración. También contrasta sus ideas con su hermano, el director financiero y otros inversores.

Buena parte del trabajo consiste en leer. "Hay información de más, no hay información de menos", sostiene. El reto es seleccionar la relevante y comprenderla, empezando por las cuentas y las memorias de las compañías.

La inteligencia artificial puede ayudar en ese proceso, pero cree que seguirá habiendo espacio para el criterio del inversor. "La IA no te va a decir cuánto va a subir la bolsa mañana", señala. A su juicio, invertir combina componentes cuantitativos con otros cualitativos: "Componentes de ciencia y componentes de arte".

Mientras tanto, dedica alrededor del 70% de su tiempo, o incluso más, a Mayoral. Esa ocupación también le ayuda a mantener cierta distancia respecto a las oscilaciones del mercado. Cuando un intermediario le llama alarmado por una caída, su respuesta es sencilla: "No te preocupes, yo voy a vender ropa de niño".

El negocio textil tiene sus propios desafíos. Describe un mercado competitivo, presionado por las marcas de bajo coste, en el que Mayoral debe reforzar la creatividad y ofrecer un producto diferencial que consiga atraer al cliente.

Gestionar una empresa y mantener una inversión requieren, según explica, actitudes distintas. En Mayoral tiene que dirigir equipos, viajar y tomar decisiones. Como inversor, necesita paciencia.

Esa combinación resume su forma de trabajar: seguir ocupado en el negocio que ha financiado el patrimonio familiar y dar tiempo a las compañías en las que invierte.

Cuando le preguntan hasta dónde puede crecer ese patrimonio, no ofrece una cifra. Habla de mantener unidos a los socios y construir un equipo que pueda relevarle. Sobre la rentabilidad del próximo año, su respuesta es más breve: "No lo sé".

Ver la entrevista completa con Rafael Domínguez de la Maza en Ágora UTAMED Universidad →