Manu Heredia, creador de BeSoccer e inversor: "El dinero me sirve para lo que más me gusta en esta vida, que es crear"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Manu Heredia rechazó en sus inicios una oferta de 15 millones de dólares de Yahoo y Opera por Resultados de Fútbol para mantener el control y hacer crecer su proyecto. A comienzos de 2024 cerró la venta de BeSoccer a un grupo checo por una cifra situada entre los 50 y 100 millones de euros. Tras la venta, se ha enfocado en la inversión financiera mediante un software propio, logrando gestionar una cartera de hasta 40 millones de euros. Tras superar un cáncer de riñón, ha puesto en marcha la Fundación Heredia y Heredia Lab, un proyecto centrado en la tecnología y la impresión 3D con fines sociales. Preguntas ¿Por qué Manu Heredia rechazó una oferta de 15 millones por su proyecto antes de crear BeSoccer? Rechazó la oferta porque valoró más seguir con su proyecto que tener el dinero; entonces prefería construir la empresa que cerrar y retirarse. ¿Qué cifra sitúa Manu Heredia sobre la venta final de BeSoccer y cómo preparó su salida? Heredia sitúa la operación “entre 50 y 100 millones” y se mantuvo al margen de las primeras negociaciones para comprobar que el comprador quería la empresa y no solo al fundador. ¿Qué resultados y tamaño de cartera declara Heredia tras vender BeSoccer? Dice haber cerrado 2025 con 4,5 millones de euros de beneficios por inversiones, tener “seis y pico” millones en 2026 y gestionar una cartera que pasó de unos 35 a 40 millones en dos meses. ¿Cómo ha cambiado la actividad de Heredia tras la venta: qué hace con su dinero y su tecnología? Ha pasado de datos de fútbol a datos financieros: estudia la bolsa, realiza 40–50 operaciones diarias y usa un software propio que analiza compañías e indicadores para gestionar su cartera. ¿Qué proyectos sociales y tecnológicos quiere impulsar Manu Heredia con la Fundación Heredia? Planea vincular la fundación al deporte y la tecnología, crear Heredia Lab y una “granja de impresión 3D” tras comprar cien impresoras por 100.000 euros; además prepara “Pequeños Héroes” para donar una pieza a un niño con cáncer por cada unidad vendida.

Manu Heredia estuvo a punto de vender su empresa por 15 millones de dólares casi una década antes de acabar haciéndolo.

Yahoo y Opera se interesaron por aquel proyecto que todavía estaba lejos de convertirse en el BeSoccer que conocemos hoy. Entonces tomó una decisión poco habitual para alguien que tiene una oferta millonaria encima de la mesa.

Se preguntó qué cambiaría más su vida: tener 15 millones en el banco o quedarse sin su proyecto. Eligió lo segundo. "Realmente a mí lo que me apasionaba no era el dinero, sino mi proyecto y hacerlo grande", recordó durante su conversación en Ágora UTAMED Universidad.

Años después sí vendería. Y precisamente esa operación marcaría el comienzo de una nueva etapa en la que el empresario malagueño ha sustituido los datos de fútbol por datos financieros, los empleados por agentes de inteligencia artificial y BeSoccer por una sucesión de proyectos que tienen algo en común, la necesidad de seguir construyendo.

Manu Heredia UTAMED Universidad

Saber cuándo vender

Heredia explica que Resultados de Fútbol nació después de una lesión de rodilla que le obligó a permanecer un año de baja. Lo que empezó como una web alimentada prácticamente por él mismo terminó convirtiéndose en una enorme base de datos futbolística y, más tarde, en BeSoccer.

La empresa creció, comenzó a trabajar con clubes y entidades deportivas y acabó alcanzando, según relata, más de un centenar de clientes. Pero el elemento decisivo para vender no fue una cifra concreta. Fue el aburrimiento.

"No lo estaba haciendo realmente con la pasión con la que lo hago", admite. Su relación con el dinero, asegura, también influyó en aquella decisión. "Yo el dinero siempre lo he visto como un recurso". Y concreta inmediatamente para qué sirve ese recurso: "Para lo que más me gusta en esta vida, que es crear".

La oportunidad definitiva llegó a comienzos de 2024, cuando una compañía checa del sector contactó con BeSoccer para construir lo que Heredia define como "el mayor holding de fútbol del mundo".

Esta vez preparó conscientemente su salida. Incluso permaneció al margen de las negociaciones iniciales para comprobar que el comprador estaba interesado en la empresa y no únicamente en su fundador, una operación cuya cifra exacta no revela, aunque sí sitúa "entre 50 y 100 millones".

Poner el dinero a trabajar

La venta cambió también el activo sobre el que debía trabajar. Durante años habían sido los datos, los usuarios y la tecnología de BeSoccer. Después de la operación, sería su propio capital.

Heredia comenzó a estudiar bolsa mientras viajaba por Asia. Leía libros, analizaba compañías y trataba de prepararse para el escenario que llegaría después de la venta. "En el momento en el que vendía, yo era consciente de que a lo que tenía que poner a trabajar era el dinero", explica.

Según los datos que ofreció durante el encuentro, cerró 2025 con 4,5 millones de euros de beneficios procedentes de sus inversiones y acumulaba "seis y pico" millones en 2026 en el momento de la conversación. Su sistema, sin embargo, está lejos de consistir únicamente en comprar acciones y esperar.

Heredia asegura gestionar una cartera que había pasado de unos 35 a 40 millones de euros en dos meses y realizar entre 40 y 50 operaciones diarias. Para ello ha desarrollado su propio software financiero, construido alrededor de una extensa base de datos que analiza compañías, movimientos de mercado e indicadores económicos.

La comparación con BeSoccer resulta inevitable. «Lo mismo que hice en BeSoccer, lo he hecho con datos financieros», resume.

Crear con otro propósito

Esa libertad también está condicionada por la salud. Heredia cuenta que recibió un diagnóstico de cáncer de riñón después de vender BeSoccer. Habla del miedo y de momentos difíciles, pero reconoce la ventaja de afrontar la enfermedad acompañado y sin problemas económicos. "Yo soy un privilegiado", afirma.

La idea de crear Fundación Heredia ya estaba en sus planes antes de enfermar. Quiere vincularla al deporte y al acceso a la tecnología, con Heredia Lab como espacio para desarrollar sus ideas. Cuenta que ha comprado cien impresoras 3D por 100.000 euros y aspira a crear la mayor granja de impresión 3D del sur de Europa para seguir ampliándola.

Su intención es que las ventas de las piezas contribuyan a financiar la fundación. También está desarrollando Pequeños Héroes, un programa con el que quiere regalar una pieza a un niño con cáncer por cada unidad vendida. Son planes en construcción, incluidos los acuerdos que necesitaría para llevarlos a cabo.

Heredia sigue hablando de crecer y de asumir retos, aunque fija un límite en su salud, su bienestar y sus relaciones personales. La venta de BeSoccer le ha dado medios para emprender de nuevo. La cuestión ahora es qué quiere construir con ellos. "A mí me encanta crear", dice. Entre una cartera de inversión y un laboratorio de impresión 3D, esa sigue siendo la razón que ofrece para empezar otro proyecto.

Después de vender BeSoccer, Heredia sigue entendiendo el dinero como un recurso para crear. La inversión en bolsa, el desarrollo de su software financiero y los planes para la fundación responden a esa misma inquietud: encontrar nuevos proyectos en los que implicarse.

El diagnóstico de cáncer ha introducido también un límite a esa ambición. Heredia quiere seguir emprendiendo, pero sitúa su salud, su bienestar y sus relaciones personales entre sus prioridades. La nueva etapa combina así el deseo de volver a construir con la necesidad de decidir cuánto espacio quiere darle al trabajo en su vida.

Ver la entrevista completa con Manu Heredia en Ágora UTAMED Universidad →