Los mayores polos de innovación del mundo en 2026: Asia domina y Barcelona y Madrid, entre los 50 primeros

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Asia domina el ranking del Global Innovation Index 2026 al concentrar seis de los diez mayores polos de innovación del planeta, liderados por el corredor Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou. Estados Unidos cuenta con tres clústeres en el 'top 10', con San José–San Francisco a la cabeza en intensidad innovadora, mientras que Londres se posiciona como el único referente europeo entre los diez primeros. España sitúa a Barcelona (puesto 45) y Madrid (puesto 48) dentro de los 50 principales polos de innovación globales identificados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Aunque Europa pierde escala frente al liderazgo asiático y estadounidense, destaca por su elevada intensidad innovadora por habitante en centros como Cambridge, Oxford, Eindhoven y Helsinki. Preguntas ¿Por qué lidera el corredor Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou el Global Innovation Index 2026? Porque combina un volumen muy alto de solicitudes PCT y numerosas operaciones de capital riesgo junto a grandes empresas tecnológicas y universidades; la ficha registra 122.752 solicitudes PCT y 7.328 operaciones de capital riesgo en el periodo analizado. ¿Qué consecuencias tiene para España que Barcelona y Madrid estén entre los 50 primeros polos de innovación? Ya ocurrido: garantiza presencia internacional en el mapa de innovación y visibilidad para atraer talento y fondos; podría provocar mayor interés inversor si se traduzen en más operaciones de capital riesgo y colaboración científica. ¿Cómo se mide un "clúster" en el índice de WIPO que coloca a Tokio y San José en los puestos altos? WIPO localiza inventores, autores científicos y empresas receptoras de capital riesgo y contabiliza solicitudes PCT, artículos científicos y operaciones de capital riesgo acumuladas en quinquenios; así pondera investigación, invención y financiación empresarial. ¿Qué diferencia hay entre la clasificación por tamaño y la clasificación por intensidad innovadora que favorece a clústeres como Cambridge? La clasificación por tamaño mide resultados totales del ecosistema; la intensidad innovadora relaciona esos resultados con la población, por eso Cambridge sube posiciones al ser muy productiva por habitante. ¿Qué hay detrás del retroceso de Madrid respecto a 2025 en la lista de WIPO? Detrás está la evolución relativa de sus indicadores en el quinquenio analizado; Madrid retrocede una posición en la clasificación por tamaño mientras Barcelona mantiene la suya, lo que refleja cambios en solicitudes PCT, publicaciones o operaciones de capital riesgo comparadas con otros clústeres.

La innovación mundial tiene una geografía concentrada. Seis de los diez mayores polos del planeta están en Asia, tres en Estados Unidos y uno en Europa.

El corredor Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou lidera la clasificación de clústeres del Global Innovation Index 2026, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI, o WIPO por sus siglas en inglés—. Le siguen Tokio–Yokohama y San José–San Francisco.

La clasificación permite observar dónde coinciden investigación, invención y financiación empresarial. También exige distinguir entre el tamaño de un ecosistema y su actividad en relación con la población: un gran polo metropolitano puede acumular más resultados sin encabezar la clasificación por habitante.

WIPO identifica estos espacios mediante la localización de inventores, autores científicos y empresas receptoras de capital riesgo, con independencia de las fronteras administrativas. Para la edición de 2026 utiliza solicitudes internacionales de patente PCT publicadas entre 2021 y 2025, artículos científicos de 2020 a 2024 y operaciones de capital riesgo de ese mismo quinquenio.

Por tanto, el ranking recoge actividad acumulada durante varios años. Además, contabiliza operaciones de financiación, no el importe invertido.

Polos mundiales de innovación

Posición Clúster País o territorio 1 Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou China y Hong Kong, China 2 Tokio–Yokohama Japón 3 San José–San Francisco Estados Unidos 4 Pekín China 5 Seúl Corea del Sur 6 Shanghái–Suzhou China 7 Nueva York Estados Unidos 8 Londres Reino Unido 9 Boston–Cambridge Estados Unidos 10 Osaka–Kobe–Kioto Japón

Fuente: WIPO, Global Innovation Index 2026. Clasificación por tamaño de los clústeres, distinta de la clasificación por intensidad innovadora.

1. Shenzhen lidera el ranking

El primer puesto corresponde a un ecosistema que reúne grandes empresas tecnológicas y universidades. Su ficha registra 122.752 solicitudes PCT y 7.328 operaciones de capital riesgo en el periodo analizado.

Huawei encabeza los solicitantes de patentes, seguida de ZTE y OPPO; la Universidad Sun Yat-sen lidera las organizaciones por publicaciones científicas.

2. Tokio, potencia industrial

El principal clúster japonés ocupa la segunda posición con 140.124 solicitudes PCT. Mitsubishi Electric, NTT y NEC son sus mayores solicitantes, mientras que la Universidad de Tokio destaca en producción científica.

Sus cifras muestran el peso que conserva la investigación empresarial japonesa dentro de la competencia tecnológica internacional.

3. San José, mayor intensidad

El clúster californiano ocupa el tercer puesto por tamaño y el primero por intensidad innovadora. Acumula 16.659 operaciones de capital riesgo en el quinquenio estudiado.

Google y Apple destacan entre los solicitantes de patentes, y Stanford encabeza la producción científica, junto a las universidades de California en San Francisco y Berkeley.

4. Pekín, potencia científica

La capital china combina 60.509 solicitudes PCT con más de 623.000 artículos científicos en los periodos recogidos por WIPO.

BOE Technology y Xiaomi figuran entre sus principales solicitantes de patentes. En publicaciones sobresalen las universidades de Tsinghua y Pekín, dos instituciones centrales en su ecosistema investigador.

5. Seúl une empresa y ciencia

Seúl completa los cinco primeros puestos. Samsung Electronics y LG Electronics lideran las solicitudes de patentes del clúster, mientras que la Universidad Nacional de Seúl encabeza las publicaciones científicas.

La ficha reúne 78.650 solicitudes PCT y 7.566 operaciones de capital riesgo, reflejo de la convivencia entre actividad industrial, investigación y financiación.

6. Shanghái, gran polo chino

Con este corredor, China coloca tres clústeres entre los seis primeros. Shanghái–Suzhou registra 9.451 operaciones de capital riesgo y más de 377.000 artículos científicos.

La Universidad de Suzhou destaca entre los solicitantes de patentes; Shanghai Jiao Tong, Fudan y Tongji encabezan las organizaciones científicas.

7. Nueva York y la inversión

Nueva York suma 11.230 operaciones de capital riesgo. Su actividad patentadora reúne perfiles distintos, con IBM, Regeneron Pharmaceuticals y la Universidad de Columbia entre los principales solicitantes.

Columbia también lidera las publicaciones científicas, seguida de la Universidad de Nueva York y Princeton.

8. Londres, referente europeo

Londres es el clúster europeo mejor situado. Registra 10.157 operaciones de capital riesgo y cuenta con University College London, Imperial College London y King’s College London como principales organizaciones científicas.

Su conexión exterior también destaca: el 87% de sus artículos se publica en colaboración con organizaciones situadas fuera del clúster.

9. Boston, motor universitario

El MIT, Harvard y Harvard Medical School encabezan la producción científica de este polo estadounidense. Boston–Cambridge ocupa el noveno lugar por tamaño y asciende al cuarto por intensidad innovadora.

Esa diferencia permite apreciar la dimensión de sus resultados en relación con una población estimada de 4,3 millones de habitantes.

10. Osaka, 2º polo japonés

El corredor japonés cierra los diez primeros puestos. Murata Manufacturing y Kyocera destacan entre sus solicitantes de patentes, mientras que las universidades de Kioto, Osaka y Kobe lideran las publicaciones científicas.

Su ficha contabiliza 40.179 solicitudes PCT, junto a 543 operaciones de capital riesgo.

Europa pierde escala

Europa reúne 30 de los cien clústeres, aunque Londres es su único representante entre los diez primeros. Alemania aporta siete, la mayor cifra europea; Reino Unido cuenta con cuatro. China y Estados Unidos suman, respectivamente, 25 y 20: entre ambos concentran casi la mitad de la lista.

La posición europea cambia al considerar la población. Cambridge ocupa el segundo puesto por intensidad y Oxford, el quinto. Dentro de la Unión Europea destacan Eindhoven y Helsinki, octavo y noveno.

La comparación sugiere una lectura más precisa que la de un simple retraso continental: Europa dispone de polos con una actividad elevada por habitante, aunque tenga menos presencia entre los ecosistemas de mayor tamaño.

Barcelona y Madrid en top 50

España mantiene dos clústeres en la clasificación: Barcelona ocupa la posición 45 y Madrid, la 48. Barcelona conserva su puesto respecto a 2025 y Madrid retrocede uno.

Ambos permanecen, por tanto, dentro de los cincuenta mayores polos identificados por WIPO.

Estos resultados sitúan a los dos ecosistemas españoles en el mapa internacional, pero no permiten extender el diagnóstico a todo el territorio. Tampoco la ausencia de otras ciudades entre las cien primeras implica que carezcan de innovación: significa que no entran en este grupo con los indicadores y la delimitación utilizados.

El liderazgo de Asia y Estados Unidos marca el ritmo de la innovación mundial, pero Europa conserva polos capaces de competir.

Barcelona y Madrid mantienen a España en ese mapa; el reto es que esa fortaleza se extienda y abra nuevas oportunidades.