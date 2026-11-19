Durán, la emprendedora detrás de Maria Speaks English: "Todo nació porque quería compartir lo que más me gusta: el inglés"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves María G. Durán y su socio Sergio transformaron la comunidad de la creadora en 'Pikingli', una academia online que ya cuenta con más de 45.000 alumnos. La idea de lanzar cursos online surgió tras la alta demanda recibida a través de un formulario con 100 respuestas en menos de un día. Ambos emprendedores gestionaron de forma autodidacta la creación, edición y parte tecnológica de su primer curso en solo dos meses. El proyecto prioriza la independencia financiera y el compromiso con la comunidad antes que la monetización mediante colaboraciones con marcas. Preguntas ¿Cómo nació Pikingli, la academia de María Speaks English? Surgió tras un formulario que María y Sergio pusieron en su perfil para organizar clases; en un día alcanzó el límite de 100 respuestas y la mayoría pidió un curso online, lo que les validó la demanda y les impulsó a crear la plataforma. ¿Por qué decidió María dejar las clases presenciales para dedicarse a crear contenido y Pikingli? Porque el curso que lanzaron le permitió monetizar su trabajo y sustituir su jornada de docente; así pudo dedicar todo su tiempo a crear contenido y al proyecto. ¿Qué roles asumieron María y Sergio en el desarrollo de la academia? María se encargó de estructurar el curso, crear materiales y grabar y editar los vídeos; Sergio montó la web y la parte tecnológica, incluyendo pasarela de pago y gestión de usuarios. ¿Qué límites se han puesto en Pikingli respecto a colaboraciones con marcas? Mantienen como prioridad la independencia frente a terceros: prefieren decir no a colaboraciones que no encajen para preservar la relación con su comunidad y la identidad del proyecto. ¿Qué objetivo a largo plazo persigue María con María Speaks English y Pikingli? Seguir creando durante al menos diez años, ampliar el alcance y cambiar la percepción negativa del inglés en España, manteniendo un crecimiento controlado que les permita elegir oportunidades.

El salto de María G. Durán de las redes sociales a su propio negocio empezó con algo tan sencillo como un formulario. Lo pusieron en su perfil para organizar las peticiones de clases y, en un día, alcanzó el límite de 100 respuestas. Entre aquellas solicitudes estaba la pista que necesitaban: su comunidad quería un curso online.

En una conversación con Emilio Morales en Ágora UTAMED, el espacio de diálogo de UTAMED Universidad, la creadora de María Speaks English repasó junto a Sergio, su socio en el proyecto, cómo nació Pikingli. Una academia online con más de 45.000 alumnos, según la cifra compartida durante el encuentro.

María aportaba la experiencia en educación y comunicación; Sergio, la de aceleración de startups y validación de negocios. Dos perfiles distintos que encontraron una forma de trabajar juntos sin haber planeado emprender. Su prioridad, explican, no era aceptar cualquier oportunidad de monetizar sus contenidos, sino construir un proyecto que les permitiera seguir creando con independencia.

María Speaks English UTAMED Universidad

Emilio Morales. ¿Cuándo empezaste a pensar que podías monetizar tus contenidos?

María G. Durán. No empecé con una estrategia de crear contenido para montar una academia. Todo nació porque quería compartir lo que más me gustaba en el mundo, que era el inglés. En noviembre de 2020 decidí coger el móvil y grabar un vídeo con un truquito muy sencillo, rápido y espontáneo.

Fue en TikTok. No fue un vídeo que explotara ni que funcionase especialmente bien, pero recibí comentarios de personas que me decían: "Me encanta cómo comunicas, quiero aprender así". Esos comentarios fueron mi motor y lo que me animó a seguir creando.

Llegó un momento en el que trabajaba dando clases online por las mañanas y por las tardes grababa contenido, editaba y hacía guiones. Era totalmente insostenible. No podía continuar trabajando 14 o 15 horas al día. Le decía a Sergio: "Me encanta crear contenido, se me ha abierto una puerta que ni en mis mejores sueños, pero no puedo seguir así. Me duele la sonrisa".

Emilio Morales. ¿Cómo surgió la idea de montar una academia online?

Sergio. Empezamos viendo cómo gestionaba María las reservas de sus clases. La gente le escribía por mensaje privado y ella les pedía que enviaran un correo. Ahí había una fricción enorme. Además, los mensajes eran largos y bonitos, pero poco estructurados para saber qué disponibilidad tenía cada persona o cuál era su nivel. Dijimos: "Vamos a hacer algo por esto".

María G. Durán. Sergio me montó un formulario y lo pusimos en el enlace de mi perfil. La gente dejaba la información de lo que necesitaba y todo se volcaba en un Excel. Al día siguiente, la versión gratuita había llegado al límite de 100 respuestas.

Pero Sergio había añadido una pregunta: "En el caso de que no pueda darte clases, ¿cómo quieres que te ayude?". Todo el mundo coincidía en que quería un curso online. Aquel formulario nos permitió entender que estaba pasando algo.

La comunidad siempre ha sido nuestra brújula. Todo lo que hemos hecho ha sido preguntando a las personas que consumen mi contenido, porque ellos son mis jefes, básicamente. Aquel formulario nos señaló el camino: había que hacer un curso online.

Emilio Morales. ¿Hay mucha tecnología detrás de un curso online? ¿Pedisteis ayuda para ponerlo en marcha?

Sergio. Parece que te grabas los vídeos y ya, pero tiene que haber una plataforma, una pasarela de pago, usuarios, contraseñas, correos… Nunca habíamos hecho una plataforma con cursos.

María G. Durán. No habíamos estudiado nada de eso. Fuimos nosotros y YouTube. Nos dimos dos meses. Yo me iba a dedicar a estructurar el curso, crear los materiales, grabarlo y editarlo. Sergio se encargaría de la web y de la parte tecnológica.

Cuando terminé, me hizo tanta ilusión tenerlo listo que un viernes cogí el móvil y publiqué una historia: "El nuevo curso de phrasal verbs ya está listo y sale el lunes que viene".

Sergio. Me enteré subiendo en el ascensor, cuando iba a pasar el fin de semana con ella. Pensé: "¿Cómo que sale el lunes? Todavía no hemos hablado de nada". Nos pusimos todo el fin de semana a trabajar.

María G. Durán. Fue el mayor máster de nuestra vida. Sacamos la web y el curso salió el lunes siguiente. Aquello me hizo darme cuenta de que los creadores de contenido podemos ser mucho más que creadores de contenido, que influencers. Podemos tener nuestro propio proyecto, nuestro propio negocio y algo que nos permita vivir de nuestra creatividad.

Ese curso me permitió dejar mi trabajo enseñando por las mañanas y dedicarme a tiempo completo a crear contenido.

Emilio Morales. ¿Hay un equipo detrás o lo hacéis todo vosotros dos?

María G. Durán. Hay muchas menos personas de las que debería haber. Siempre hemos tenido claro que queríamos crecer de forma tranquila, poco a poco y siendo independientes.

Primero tengo que aprender de todo y saber quién soy como creadora, cómo comunico, cuál es mi identidad visual y mi identidad de marca. Tengo que entender y tocar todos los palos antes de empezar a delegar.

Sergio. Todo lo que en algún momento hemos delegado lo hemos hecho nosotros primero. Da igual si era la web o algo que no habíamos hecho nunca. Me ha tocado aprender de iluminación, sonido, grabación, edición, tecnología y guiones.

Emilio Morales. Con tantos seguidores podríais hacer más colaboraciones con marcas, pero dais prioridad al contenido. ¿Es una decisión premeditada?

María G. Durán. Sí, desde el principio. La razón por la que existe Pikingli es que tenemos claro que queremos debernos solamente a la comunidad de las personas que siguen mi contenido. Ellos son la razón por la que puedo dedicarme a lo que más me apasiona.

Pikingli nos permite trabajar a tiempo completo en nuestro proyecto sin depender de terceros ni tener que hacer una colaboración que no encaje. Lo principal es tener esa libertad de poder decir no a colaboraciones que no encajan, que no elevan el contenido y que no aportan a las personas que nos siguen.

Sergio. No es una cuestión de decir que el modelo de hacer colaboraciones sea negativo. Para nada. Pero tener esa vía te da la posibilidad de decir no. Durante mucho tiempo, el correo que más utilizábamos era: "No, gracias".

Siempre hemos creído que muchas veces dice más de ti a lo que dices no que a lo que dices sí. Y decir no a ciertas cosas también puede traer, en el futuro, síes de los que te sientes más orgulloso.

Emilio Morales. ¿Hasta qué punto os afectan las reproducciones de los vídeos?

María G. Durán. Intento no medir lo bueno o lo malo que es un vídeo por eso, porque al final dependes del algoritmo. Si hubiera empezado a crear contenido basándome en las visitas, y no porque realmente me apasionaba y quería compartir, habría tirado la toalla a los dos meses.

Crear contenido es un compromiso a largo plazo. Si no te apasiona, tienes una temporada de malos números, te frustras y dices: "No puedo". Lo mejor es no empezar con ese estrés y esa presión, sino hacerlo porque lo disfrutas.

Sergio. Muchas veces el mejor vídeo no es el que mejor funciona, con lo cual no puedes medir tu valor en eso. La comunidad tiene mucho más que ver con personas que interactúan y conectan contigo de otra forma que con las reproducciones de un vídeo.

Emilio Morales. ¿Hacia dónde avanza vuestro proyecto?

María G. Durán. Conseguir diez años más creando contenido, llegando a más personas y causando un impacto positivo. Poco a poco, cambiar esa visión tan negativa que hay del inglés en España. Yo con eso me doy por satisfecha. Para mí, esa es la meta.

Sergio. Tenemos perfiles muy diferentes y nunca hubiéramos dicho que íbamos a emprender juntos. Salió de forma natural. Que se repita durante los años y que podamos seguir haciendo las cosas de nuestra forma.

La historia de María Speaks English no se explica únicamente por las reproducciones de sus vídeos. En el relato de sus impulsores, el salto empresarial llegó al escuchar una necesidad concreta y crear un producto para atenderla. Un formulario les ayudó a encontrar la demanda; los cursos, a convertirla en una actividad de la que vivir.

Para María y Sergio, crecer tampoco significa aceptar todas las oportunidades. Significa poder elegir cuáles encajan con su trabajo y mantener una relación con la comunidad que les permita continuar durante años. Pikingli es, en ese sentido, tanto un negocio como la herramienta con la que buscan conservar esa libertad.

Ver la entrevista completa con María G. Durán en Ágora UTAMED Universidad →